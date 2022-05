L'oroscopo della giornata di lunedì 16 maggio prevede momenti nervosi per i nativi Vergine a causa della Luna che passa in quadratura, mentre Sagittario riuscirà a godersi la propria storia d'amore. Leone avrà voglia di qualche piccola follia d'amore, mentre nessuno potrà fermare la voglia di fare dei nativi Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 16 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 16 maggio 2022 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana inizierà in modo davvero soddisfacente per voi nativi del segno.

L'arrivo della Luna nel segno del Sagittario sarà motivo di romanticismo e passione per voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro la vostra incredibile voglia di fare vi porterà a svolgere egregiamente le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Toro: con l'astro argenteo che si allontanerà dal segno dello Scorpione, riuscirete nuovamente a sentirvi a vostro agio in ambito amoroso. Single oppure no dunque, mostrate il giusto atteggiamento verso la persona che vi piace, e riuscirete a concludere qualcosa. In ambito lavorativo le energie non vi mancheranno, e con un po’ d'impegno potreste riuscire a ottenere di più. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi secondo l'oroscopo di lunedì 16 maggio.

La Luna sarà in opposizione, e non basterà avere fascino per conquistare il cuore della vostra anima gemella. Dovrete dimostrare anche di avere buon carattere. In ambito lavorativo invece non avrete alcuna difficoltà a approcciarvi ai vostri progetti grazie a Giove, Mercurio e Saturno favorevoli. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna se ne va, e tornano i problemi dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Single oppure no, dovrete far fronte alla cattiva posizione di Venere, e cercare di recuperare terreno in amore. Per quanto riguarda il lavoro le energie non saranno un problema. Ciò che avete bisogno al momento è qualche idea valida per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che torna a essere davvero appagante per voi.

Single oppure no, avrete voglia di qualche piccola follia d'amore, e con un po’ di fortuna, potreste vivere momenti davvero intensi e romantici. Per quanto riguarda il lavoro l'entusiasmo e le idee non vi mancheranno. Quello di cui avrete bisogno sarà qualche buon risultato che vi stimoli a dare di più. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana non inizierà esattamente come speravate sul fronte amoroso per voi. Dovrete vedervela con la Luna in opposizione, che non vi sarà di grande aiuto a gestire la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più attivi in quel che fate, ma soprattutto, evitare le distrazioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in Sagittario sicuramente vi sarà d'aiuto per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì 16 maggio.

In ogni caso però, meglio non avere aspettative troppo alte, poiché Venere è ancora negativa. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non farvi prendere dal cattivo umore se qualcosa non dovesse andare come previsto. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna lascerà il vostro cielo in tarda mattinata, ciò nonostante, in ambito sentimentale avrete ancora modo di vivere bei momenti insieme alla vostra dolce metà. Se siete single scoprirete nuove strade che possano far risaltare la vostra personalità. In ambito professionale non siete i migliori del settore al momento, ma il vostro lo saprete fare, e anche abbastanza bene, dunque, nessuno potrà lamentarsi di voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali davvero soddisfacenti per voi.

La Luna si affaccerà nel vostro cielo in questo inizio di settimana, e insieme a Venere in trigono, non mancheranno momenti da batticuore, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro forse le energie a disposizione non saranno molte, ciò nonostante saprete dove mettere le mani con i vostri progetti, ottimizzando il lavoro, raggiungendo i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: essere gelosi nei confronti del partner non sarà di certo d'aiuto per la vostra relazione di coppia. Venere al momento non vi sostiene, per cui, se volete conquistare la persona che amate, dovrete dimostrare quanto davvero ci tenete. Sul fronte professionale siete indietro con certi progetti, e il tempo stringe. Sfruttate dunque la buona posizione di Marte e metteteci tutto il vostro impegno.

Voto - 6️⃣

Acquario: periodo in crescita per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna che sarà in sestile dal segno del Sagittario, sarà possibile comunicare più seriamente con il partner, e non solo dedicarsi ai sentimenti, ma anche fare qualcosa per il vostro futuro. In ambito lavorativo state uscendo da un periodo pesante, e con l'aiuto di Giove e Mercurio, potrete dedicarvi a progetti che v'interessano di più, e che potrebbero portare interessanti riscontri. Voto - 8️⃣

Pesci: inizio settimana purtroppo in calo per voi nativi del segno. Questa Luna sembra non volervi lasciarvi in pace, e in ambito amoroso dovrete fare i conti con possibili malintesi con il partner. Sul fronte professionale non sarà neanche un'ottima giornata, complice il pianeta Mercurio che vi metterà troppi imprevisti da superare. Voto - 6️⃣