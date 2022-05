Per la giornata di domani, giovedì 5 maggio 2022, l’Oroscopo prevede tante belle notizie per i nati sotto il segno del Toro e per gran parte dei segni di acqua, come quello dei Pesci e dello Scorpione.

Capricorno e Bilancia invece persisteranno in basso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo quotidiano di giovedì: Toro al massimo

1° Toro: avrete una bellissima sorpresa ad attendervi che potrebbe cambiare le sorti delle faccende di stampo burocratico e lavorative. Stringerete una ulteriore sintonia con i membri della vostra famiglia e con i colleghi che sono presenti sul posto di lavoro.

2° Scorpione: sarete ancora sulla cresta dell’onda grazie al supporto di Marte e di alcune situazioni che vi favoriranno sul piano della salute e del lavoro. Sarà una giornata ricca di colpi di scena e molto intensa sul piano romantico.

3° Pesci: avrete una bella novità sul fronte finanziario e sui progressi che state facendo in questo momento. Potrete fare un investimento che potrebbe essere di enorme aiuto sia alla vostra quotidianità, sia per quanto riguarda lo shopping.

4° Ariete: avvertirete delle emozioni nuove che potrebbero essere molto soddisfacenti per le questioni legate alla sfera sentimentale. Avrete anche degli incontri che potrebbero decretare l’inizio di una bellissima amicizia.

Sagittario stabile in amore

5° Vergine: avrete a che fare con una bella atmosfera in famiglia, ma che sarà decisamente più allettante per le questioni legate alla dimensione romantica. L’oroscopo si prospetta anche molto produttivo dal punto di vista degli affari, specialmente se siete in procinto di concluderne alcuni.

6° Gemelli: avrete un imprevisto che però non avrà delle ripercussioni significative sulla vostra carriera.

Avrete dei risvolti molto teneri con il partner, mente in famiglia riuscirete a cogliere qualche segnale di legami sempre più stretti e che potrebbero anche regalare delle sorprese.

7° Sagittario: avrete una stabilità in amore che per il momento sarà affidabile e vi renderà più sopportabile una relativa distanza che potrebbe tradursi in una separazione definitiva.

Potrete contare sicuramente sull’affetto dei familiari.

8° Cancro: rivedere qualche atteggiamento altrui vi aiuterà a rivalutare anche il vostro. Probabilmente vi state affezionando a qualcuno che non merita molta attenzione e che potrebbe anche approfittarsi della vostra sincerità, secondo l’oroscopo.

Ostacoli per Leone

9° Leone: anche se ci saranno degli ostacoli sul lavoro, ora come ora l’autostima comincerà a farsi sentire e a ridarvi più energia. Sicuramente non sarà facile sorvolare su alcune questioni o dissidi che probabilmente vi state trascinando da tanto tempo, ma avrete molto buonsenso e coraggio.

10° Acquario: dovreste cercare un modo per poter rialzare qualche situazione affettiva che sta precipitando letteralmente e che non riuscite a recuperare.

Dedicare un po’ di tempo a voi stessi sicuramente vi aiuterà ad avere anche più fiducia nel futuro.

11° Bilancia: avrete una diffidenza tale che probabilmente potrebbe segnare questa giornata, ma l’importante sarà continuare per la vostra strada, cercando di non dare a vedere la vostra delusione e ansia per il futuro. Evitate quelle amicizie e quegli amori che potrebbero farvi abbassare l’autostima.

12° Capricorno: ci potrebbero essere degli stati di ansia non indifferenti e che potrebbero anche darvi qualche noia a livello lavorativo. Con l’amore potrebbe sopraggiungere una situazione che non siete più disposti a tollerare.