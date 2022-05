Giovedì 2 giugno troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel domicilio del Cancro, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Saturno, intanto, continuerà la sosta in Acquario, così come Urano, il Nodo Nord, Mercurio e Venere resteranno stabili in Toro. Il Sole, infine, permarrà nel segno dei Gemelli, come Marte assieme a Giove rimarranno in Ariete e Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Acquario, meno entusiasmante per Sagittario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. L'atmosfera nell'alcova di casa Pesci potrebbe farsi bollente in queste ventiquattro ore, coi nativi che saranno inclini a sperimentare sotto le lenzuola e il partner apprezzerà non poco questa loro insolita versione trasgressiva.

2° posto Acquario: poliedrici. La retrogradazione mercuriale nel loro Elemento al giro di boa, andrà sommandosi alla spinta gioviale di Fuoco e ciò, con ogni probabilità, farà sì che il quarto segno Fisso metta in campo una sfavillante poliedricità che, soprattutto per i liberi professionisti, si rivelerà una manna dal cielo.

3° posto Leone: spirito di sacrificio. In questa giornata di metà settimana i felini saranno presumibilmente indotti dal parterre planetario a sacrificarsi più del solito riguardo alcune faccende familiari, evitando di nascondere la polvere sotto al tappeto e affrontando, con grande pazienza, eventuali aspri scambi di vedute.

I mezzani

4° posto Cancro: hobby. I rigeneranti passatempi che il primo segno d'Acqua, principalmente per motivi amorosi, aveva accantonato mesi addietro, avranno buone chance di essere rispolverati dallo stesso in questa giornata d'inizio giugno.

Trascorrendo nuovamente del tempo immersi nei loro hobby prediletti, i nativi si sentiranno rinvigoriti e parranno riacciuffare l'entusiasmo smarrito.

5° posto Ariete: chiarimenti. Per il primo segno di Fuoco sarà presumibilmente il giorno ideale per lanciarsi in un discorso chiarificatore con una persona cara, grazie al quale i nativi riusciranno finalmente ad accantonare vecchie ruggini e ritrovare l'armonia.

6° posto Toro: riorganizzazione. Un imprevisto di natura pratica, dei risultati al di sotto delle aspettative oppure il cambio d'idea di un socio professionale potrebbero mettere i nati Toro nelle condizioni di stilare un nuovo business plan lavorativo. Riorganizzarsi sarà, c'è da scommetterci, doveroso e per farlo nei migliori dei modi servirebbe che il segno Fisso s'immedesimasse per anticipare le mosse della concorrenza.

7° posto Vergine: incontri. Giovedì che vedrà, con ogni probabilità, i nati Vergine fare degli incontri non troppo entusiasmanti che parranno riaccendere vecchie dinamiche non ancora archiviate. Rispetto al passato, però, l'opposizione gioviale delle settimane scorse dovrebbe aver spinto i nativi a cambiare prospettiva e, di conseguenza, a serbare meno rancore. Per coloro che hanno assorbito appieno gli insegnamenti del pianeta trasformativo, gli incontri citati scorreranno via senza lasciare alcuno strascico.

8° posto Capricorno: indaffarati. Il segno Cardinale potrebbe non avere granché tempo a disposizione da dedicare a se stesso in questa giornata, durante la quale si ritroverà a barcamenarsi tra impegni amorosi e pratici che lo faranno giungere a sera quasi senza rendersene conto.

9° posto Bilancia: introversi. La spiccata parlantina dei nati Bilancia lascerà, con tutta probabilità, spazio a un insolito mood introverso e taciturno in questo giorno primaverile, col segno d'Aria che preferirà di gran lunga non esternare le proprie perplessità temendo di ferire qualcuno.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: sfiduciati. Continua il periodo non troppo edificante, perlopiù nei settori amore e lavoro, col quale stanno facendo i conti i nati Scorpione oramai da svariate settimane. Questo giovedì a venir meno per il segno Fisso, specialmente per il primo decano, sarà presumibilmente la fiducia nel prossimo futuro.

11° posto Sagittario: rallentare i ritmi. Giorno da prendere con le pinze quello che potrebbero trascorrere gli arcieri nel settore lavorativo, in quanto i nativi avvertiranno la voglia di premere sul pedale dell'acceleratore, mentre il parterre astrale gli intimerà a rallentare considerevolmente i ritmi.

Se da un lato il segno Mobile tenterà di recuperare il terreno professionale perduto, dall'altro le configurazioni planetarie tenteranno di metterlo in guardia dal fantasma dello stress.

12° posto Gemelli: l'opposto. Ventiquattro ore che i nati Gemelli sembreranno metaforicamente vivere a testa in giù, in quanto ogni loro desiderio o aspirazione sembrerà concretizzarsi all'opposto, instillando nelle loro menti una sgradevole sensazione d'insoddisfazione.