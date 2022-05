L'oroscopo di giovedì 19 maggio avrà in serbo una giornata ricca di sorprese. Alcuni segni zodiacali potranno contare sul favore delle stelle, mentre altri saranno costretti ad affrontare dei momenti più difficili. I moti planetari influenzeranno soprattutto gli aspetti legati al lavoro, ai sentimenti e alle amicizie.

Nel dettaglio, il Toro, la Bilancia e il Capricorno saranno molto passionali, mentre i Gemelli e lo Scorpione preferiranno non lasciarsi trasportare dall'amore. Il Leone e il Sagittario avranno tanta voglia di imparare, al contrario del Cancro e dei Pesci che temeranno le critiche.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 19 maggio.

Oroscopo di domani 19 maggio: Toro passionale, Cancro teso

Ariete: vi calerete nei panni di leader. Non avrete alcuna difficoltà nel gestire determinate situazioni sul lavoro. Sarete sicuri di voi stessi e responsabili. Non tutti i colleghi, però, saranno d'accordo con il vostro punto di vista. Sarà importante dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Potrebbero emergere delle belle idee.

Toro: farete fatica a tenere sotto controllo le vostre emozioni. Avvertirete un incredibile trasporto nei confronti del partner. Desidererete trascorrere la maggior parte del tempo insieme e fortificare il vostro legame. Gli amici saranno felici per voi, ma ci sarà anche chi non riuscirà a gestire l'invidia.

Attenzione a non farvi influenzare dai pensieri negativi.

Gemelli: i rapporti sentimentali non saranno una delle vostre priorità. Per ora, preferirete concentrarvi sul lavoro perché avrete obiettivi molto ambiziosi da raggiungere. Non tutti saranno realizzabili nell'immediato, ma il vostro impegno farà ben sperare. L'oroscopo del 19 maggio vi consiglia di non gettare mai la spugna.

Cancro: la giornata di domani non sarà molto fortunata. Tenderete a dare troppa importanza al pensiero degli altri. Le critiche avranno un impatto negativo sulla percezione di voi stessi. Farete fatica a lavorare e a portare avanti la relazione con il partner.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a confidarvi con un amico

Previsioni zodiacali e oroscopo del 19 maggio: Bilancia innamorata, Scorpione razionale

Leone: nonostante le brutte esperienze, tornerete a mettervi in gioco. Non vedrete l'ora di affrontare nuove sfide. Rispetto al passato, però, potrete contare su un bagaglio di insegnamenti molto vasto. Finalmente, sarete pronti a mettere in pratica ciò che avete imparato. La famiglia dimostrerà di essere molto fiera di voi e del vostro percorso.

Vergine: sarete molto attivi in ambito sociale. Vi piacerà uscire con gli amici e inventare sempre nuovi modi per divertirvi. Crederete nell'amicizia, ma non sarete disposti a farvi prendere in giro.

Prima di catapultarvi nelle situazioni, cercherete di analizzare tutto nel dettaglio. Il lavoro, per certi aspetti, potrebbe mettervi in difficoltà.

Bilancia: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da un legame unico. Proverete dei sentimenti molto intensi che vi spingeranno a prendere decisioni azzardate. Seguirete il vostro istinto, ma l'oroscopo di domani 19 maggio vi consiglia di provare a essere un po' più cauti. Affrontare le questioni con il partner vi aiuterà a fare le giuste scelte.

Scorpione: rimarrete con i piedi piantati a terra. Avrete modo di conoscere nuove persone, ma non lascerete correre la fantasia. Darete la priorità a questioni più concrete come il lavoro. Sarà importante, però, cercare di non accumulare troppo stress.

Determinate situazioni, infatti, potrebbero mettere a rischio la vostra serenità,

Previsioni astrologiche di giovedì 19 maggio: Sagittario determinato, Acquario dolce

Sagittario: sarete determinati a raggiungere i traguardi prefissati. Lotterete con le unghie e con i denti pur di raggiungere i vostri scopi. Gli ostacoli non mancheranno, ma saprete affrontarli con grande coraggio. Verrete supportati da persone speciali come la famiglia e gli amici. Potrebbero esserci novità interessanti anche in ambito sentimentale.

Capricorno: non avrete alcun rivale in ambito sentimentale. Deciderete di dichiararvi alla persona amata senza alcuna esitazione. L'idea di un eventuale rifiuto non vi spaventerà perché saprete di poterlo gestire.

Gli amici proveranno a darvi consigli preziosi, però, preferirete fare affidamento solo sulle vostre forze. Il lavoro vi riserverà delle sorprese.

Acquario: sarete molto dolci con il prossimo. Non vorrete mettere a disagio nessuno perché sapete come ci si sente. Vi mostrerete disponibili verso gli amici e sarete disposti anche ad aiutare i colleghi di lavoro. Non tutti, però, apprezzeranno i vostri sforzi. Ci sarà chi proverà a contestarvi alcune cose. Non sarà il momento giusto per iniziare una nuova relazione.

Pesci: non sarete ancora del tutto consapevoli delle vostre capacità. Vi renderete conto di avere talento, ma avrete bisogno di mettervi alla prova. Non tutte le situazioni, però, faranno al caso vostro. L'oroscopo del 19 maggio vi consiglia di fuggire da atmosfere tossiche e poco produttive. Inoltre, il gioco di squadra avrà un ruolo molto importante.