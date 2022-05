Le previsioni dell'Oroscopo del 5 giugno vedono gli Ariete particolarmente desiderosi di affetto, i nativi Sagittario vivono come sulle "montagne russe", mentre quelli del Scorpione sono più stabili.

Di seguito approfondiamo le previsioni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° classifica Vergine: il livore con cui di solito affrontate delle discussioni dovrebbe essere lo stesso da usare per far valere le vostre idee sul lavoro. Cercate di tenere separate la sfera privata da quella professionale.

11° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 giugno vi invitano a godere di questo giorno di festa in compagnia delle persone care.

Non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere.

10° Toro: bisogna essere risoluti e prendere di petto certe situazioni. Adesso non è più il tempo di tirare avanti, bisogna agire. In amore, se una storia non vi appaga, interrompetela.

9° Ariete: in questo periodo siete particolarmente desiderosi di affetto e di attenzioni. Ad ogni modo, questo bisogno spasmodico potrebbe portarvi ad avvicinarvi a persone poco raccomandabili.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: vi trovate come su delle "montagne russe" sul piano dei sentimenti. Cercate di non essere troppo impulsivi e ponderate attentamente le prossime mosse da fare.

7° Scorpione: l'oroscopo del 5 giugno vede i nati sotto questo segno essere piuttosto stabili.

Non ci sono particolari situazioni che vi turbano e anche dal punto di vista sentimentale siete sereni.

6° Acquario: non sono in arrivo brutte notizie, ma neppure belle. State vivendo un momento di stallo, in cui scarseggiano le novità. Presto, però, le cose potrebbero cambiare in maniera considerevole.

5° Capricorno: prendete in considerazione anche le idee più strampalate.

Nella vita bisogna osare e, soprattutto, è necessario cambiare aria ogni tanto, pertanto, cercate di non essere troppo prevedibili.

Oroscopo, i segni fortunati del 5 giugno

4° in classifica Pesci: in amore serve quel pizzico di follia e di incertezza che serve a tenere accesa una fiamma. In caso contrario, se dovesse sopraggiungere l'abitudine, molti dei nati sotto questo segno potrebbero mollare.

3° Cancro: giornata interessante sul fronte del lavoro. L'oroscopo del 5 giugno vi esorta a riposare in quanto a partire dalla prossima settimana ci sarà un bel da fare. Una persona a voi vicina potrebbe necessitare di aiuto.

2° Gemelli: la Luna nel segno favorirà la nascita di rapporti nuovi. Sia dal punto di vista dell'amore sia dell'amicizia è necessario vivere qualche momento di leggerezza e di novità. Non siate troppo abitudinari.

1° Leone: volete ottenere un obiettivo che vi sembra irrealizzabile? Non vi resta da fare altro che renderlo realizzabile. Se vi darete da fare, rimarrete stupiti da ciò di cui siete capaci.