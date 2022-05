L'Oroscopo di domani è pronto a dare una base alla giornata di giovedì. In primo piano, la prima parte delle previsioni zodiacali del 19 maggio 2022, in questo caso relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere chi la spunterà in amore e nel lavoro tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 19 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 19 maggio predice una giornata abbastanza problematica.

In amore, gli astri consigliano una bella pausa di riflessione, utile a chi fosse alle prese con un problema coppia. Alcuni pensieri, uniti alle solite preoccupazioni, potrebbero accumularsi e predisporre a momenti di affaticamento fisico-mentale. Non mentite al partner ma cercate invece di aprirvi parlando sinceramente. Nel frattempo, non rifiutate eventuali saggi consigli, sia sull'amore che in ambito familiare o lavorativo. Single, meglio tenersi a distanza di sicurezza, perché in questo momento non dimostrate di essere certo una compagnia piacevole. Venere vi rende taciturni, impendendovi di manifestare quei sentimenti che comunque si agitano dentro di voi. Nel lavoro, sono probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione della vostra mansione.

Cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi, vedrete che troverete ottime soluzioni.

Toro: ★★★. Difficile il momento, indicato dalle tre stelle del "sottotono". In campo sentimentale avete mai fatto caso che è proprio la vostra vena polemica a provocare la nascita di discussioni con il partner? Questa, intanto, sarà la giornata ideale per concedersi una pausa da tutto e tutti; concentratevi solamente su voi, esaminate certi comportamenti recenti per prendere coscienza di cosa potete aver sbagliato.

Single, anche se le stelle non sono tutte ben allineate al segno, potete sempre contare su eventi interessanti che arriveranno molto presto. Purtroppo, questo è il giorno meno fortunato della settimana, il cielo grigio disturberà la reciproca comprensione tra i componenti della famiglia, favorendo l'insorgere di malintesi. Nel lavoro, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avete veramente in mente.

Non sarà facile, ma le stelle premieranno in parte il vostro impegno.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, stabile e adagiata sulla scontata routine. In amore, le stelle saranno lievemente dalla vostra parte regalandovi un giovedì discreto, anche se non come lo aveste desiderato. Tempo libero, relax, piacevoli chiacchierate da fare insieme a chi vi piace, magari ascoltando della buona musica per rilassarsi potrebbero fare la differenza. Non ci sarà niente e nessuno in grado di disturbare la vostra voglia di quiete e la ricerca del benessere, malgrado non tutto sia in discesa. Se vivete una nuova relazione, evitate di bruciare le tappe, anche se l’idea di arrivare subito al sodo è piuttosto allettante.

Single, state sereni: le stelle faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere le paure, soprattutto in amore. Troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni ad una persona appena conosciuta. Nel lavoro, il vostro cielo risulterà essere sereno e nulla riuscirà a preoccuparvi o a distogliervi da questo stadio di benessere psicofisico.

Oroscopo di giovedì 19 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata blanda, in fin dei conti positiva per alcune cose in programma. Per i sentimenti, potrebbe esserci una svolta nel vostro modo di gestire la relazione di coppia. Le stelle favoriranno l'espressione di tutte le emozioni più dolci, rendendovi passionali al punto giusto. Che siate soli o in coppia, gli astri fanno abbastanza ben sperare in un lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza.

Single, per superare brillantemente i momenti di stanchezza e di insoddisfazione fate leva sulle risorse personali e sulle amicizie, che non vi mancano di certo. State pronti per organizzare qualcosa di divertente per la serata. Mostratevi gentili, accomodanti e propensi a valorizzare le idee di chi vi piace. Nel lavoro, avrete delle buone chance per cogliere eventualmente una buona occasione, specie in materia di denaro. Sarete pronti a introdurre innovazioni gratificanti nella vita di tutti i giorni.

Leone: ★★★★. A rilento il periodo, anche se non male. In amore, dissipate le vostre paure e ricominciate a fidarvi del vostro partner. Sappiate che la Luna vi invita a deporre oggi, una volta per tutte, il guanto della sfida.

Andrete così incontro a momenti veramente speciali: siete pronti per sfide più alte. I pianeti veloci intanto consigliano di dedicare tempo e dolcezza all’amore; è il momento di essere vicini senza chiedere nulla in cambio. Single, gli astri tifano per voi, quindi ritenetevi dei privilegiati. La fortuna potrebbe arrivare all'improvviso, grazie ad un colpo di scena di cui voi stessi sarete gli artefici: complice un pensiero positivo, o l'apertura a qualcosa di nuovo. Vi sarà più facile inserirvi in nuovi ambienti o ricevere inviti da persone interessanti. Presto un incontro potrebbe cambiare la vostra vita. Nel lavoro, il supporto astrale del periodo regalerà la possibilità di entrare in contatto con persone di successo: saranno da modello per i vostri progetti futuri.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 19 maggio, predice tanta buona fortuna in arrivo. In campo sentimentale vi aspetta una bellissima giornata, da passare con la persona che amate di più al mondo. Grazie ad un cielo positivo, capace di garantire un elevato livello di energia per tutta la giornata, potrebbe riesplodere quella voglia di divertimento, di benessere e di spensieratezza che cercate da tanto. Single, la Luna in Capricorno sarà garante di forza interiore, favorendo la rinascita della fiducia in voi stessi. Si tratta di un buon momento per terminare cose già iniziate e poi lasciate in sospeso. Riguardo quella storia sentimentale che vi interessa, diciamo che avete concrete possibilità di fare passi avanti.

Mentre se avete il cuore libero, potreste fare incontri decisamente interessanti. Nel lavoro, organizzazione, impegno e accuratezza saranno le vostre doti migliori, quelle che vi consentiranno lusinghiere affermazioni.

