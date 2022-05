L'oroscopo di giovedì 12 maggio è pronto a dare una infarinatura generale al probabile andazzo riservato dall'Astrologia ai dodici simboli dello zodiaco. Ad essere messi a confronto i settori della vita interessanti il lavoro e l'amore.

Di seguito tutti i dettagli con consigli e suggerimenti elargiti dalle stelle, riportati e sottoscritti dall’Oroscopo di domani 12 maggio.

Previsioni astrologiche di giovedì 12 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - In questa giornata uno dei vostri più cari amici potrebbe mostrarsi particolarmente gentile con voi e proporvi una giornata in allegria proprio come ai vecchi tempi.

Voi non avete nessuna ragione per rifiutare e per questo dovreste prendere almeno in considerazione l'idea. Non potete rifiutare infatti, un invito giunto proprio al momento più opportuno.

Toro - Quante novità eccitanti, specie verso sera. Non capita tanto di frequente un appoggio così propizio: ti giunge dal trigono fra il Sole e la Luna. Il fatto ti lascia indifferente, se in amore veleggi bene: non cerchi altro. Se invece hai dei punti in sospeso con qualcuno, se speri in un incontro speciale è il tuo giorno. Marte da oggi marcia alle tue spalle: sport estremi e relazione intima non sono al top.

Gemelli - Giornata problematica. Pasticci, piccole invidie, malintesi? Colpa di certi conoscenti, di qualche familiare sul piede di guerra: Mercurio e il Sole soffiano tensioni e nervosismi su di te.

La dolce Venere, invece, è meglio del miele: con la dolce metà sei pappa e ciccia, col nuovo mito fai furore, se sei a caccia di muse o miti eccitanti sei a cavallo. Rallegrati, se inizi oggi la tua vacanza, Madama Fortuna è con te.

Cancro - Giornata affannosa. Ondata di favori da parte delle stelle? Neanche per sogno! La Luna è poco favorevole e promette di portare la temperatura della testa a livelli record, con le donne intorno a te che scalpitano.

Dal pomeriggio, però, la Dea della notte diventa alleata. L’amore decolla nel passo a due, fra innamorati. Il fine settimana è quasi arrivato, con Mercurio si prepara ad accompagnare i pendolari del week-end, in montagna o al mare.

Oroscopo di domani 12 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Il Sole ti ammorbidisce il carattere: sei tollerante e protettivo con tutti, persino con gli amici della tua metà.

Nel lavoro fai progressi; Mercurio ti dona idee azzeccate e brillanti che piacciono ai tuoi clienti. Se cerchi un impegno, anche stagionale, se vuoi cambiare impiego l’astro ti asseconda. Marte ti rende attendibile agli occhi dei tuoi interlocutori, irresistibile per la nuova musa.

Vergine - Semaforo verde su tutta la linea, gli astri sono benevoli con tutti voi. Mercurio, nel segno, è luminoso e agevola lo svolgimento pratico del lavoro, migliora la produzione e il fiuto negli affari, aumenta il vostro savoir-faire. Marte accentua il successo che riscuoti sugli altri, se single accresce il tuo sex appeal. Maretta con la dolce metà? Venere scatena il dramma della gelosia, ma anche questo è amore.

Bilancia - La Luna, in piena forma, trova l’appoggio di Plutone e ti conduce verso nuovi traguardi nel lavoro. Venere, invece, è prodiga negli incontri del giorno, assicura che puoi stringere la mano di un calibro da novanta. Unico neo Giove in una zona d’ombra, forse rispuntano le polemiche, fonti di delusioni, col socio o i collaboratori. Evita il fai da te in una questione legale. Flirt al via.

Scorpione - Non ti senti in forma dal punto di vista mentale, ragioni in modo sconnesso, affronti con difficoltà i compiti rimasti a dormire sulla scrivania. Da manuale: Mercurio nel X campo ti rende sbadato, confuso. Occhio alle gaffe, amico, specie se in giornata ti aspetta un meeting col capo in testa.

Venere protegge i viaggi di lavoro, le vacanze, l’amore e i flirt, anche con una bellezza poco nostrana.

Previsioni zodiacali del 12 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Proposte golose dallo zodiaco: Venere nel segno dell'Ariete prospetta una giornata da sogno, luoghi esclusivi, ambienti d’élite. Il passo a due torna a brillare, la gelosia è un lontano ricordo. I single sulla via dello struscio, o comodamente sul proprio divanetto casalingo conquistano con uno sguardo. Sereni i rapporti familiari, l’intesa è alta. La serata è focosa; Plutone, maestro di seduzione, ripassa il kamasutra e andrai a mille.

Capricorno - Il benessere, in arrivo dal Sole, risolleva l’umore agli affaticati dagli impegni quotidiani e da quelli lavorativi dei giorni scorsi.

Mercurio da oggi non ti tormenta più, dai sfogo ai tuoi slanci, apriti con gli amici e i parenti, giungi a conclusioni ottimistiche ancor prima di vedere come vanno a finire certe situazioni. La Luna è litigiosa, se in amore segni il passo, Marte ti lancia il salvagente.

Acquario - La sensibilità viaggia di pari passo con l’intuito, al resto ci pensa l’ultima virgola di Luna, che ti concede quel pizzico di fortuna in più che non guasta. Grazie al Sole l’amore ti regala ancora un giorno magico: ce ne saranno altri durante questa primavera già iniziata. Venere, nell’XI campo, è amica dei single in cerca della mezza mela; Marte è generoso, per tutti l’eros è da guinness dei primati.

Pesci - Con Urano contro, che bei caratterini isterici ti girano intorno!

Grazie a Mercurio non te la prendi troppo, non rispondi per le rime, ti mostri pacato. Nel lavoro sei un Asso, con gli amici hai successo. In ufficio procedi spedito, le colleghe si fanno in quattro per te: la Luna è amica. Venere nel XII campo scatena tanti timori nei confronti del partner. Sai la novità? Anche questo è amore.