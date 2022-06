L'Oroscopo di oggi giovedì 2 giugno 2022 prevede degli importanti cambiamenti per quasi tutti i segni dello Zodiaco. Scopriamo insieme quali sono le novità che interessano anche l'amore e il lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: siete pronti e ambiziosi grazie alla forza e all'energia che vi danno una carica in più. Vivrete dei momenti di grande passione con il partner. Oggi è festa e non lavorate, quindi rallegratevi. Anche se vi svegliate presto al mattino, avete comunque l'energia per affrontare tutti gli impegni quotidiani.

Toro: ci sono dei preparativi in vista.

Oggi potrete essere al servizio degli altri. Amore al top: momenti di relax con il partner. Tutti gli impegni di lavoro sono rimandati a domani: oggi è un giorno di festa. Rilassatevi con la vostra famiglia a casa

Gemelli: fervono i preparativi per i festeggiamenti del vostro compleanno. Passione al top. Lasciate perdere il lavoro e divertitevi almeno oggi. Preparate un programma di giochi per divertirvi in compagnia.

Cancro: il caldo contribuisce ad abbattervi. Sei in una fase romantica e potresti anche riservare delle belle sorprese al tuo compagno o compagna. I festeggiamenti del 2 giugno li fai dal divano di casa tua. Per voi la parola d'ordine di oggi è: il riposo.

Leone: Mercurio e Venere nel segno, fatichi a fare qualsiasi cosa.

Ma arriva in tuo aiuto qualcuno che ti spiegherà cosa fare. Non avete voglia di stare con le persone che amate. Questa giornata è dedicata interamente a voi stessi. Potrete condividere dei momenti di relax con i familiari.

Vergine: siete in una fase di grande disponibilità nei confronti degli altri, aperti a nuove iniziative e progetti.

Siate meno mielosi con il partner. Non riesci a staccare dal lavoro neanche oggi. Fate uno strappo alla tua routine di benessere.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: ammettere le proprie debolezze è sempre un punto di forza. Provate a essere più dolce e gentile con il partner. Evitate le lamentele sul lavoro. Non sarete inclini a passare questa giornata in compagnia.

Scorpione: le cose migliori accadono quando una persona decide di uscire fuori dal guscio. Agite. In amore siete ormai rimasti da soli. Spegnete computer e telefono e rilassatevi. Starete a crogiolarvi sul divano di casa da soli.

Sagittario: avete sempre voglia di fare e di divertirvi. Grande passione con il partner. Riuscite a coniugare anche oggi lavoro e divertimento. Grande energia e forma fisica anche in questa giornata di festa.

Capricorno: Non amate troppo le feste, a cui preferite certamente la convivialità familiare. Slanci di affetto per le persone che amate. Niente lavoro oggi, vi dedicherete a delle attività casalinghe che vi stanno a cuore. Giornata dedicata al relax e al benessere fisico.

Acquario: Avete voglia di strafare, ma non è proprio il caso. In amore siete più interessati all'Eros e alla passione, piuttosto che alla dolcezza. Vi dispiace non lavorare oggi. Vi sentite al top della salute.

Pesci: i vostri progetti potrebbero presto diventare una realtà. Starete incollati al vostro partner e non lo mollerete neanche per un minuto. Il programma di oggi prevede zero lavoro e tanto relax. State attenti alla salute. Non esagerate con il cibo.