Il mese di maggio sta per volgere al termine, scopriamo come andrà in particolare la giornata di domenica 29 maggio con l'Oroscopo e le stelle a livello lavorativo, sentimentale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa domenica di fine maggio la situazione a livello sentimentale potrebbe essere sottotono, attenzione alle discussioni che nascondi in questo periodo. A livello lavorativo non mancheranno invece occasioni questa fine del weekend.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di domenica 29 maggio sarà caratterizzata da luna e Venere nel segno.

Ottimo oroscopo per l'amore, anche nel lavoro è un buon momento.

Gemelli: a livello sentimentale in questo periodo con la luna nel segno vi sentite propensi a nuove conoscenze ed emozioni. Nel lavoro valutate bene le vostre idee, potrebbero essere funzionali per nuovi progetti.

Cancro: nel lavoro possibili cambiamenti, cercate di capire cosa in realtà vi interessa. Il mese si conclude con un po' di stanchezza, possibili tensioni riguardano il settore amoroso.

Leone: in campo sentimentale possibili problematiche, che possono essere però recuperate In questa fine del weekend. Nel lavoro attenzione ad alcune problematiche che potrebbero presentarsi con dei collaboratori.

Vergine: per il sesto segno zodiacale giornata interessante in ambito sentimentale.

Potrebbero nascere anche delle buone idee, ma state lontani dalle preoccupazioni. Giornata intensa per quel che riguarda il settore lavorativo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: per il settimo segno dello zodiaco la giornata di domenica 29 maggio potrebbe essere caratterizzata da stanchezza, cercate di rilassarvi di più.

Nel lavoro alcuni progetti sono da completare, in ambito sentimentale sentitevi più liberi di vivere le vostre emozioni.

Scorpione: giornata di energia per i nati sotto questo segno zodiacale, evitate però scontri in ambito amoroso. Possibili dissensi riguardano il lato professionale.

Sagittario: cercate di evitare le complicazioni in ambito amoroso, in particolare perché in questa giornata potresti avvertire un po' di stanchezza.

Nel lavoro possibili ripensamenti.

Capricorno: vi sentite più energici, con anche Venere favorevole buone sono le situazioni che riguardano il lato amoroso. Nel lavoro le vostre idee possono essere vincenti, ma non sarà facile farle accettare.

Acquario: cercate di evitare distrazioni e agire con calma, in questo modo potreste evitare complicazioni lavorative. In amore possibili momenti sottotono.

Pesci: cercate di non essere troppo esigenti in ambito professionale, a livello sentimentale prossimo mese sarà caratterizzato da recupero.