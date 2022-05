Attraverso le previsioni numerologiche si possono scoprire cose in più di sé e della possibile evoluzione che si può avere nel corso della settimana dal 30 maggio al 5 giugno. Perché accontentarsi del solito Oroscopo astrologico quando i numeri consentono di tracciare in modo più preciso le sfide che ci attendono nei prossimi giorni? Qui di seguito l'analisi numerologica.

Previsioni numerologiche da uno a cinque

Numero uno (per chi è nato nei giorni 1, 10, 19 e 28 di qualsiasi mese): ci saranno dei cambiamenti positivi nella vostra vita. Fate attenzione prima di iniziare un nuovo progetto: studiatelo bene.

C'è anche la possibilità di ricevere una proposta di lavoro allettante. Consultatevi sempre con chi ha più esperienza se dovete fare degli investimenti. Ci sarà una giusta armonia nel rapporto con il partner. Potreste accusare dei dolori articolari.

Numero due (per chi è nato il 2, 11, 20 o 29 di qualsiasi mese): secondo l'oroscopo della settimana riceverete delle buone notizie. Se farete tesoro di alcuni errori commessi in passato, potrete registrare degli importanti cambiamenti nella vita quotidiana. Il lavoro va bene e ci potranno anche essere delle novità per alcuni di voi. Attenzione ai consigli che vi verranno dati: alcuni di questi potrebbero nuocervi. Non condividete con gli altri i vostri progetti, per il momento teneteli segreti.

Bene la vita sentimentale.

Numero tre (per chi è nato nelle date 3, 12, 21, 30 di qualsiasi mese): le previsioni astrali svelano che questa è la settimana giusta per apportare le modifiche alla vostra casa. In questi giorni pensa di più a voi stessi. I progetti che iniziate in questa settimana vi porteranno un beneficio futuro.

Ci possono essere problemi con il partner. Lo stress da lavoro vi porterà ad avere emicranie e stanchezza generalizzata.

Numero quattro (per chi è nato il 4, 13, 22 o 31 di qualsiasi mese): secondo l'oroscopo la maggior parte del tempo sarà speso per completare questioni familiari. Riceverete buone notizie. Per ottenere dei buoni risultati nel lavoro, dovrete impegnarvi molto.

Usate le energie positivamente. Non cedete alla tentazione di intavolare discussioni inutili con il partner. Potreste avere dei piccoli problemi di salute. Prestate la giusta attenzione all'esercizio fisico.

Numero cinque (per chi è nato il 5, 14, 23 di qualsiasi mese): questa settimana è positiva per chi vuole accrescere la sua posizione nell’ambito lavorativo. Completate gli obiettivi prefissati e non tralasciate nulla. Buoni i rapporti con il partner. Non iniziate dei rapporti extraconiugali. Per quanto riguarda la salute potreste avere dei piccoli problemi.

Previsioni numerologiche per i numeri da sei a nove

Numero sei (per chi è nato il 6, 15 o 24 di qualsiasi mese): sarete impegnati nel lavoro e nelle questioni familiari.

Ci saranno dei rischi da correre, ma non vi tirerete indietro. I rapporti amorosi vivono dei momenti positivi. Il sonno è sacro: cercate di non perderlo altrimenti il vostro stato di salute ne risentirà. Ci potrebbero essere delle spese inaspettate: attenti agli acquisti.

Numero sette (per chi è nato il 7, 16 e 25 di qualsiasi mese): secondo l'oroscopo risolverete delle problematiche di lavoro grazie all’aiuto di un benefattore. Le condizioni sono favorevoli per accettare nuovi progetti. Impegnatevi al massimo nello studio o nelle vostre attività. L’amore va bene, ma la mancanza di coordinamento con il partner può portare delle piccole discussioni. Attenzione alla dieta alimentare, eliminate i cibi che creano aria nello stomaco.

Numero otto (per chi è nato l'8, 17 e 26 di qualsiasi mese): secondo l'oroscopo i problemi sul lavoro non spariranno, ma diminuiranno. Dunque non scoraggiatevi. Ci possono essere dei dissapori con il partner. Non prendetevela troppo e mettete da parte l’ego, almeno per una volta. Impegnatevi nelle vostre attività giornaliere e non cedete alla negligenza. Organizzate bene la tua giornata.

Numero nove (per chi è nato il 9, 18 e 27 di qualsiasi mese): grazie alla vostra personalità e semplicità riceverete dei riconoscimenti importanti. I problemi familiari che si trascinano da tempo devono essere risolti una volta per tutte. Sul lavoro ci saranno dei problemi, ma potrete fare conto sul supporto dei vostri colleghi. Possibili problemi di insonnia legati all’ansia. Fate una sorpresa al vostro partner, se lo merita.