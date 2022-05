Le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 maggio esortano i Pesci ad essere intraprendenti. I Leone devono essere più umili, mentre i Cancro sono in ottima forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: cercate di essere un po' più umili. Sia in amore sia nel lavoro bisogna capire quale sia il momento giusto per fermarsi. Cercate di non prendere decisioni affrettate.

11° Acquario: attenti a ciò che direte o farete in questi giorni perché potrebbe essere molto facile essere fraintesi. In amore siete entrati in n circolo vizioso, cercate di uscirne quanto prima.

10° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 5 maggio invitano i nati sotto questo segno a chiedere scusa dinanzi gli errori. Prendete di petto certe situazioni e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

9° Ariete: dal punto di vista delle relazioni è importante capire in che direzione vada il vostro cuore. Talvolta esso va a cozzare con quanto dice il vostro cervello, pertanto, cercate di essere attenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: siate meno malpensanti. Allo stesso tempo, però, è necessario tenere gli occhi ben aperti, soprattutto sul lavoro. In amore, invece, potete lasciarvi andare un po' di più.

7° Vergine: l'oroscopo del giorno 5 maggio vi invita ad essere più eclettici.

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali dovete essere fantasiosi e non dovete lasciare nulla al caso.

6° Sagittario: oggi siete un po' fuori fase. Cercate di non intavolare discussioni troppo accese in quanto c'è il rischio di commettere qualche errore. In ambito sentimentale, invece, chiusa una porta si apre un portone.

5° Scorpione: cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino. In amore potreste fare una certa fatica nel riuscire a venire in contro alle esigenze altrui, siate più flessibili.

Oroscopo segni fortunati del 5 maggio

4° in classifica Pesci: siete un po' restii nel cominciare nuove relazioni. In amore è importante godersi le piccole gioie.

In ambito professionale, invece, siete piuttosto attenti e pronti a cimentarvi in nuove avventure.

3° Gemelli: molti dei nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di ribellione e di conflitto interiore che, tuttavia, potrebbe portarvi ad un'evoluzione inaspettata.

2° Capricorno: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Siate audaci e pieni di spirito d'iniziativa. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo, ma potrebbero stravolgere le vostre abitudini.

1° Cancro: l'oroscopo del giorno 5 maggio denota un inizio giornata a dir poco scoppiettante. Sentite il bisogno di distaccarvi dal nido e di trovare la vostra strada. Inseguite i vostri sogni.