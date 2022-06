L'Oroscopo di sabato 4 giugno è pronto a dare i propri responsi sull'andamento della situazione astrologica. In questa giornata lo Scorpione vivrà qualche battuta d'arresto, a differenza dell'Acquario che invece metterà a segno dei progetti importanti. Di seguito approfondiamo le previsioni di tutti i segni dello Zodiaco.

L'oroscopo di sabato: la prima sestina

Ariete: La giornata per voi inizierà al meglio perché è in arrivo una buona notizia. Il vostro umore sarà quindi molto buono. Sul fronte della salute non dimenticate di bere molta acqua, vi aiuterà molto specie in questo momento di forte caldo.

Toro: Questo è il momento di concentrarvi al massimo su lavoro e affari. Avrete il tempo di recuperare, ma non fate di questo una scusa per rintanarvi a casa e non uscire più.

Gemelli: La vostra arte di mediazione sarà d'aiuto a due persone in conflitto. Sentirete il peso degli ultimi mesi. Non riuscite a dormire bene e a sufficienza, questo vi porta ad accusare i segni della stanchezza. Ricaricate le energie.

Cancro: La vostra tranquillità attira le persone che sperano in un vostro consiglio. L'energia è in aumento e questo vi farà sentire sempre più forti. Non dovete però strafare.

Leone: Grazie ad alcuni contatti importanti arriveranno nuove opportunità. Farete nuove amicizie che apporteranno tanta forza ed energia in voi.

Avete bisogno di relax, siete stanchi e stressati.

Vergine: Ci sono delle decisioni importanti da prendere, non potete più procrastinare. Avete bisogno di una pausa per nutrire la vostra anima e aprirvi a nuovi progetti. Il senso di libertà vi condurrà sulla giusta direzione.

L'oroscopo del 4 giugno: la seconda sestina

Bilancia: Siete al centro dell'attenzione e questo porterà dei vantaggi.

Non iniziate delle discussioni inutili perché vi toglieranno solo energia. Vincerete sicuramente voi, quindi non sprecate il vostro tempo.

Scorpione: Riuscirete a risolvere alcuni problemi che vi stanno a cuore. Siete in splendida forma, quindi continuate così. Dovrete però cercare di conservare le energie, prima di esaurirle del tutto.

Sagittario: La vicinanza con la gioventù non fa che rallegrarvi e riempirvi di energia e nuova progettualità. Non siete invincibili, quindi cercate di tenere sempre i piedi per terra e non fare dei passi azzardati.

Capricorno: Qualcuno busserà alla vostra porta per lagnarsi, ma la vostra pazienza ha un limite, quindi trattenetevi. Fate attenzione ai movimenti, potreste fare gesto che vi potrebbe creare dei problemi.

Acquario: Risolverete alcuni problemi che vi affliggono da tempo. Un vecchio sogno ritornerà nella vostra mente, ma stavolta potrebbe realizzarsi. Abbiate fiducia.

Pesci: Le emozioni prenderanno il sopravvento durante la giornata di sabato. Dovete stare attenti e non cedere ai nervi. Combattete lo stress e almeno in queste ore pensate solo a voi stessi.