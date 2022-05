Le previsioni zodiacali di giovedì 5 maggio sono pronte a mettere in primissimo piano il probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata numero quattro della settimana. Il periodo si preannuncia molto buono per alcuni segni, mentre per altri ci sarà da attendere tempi migliori. Possibili recuperi dal punto di vista sentimentale, questo potrebbe farvi sentire più forti in questo momento e potreste perfino decidere di fare qualcosa di importante per rinnovare l'affidabilità della coppia. Nel lavoro non mancheranno le opportunità, grazie al Sole nel segno del Toro e alla presenza della Luna in Cancro.

Vediamo allora quali saranno i segni fortunati e quelli meno supportati dalle stelle, secondo l'Oroscopo del 5 maggio, con l'amore e il lavoro sempre assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche del 5 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Una giornata ricca di serenità e di buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Al contrario invece, nel lavoro il vostro senso pratico rischia di farvi rimanere abbarbicati alle solite posizioni. Bene la concretezza, ma qualche volta bisogna saper rischiare. In amore avete bisogno di dimostrare con i fatti la volontà di recuperare il vostro rapporto, ultimamente minacciato da inconcludenti fantasie.

La Luna nel frattempo sostiene l’umore e vi aiuta a guardare con fiducia al futuro. Eventuali lievi disturbi saranno presto risolti con rimedi naturali.

Toro - Approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco dalle stelle per dare libero sfogo al vostro inesauribile spirito d’iniziativa. A lavoro come in famiglia e tra gli amici, sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere i problemi.

In questi giorni i ritmi di lavoro, più marcati in questa giornata, si fanno piuttosto serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di arrivare all'obbiettivo. In amore, fari accesi sul fronte romantico: programmate un incontro galante, ma fate in modo che avvenga in un luogo appartato e tranquillo. In trigono a Marte, la Luna in Pesci vi regala un pieno di energie.

Probabili successi nelle competizioni sportive.

Gemelli - Un attento autocontrollo e un po’ di circospezione vi piloteranno indenni attraverso un’area perturbata da importanti disarmonie. Evitate discussioni in famiglia e sul lavoro e soprattutto cercate di non cadere nella trappola delle provocazioni. Il momento astrale è piuttosto avaro nelle attività da voi svolte, le occasioni scarseggiano. Mantenete una posizione defilata e non tentate nuove operazioni. In amore intanto, meglio prendere le distanze, almeno per un po’. Oppure lasciate che tutto si svolga senza grandi coinvolgimenti emotivi. Optate per una serata di tutto riposo perché avete bisogno di ricaricarvi. Non lasciatevi irretire dalle iniziative last minute di qualche amico o amica.

Cancro - Non state attraversando una fase costruttiva e molti dei vostri progetti rischiano di non arrivare in porto, se insisterete a portarli avanti da soli. Oltretutto, le energie scarseggiano e vi è difficile rimanere concentrati. Fareste meglio a delegare a qualcuno vostro pari. In ambito professionale sono possibili aspri contrasti per un eccesso di litigiosità. Evitate le provocazioni e gli atteggiamenti prevaricatori. In amore i confini del vostro mondo interiore appaiono un po’ ristretti. L’accesso è negato a chiunque non si comporti come voi vi aspettate. Calibrate l’energia da investire nelle situazioni, puntando a momenti di tutto riposo ed evitando qualsiasi cosa porti un rischio di stress.

Oroscopo di domani 5 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Gli astri vi sostengono e la scena è tutta per voi. Amate e vi sentite amati, al punto che vorreste mettervi a saltare per la gioia. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli. Nel lavoro esporrete in modo personale le vostre proposte. Al di là del contenuto, ciò che impressionerà favorevolmente sarà la vostra convinzione. In amore invece, che fine ha fatto la vostra timidezza? Non ce n’è più traccia, siete intraprendenti e molto sicuri di poter conquistare chi vi piace: bravi! Vivere con intensità e trasporto le emozioni e seguire un regime di vita sano e regolare vi farà sentire sempre in perfetta forma.

Vergine - L’umore è in risalita e potete trascorrere la domenica occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando di ripetere certi errori. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi un po’. Nel lavoro utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano strategico, visto che a fine settimana potreste concludere un buon affare. In amore intanto, potete contare su un’ottima sintonia fisica, ma per raggiungere una vera intesa con il partner, dovrete aprirvi di più al dialogo. In questo periodo il fitness è l’ideale per mantenersi in forma, sfruttando l’agilità e la buona resistenza che questo periodo vi garantisce.

Bilancia - Non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze, noiose ma necessarie.

Non è il momento di prendere decisioni importanti, poiché sarebbero condizionate dalla confusione. Parlando di lavoro, approfittate del prossimo week-end per mettere a punto un piano da seguire durante l’intera prossima settimana, evitando così di perdere tempo prezioso in cose inutili. In amore molte, troppe ambiguità. Occorrerebbe un salutare dialogo chiarificatore, per dissolvere come per magia ogni eventuale malinteso. A tavola comunque, lo sapete, rischiate spesso di esagerare. Per evitare di dover correre ai ripari quando è troppo tardi, seguite una dieta bilanciata.

Scorpione - L’umore migliora e la giornata è proficua per firmare contratti, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, tentare di ricucire un rapporto.

Un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporta l’armonia tra le pareti domestiche e con i colleghi. parlando di lavoro, se avete una questione legale in sospeso, potete tirare il fiato. Nonostante qualche imprevisto, la risolverete rapidamente. Invece in amore, spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorre dare tempo al tempo. Iniziate intanto una cura naturale per rafforzare i punti deboli. La Luna in orbita favorevole promette rimedi efficaci per vecchi malanni.

Previsioni zodiacali del 5 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il buonumore è garantito dal transito della Luna nel segno amico del Cancro. Tuttavia, amore e famiglia richiederanno la vostra attenzione.

Non solo oggi ma anche domani sarete così efficienti e precisi, datevi da fare per rimettere un po’ in sesto i conti che non tornano. Nel lavoro non è il momento per inoltrare richieste o reclami, anche se legittimi. Per ora rischiate di fare un buco nell’acqua, temporeggiate! In amore, se aveste qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. In questi giorni fareste bene a non assecondare l’aumento dell’appetito e la sonnolenza, tipici della stagione primaverile. Fate attività fisica costante.

Capricorno - Il desiderio di ottenere risultati concreti vi aiuta ad affrontare con razionalità i problemi e a difendere gli spazi faticosamente conquistati.

Una persona amica in difficoltà ha bisogno del vostro supporto morale: saprete fargli tornare il sorriso. Nel lavoro, esigenti come siete in fatto di collaborazioni, state valutando l’eventualità di inserire personale più qualificato nel vostro staff. Invece riguardo l'amore, niente di meglio che trascorrere la serata in compagnia della persona che amate. Date importanza alle piccole cose. Avrete certamente le energie in quantità, da spendere nelle cose più stuzzicanti. Potete contare sul sostegno del partner anche per recuperare velocemente, dopo uno sforzo o uno stress.

Acquario - Ben protetti dal transito della Luna in Cancro, cominciate la giornata partendo con il piede giusto e i vostri programmi procedono senza intoppi.

Vi adopererete per soddisfare un vostro desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. Nel lavoro alcuni cambiamenti ci saranno presto, ma nel frattempo dovrete armarvi di pazienza, qualità piuttosto insolita per voi. Cominciate a seminare, raccoglierete in futuro. In amore, anche se non esaltante il periodo è positivo e quindi dovreste cercare di sfruttarlo. Non lasciatevi scoraggiare da esperienze passate. Le risorse energetiche invece andranno spese con una certa accortezza. Visto che non sono inesauribili, non potete permettervi troppe leggerezze.

Pesci - Potete contare su prospettive astrali molto stimolanti, grazie alla Luna in Cancro, che da oggi instaura un accordo molto armonioso anche con Marte.

Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta a voi deciderlo. Avete l’imbarazzo della scelta. Nel lavoro gli obiettivi che vi siete dati li avete già da tempo ben chiari in testa. Ora potreste finalmente trovare la strada adatta per concretizzarli. In amore insolitamente romantici e comunicativi, trovate un modo originale per esprimere con chiarezza alla persona amata tutto il vostro sentire. Regalatevi se possibile una bella vasca idromassaggio e non fatevi bloccare dalla spesa. Il benessere che ne ricaverete vi ripagherà del denaro speso.