Giovedì 5 maggio con grande energia e vitalità per l'Acquario, ma anche per il Toro che, stando al presagio degli astri, potrebbe concludere interessanti trattative. Il Leone è ispirato e sognatore, questo favorisce ogni forma di lavoro creativo o strategico. La passione si riaccende per il Cancro. Di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 5 maggio 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 5 maggio 2022

Ariete: sono 24 ore estremamente serene, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. In famiglia, dopo le incomprensioni dei giorni precedenti, arriva il momento di chiarirsi.

Toro: questa è una giornata impegnativa per quando riguarda la sfera pratica. Chi intende concludere una trattativa o firmare un contratto farebbe bene a muoversi proprio durante le prossime ore.

Gemelli: giornata fortunata per gli incassi. Le stelle lasciano presagire un aumento delle entrate. È il momento di investire, osare, siete voi i costruttori della vostra fortuna.

Cancro: una pioggia di petali rossi colora questa giornata. I riflettori si accendono sull’amore e anche i nuovi incontri sono favoriti. Bene la sfera lavorativa.

Leone: ciò che sognate potete realizzarlo. Lasciatevi ispirare dalle vostre ambizioni e non abbiate paura: non state volando troppo in alto. Rimboccatevi le maniche e lavorate sodo per raggiungere le mete prefissate.

Vergine: l’oroscopo del 5 maggio lascia presagire l’arrivo di qualche insidia in ambito lavorativo, dove qualcuno cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote. Non cadete in queste trappole e proseguite per la vostra strada concentrandovi su quanto c’è da fare.

Bilancia: puntate in alto, sotto questo cielo non c’è vetta che non possiate raggiungere.

L’amore vi sorride e la passione è viva. Ottima la forma fisica.

Scorpione: sono 24 ore vantaggiose per i contatti con gli altri. Qualcuno potrebbe anche ricevere un’interessante proposta dall’estero. Valutate bene le vostre carte prima di prendere qualsiasi decisione.

Sagittario: l’oroscopo del 5 maggio consiglia al segno di concentrarsi sulle questioni familiari e patrimoniali.

Potrebbero infatti esserci delle questioni da sistemare. Lasciatevi aiutare.

Capricorno: nuovi nemici potrebbero cercate di sbarrarvi la strada. Sia in amore che nel lavoro guardatevi dai falsi amici.

Acquario: sono ore di grande vitalità e positività. Credete in voi stessi e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Bisogna mettersi alla prova per superare i propri limiti.

Pesci: in questa giornata non saprete come dividervi. Sia il lavoro che l’amore richiedono la vostra totale attenzione. Attenzione a non compromettere ciò che avete.