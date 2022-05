Le previsioni zodiacali di martedì 3 maggio sono pronte ad alimentare sogni e speranze a coloro che amano l'Astrologia. La presenza della Luna in Gemelli si preannuncia molto favorevole a tutti coloro appartenenti ad Ariete e Gemelli. Invece, per quanto concerne i segni considerati in periodo negativo, gli astri vedono abbastanza sotto stress Toro e Bilancia. Pronti a scoprire come sarà il secondo giorno della settimana? Sotto analisi in questo contesto tutti e dodici i segni dello zodiaco, messi a confronto con la quotidianità e le incombenze relative al periodo.

Vediamo quali saranno i segni fortunati e quelli meno supportati dalle stelle, secondo l'Oroscopo del 3 maggio, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni astrali di martedì 3 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna è vostra alleata e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. Nel lavoro la giornata è ricca di novità con il trigono Luna-Urano. Avrete ottime occasioni per mettervi in luce. Coglietele al volo l'amore: la Luna vi sostiene, ma Venere da oggi disarmonica fa prevedere qualche futura complicazione per le vostre questioni sentimentali.

Toro - La disarmonia lunare interferisce sul vostro umore. Siete confusi. Potrebbe capitarvi di volere e non volere più la stessa cosa nel giro di poco tempo. Possibili disguidi sul lavoro: non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi e puntuali. Piuttosto che agire con superficialità, sarebbe meglio che oggi vi prendeste una pausa, un po’ di relax per ricaricare le energie.

In amore sono previsti dei sussulti o qualche scossa robusta. Sorgono dei contrasti, ma serviranno a chiarire le cose una volta per tutte. Evitate i luoghi inquinati, gli ambienti affollati.

Gemelli - Tutto il positivo di questa giornata è solo merito della Luna e del vostro buonumore, ma non basterà a sollevare né i muscoli né il cuore.

Qualcosa vi attirerà lontano. Una piacevole novità vi farà uscire al di fuori del solito ambiente. Nel lavoro, anche se siete sicuri delle vostre scelte, non avete le forze sufficienti per fare tutto da soli. Chiedete l’appoggio di validi collaboratori. In amore cambiare strada non è semplice, ma potreste arrivare alla conclusione che la storia che state vivendo non è quella giusta per voi.

Cancro - La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo a una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Nel lavoro, come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco.

In amore la situazione sentimentale è in continua evoluzione. Non siate precipitosi, la felicità richiede tempo e anche un po’ d’impegno da parte vostra.

Oroscopo di domani 3 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Oggi nessun inciampo può darvi pensiero. Anzi, mettendo in funzione il vostro proverbiale “fiuto” finanziario riuscirete a concludere un buon affare. È tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli prendendo in totale libertà una decisione. Nel lavoro prendete in considerazione l’idea di battere la concorrenza ottimizzando i servizi offerti e proponendo prestazioni specialistiche. In amore passionalità da profondere senza risparmio e senza farvi domande. Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità.

Vergine - La mente è altrove, e non vi rendete conto di perdere il piacere delle piccole cose, come una serata trascorsa in compagnia degli amici più cari. Tutta colpa della Luna, ancora in aspetto dissonante, che vi rende nervosi, distaccati e insofferenti alla routine. Nel lavoro non sarà facile riuscire a trovare un punto d’intesa con un collega che ha atteggiamenti e metodi di lavoro opposti ai vostri. In amore rimandate una decisione delicata che riguarda la coppia. Oggi rischiereste di gettare alle ortiche anche ciò che merita di essere salvato.

Bilancia - Gli impegni di lavoro non vi danno tregua, ma alla resa dei conti le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati e obiettivi centrati.

Potete rinnovare l’arredamento dell’ufficio per renderlo più moderno, accogliente e funzionale. A volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine, disponibilità valgono più di mille parole. In amore potreste darvi da fare ai fornelli, sperimentando qualche nuova ricetta per sorprendere il partner con una concreta dimostrazione d’affetto. Divertitevi a cambiare la disposizione dei mobili, seguendo la logica del vostro cervello.

Scorpione - Potete contare su un equilibrio accettabile ed emozioni sotto controllo, ma per avere qualcosa di più dovrete aspettare ancora qualche tempo. Periodo di magra su diversi fronti; non è il momento giusto per i grandi acquisti né per le grandi conquiste.

Nel lavoro routine senza intoppi. Ma se vi frugate in tasca in cerca di talenti creativi o di riserve economiche, rischiate di rimanere delusi. In amore, con Venere disarmonica, avete qualche difficoltà nel gestire le vostre imprese amorose, soprattutto se appartenete alla seconda decade.

Previsioni zodiacali del 3 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il trigono di Terra tra Luna e Plutone vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro economico. Avrete buone occasioni in ambito professionale che vi permetteranno di incrementare il fatturato. Nel lavoro, attivi e concreti al lavoro come nel sociale, potrete concludere buoni affari e definire alcune questioni che avevate in sospeso.

In amore se siete in cerca dell’anima gemella, cominciate a mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti e a esibirvi in modo rassicurante.

Capricorno - Sarete portati ad agire d’istinto, senza dare alle cose un’impronta troppo razionale. La vostra spontaneità riscuote sempre molta simpatia. Una persona conosciuta di recente potrebbe apertamente manifestarvi il suo interesse. Nel lavoro alcune situazioni in ambito professionale esigono coerenza e maggiori approfondimenti, per non rischiare di cadere nella superficialità. In amore, se siete in coppia rischiate di annoiarvi, ma cercare diversivi a tutti i costi può risultare stancante. Soprattutto per il partner!

Acquario - Giornata rovente: Sole e Luna sono in segni di Fuoco, ma non come il vostro, ma insieme a Urano vi incoraggiano, rendendovi più decisi e propositivi.

Spirito d’iniziativa e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Nel lavoro cresce il rendimento nel lavoro e nello studio. Potreste anche avere la possibilità di prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda avrà esiti piuttosto incerti.

Pesci - Dalla Luna, in questo martedì, vi arriva un po’ di tensione emotiva. Un desiderio che stenta a realizzarsi vi rende piuttosto insofferenti. Al lavoro reagite diventando inarrestabili ma oggi, se potete, concedetevi un attimo di respiro. La scelta professionale che più vi attrae non è adeguata alle vostre esigenze.

Non agite in fretta, prendete un po’ di tempo per riflettere. In amore la disarmonia della stessa unita a quella di Venere potrebbe amplificare un’eventuale pena sentimentale. Su con la vita, andrà meglio domani.