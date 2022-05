L'oroscopo della giornata di mercoledì 1° giugno vedrà una Luna nuova entrare nel segno del Cancro, che inizierà molto bene il primo mese d'estate, mentre i ritmi di lavoro diventeranno più frenetici per i nativi Toro. Leone sarà molto concentrato a seguire le proprie ambizioni, mentre Pesci sarà disinvolto ed espansivo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 1° giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° giugno 2022 segno per segno

Ariete: il mese di giugno non inizierà benissimo per voi nativi del segno.

La Luna si metterà in quadratura, e per quanto riguarda i sentimenti tra voi e il partner potrebbe sorgere qualche malinteso o litigio. Può succedere di litigare, l'importante è che abbiate la maturità per risolvere la situazione. Nel lavoro continuerete a essere un punto di riferimento grazie a Marte e Giove, centrando spesso il risultato desiderato. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che si farà più frenetico secondo l'oroscopo di mercoledì 1° giugno. Per fortuna Mercurio vi aiuterà a fare le cose con criterio, ragionando sopra i vostri progetti, e provando a massimizzare i risultati. In ambito sentimentale non avrete nulla da temere grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, avrete sempre un buon motivo per mostrare i vostri sentimenti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale tutto sommato equilibrata per voi nativi del segno. In amore sarete fiduciosi nei confronti del partner, e ciò farà molto bene all'equilibrio del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro fortuna e energie saranno proprio quello di cui avrete bisogno per cercare di portare avanti i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: una fantastica Luna nuova sosterà nel vostro cielo in questa prima giornata di giugno. Dal punto di vista sentimentale sarete dolcissimi nei confronti delle persone che amate, e con Venere in sestile, con un po’ di fortuna ci saranno momenti davvero romantici. Nel lavoro non sarete nelle condizioni ideali per svolgere progetti ambiziosi.

Per fortuna in questo periodo la mole di lavoro non sarà enorme. Voto - 7️⃣

Leone: sarete particolarmente concentrati a seguire le vostre ambizioni, soprattutto al lavoro. Volete qualcosa di più, siete alla ricerca di stabilità, ma soprattutto di soddisfazioni, di qualcosa di cui andare fieri. Per quanto riguarda i sentimenti cercare il dialogo con il partner sarà difficile con Venere in quadratura. Se però affronterete la cosa con il giusto criterio, potreste ottenere qualcosa. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale. Con la Luna che torna dalla vostra parte, e Venere in trigono, single oppure no, avrete tutte le carte in regola per regalare un’emozione alla persona che amate.

In ambito lavorativo questo cielo non sarà il massimo, ciò nonostante, con l'aiuto di Mercurio in trigono, con un po’ di creatività potreste raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì che vedrà un cielo cupo per quanto riguarda i sentimenti. Gli sbalzi d'umore si faranno ancora sentire in voi, e tra voi e il partner non sempre le cose andranno per il verso giusto. Difficoltà anche sul posto di lavoro. Su certe cose sarete anche piuttosto bravi, ma altre cose proprio non riuscirete a mandarle giù, e questo potrebbe essere un problema. Voto - 6️⃣

Scorpione: vivere al meglio la vostra relazione di coppia sarà difficile con Venere che in opposizione. Secondo l'oroscopo però, in questa prima giornata del mese potrete contare sulla buona posizione della Luna in trigono per provare a recuperare terreno in amore.

Sul fronte lavorativo non sarete nelle condizioni migliori per gestire i vostri progetti, per cui considerate seriamente un aiuto. Voto - 6️⃣

Sagittario: forse dovrete attendere un po’ per fare una conoscenza speciale dal punto di vista sentimentale, ciò nonostante in voi ci sarà un forte ottimismo, e con la vostra simpatia, forse non dovrete aspettare molto. Sul fronte professionale potrete contare su Saturno, Giove e Marte per svolgere al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti. In questa giornata potreste avere qualche incertezza in amore a causa della Luna opposta, ma per fortuna sarà solo qualcosa di passeggero.

Può capitare a tutti una giornata no, l'importante sarà non espandere la discussione con il partner o con qualcun altro a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà sicuramente di grande aiuto, ma con Giove e Marte negativi non siate troppo ambiziosi. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale che continua a darvi soddisfazioni nonostante Mercurio sia in quadratura. Proprio perché le cose vanno abbastanza bene, non lasciate che alcuni piccoli incidenti di percorso o imprevisti possano mettervi in difficoltà. In amore dovrete essere pazienti nei confronti del partner, e capire che i vostri pensieri o le vostre opinioni non devono scavalcare quelli della persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali favorevoli durante la giornata di mercoledì.

In ambito amoroso sarete espansivi nei confronti del partner, cercando di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single con un atteggiamento frivolo e simpatico come il vostro, potreste trovare la persona adatta a voi. In ambito lavorativo sarete messi piuttosto bene, e con il giusto impegno, raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣