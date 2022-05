L'oroscopo di venerdì 13 maggio ha in serbo tante novità. I pianeti con i loro movimenti influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi darà la priorità al lavoro e chi preferirà concentrarsi sui sentimenti.

Secondo le previsioni zodiacali l'Ariete, lo Scorpione e i Pesci avranno molti successi, mentre i Gemelli, la Vergine e il Sagittario troveranno conforto tra le braccia del partner. Il Toro e l'Acquario tenderanno a essere un po' insicuri, mentre il Capricorno sarà pronto ad affrontare tutto a testa alta.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 13 maggio.

Previsioni zodiacali di venerdì 13 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani 13 maggio sarà molto produttiva. Vi farete valere sia sul posto di lavoro, che nella vita sociale. Purtroppo i rapporti con una persona cara tenderanno a peggiorare drasticamente. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a correre ai ripari. Delle scuse reciproche potrebbero sistemare la situazione.

Toro: non vi sentirete perfettamente a vostro agio. Sul lavoro i battibecchi con i colleghi vi metteranno in seria difficoltà. Cercherete di arginare la situazione, però a livello emotivo non sarà facile superare la cosa. Per fortuna le persone che vi staranno accanto cercheranno di infondervi coraggio.

Le loro parole saranno di grande aiuto.

Gemelli: Cupido sarà molto generoso nei vostri confronti. La relazione di coppia sarà positiva e stimolante. Condividerete conversazioni speciali con il partner e inizierete a progettare il vostro futuro. Sarete legati anche al lavoro. Vorrete dare il massimo, ma senza sacrificare il vostro tempo libero.

Uno stress eccessivo, infatti, potrebbe arrecarvi danni.

Cancro: avrete bisogno di circondarvi di personale leali e gentili. Purtroppo ci sarà chi non sarà onesto nei vostri confronti. Proverete a dargli una seconda possibilità, però le previsioni zodiacali di domani 13 maggio consigliano di non mettere a rischio la vostra serenità e quella delle persone care.

A volte un taglio drastico è la soluzione migliore.

Oroscopo di domani 13 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto dolci nei confronti del prossimo. Cercherete di aiutare gli altri in tutti i modi possibili. Non sopporterete le prepotenze e le ingiustizie sul lavoro. Farete valere le vostre idee, anche a costo di alimentare nuove discussioni. Dal punto di vista romantico non vi sentirete ancora pronti a confessare i vostri sentimenti.

Vergine: la presenza del partner vi infonderà dei sentimenti positivi. Sarete propensi ad ascoltare i suoi consigli, anche in ambito lavorativo. Purtroppo, però, non tutte le situazioni volgeranno a vostro favore. Le previsioni zodiacali del 13 maggio vi consigliano di essere abili nel prendere da soli le vostre decisioni: non ve ne pentirete.

Bilancia: avrete dei comportamenti discutibili. Tenderete a perdere facilmente la pazienza, anche a costo di essere aspramente rimproverati. Il rapporto di coppia subirà una battuta d'arresto, così come anche quello con gli amici. Sarà importante mettere in discussione determinati aspetti della vostra vita: potreste scoprire qualcosa di nuovo.

Scorpione: il vostro impegno vi ricompenserà. Finalmente riuscirete ad avere accesso alle occasioni tanto desiderate. Sarete fieri di voi stessi e anche la famiglia non vedrà l'ora di organizzare una festa tutta per voi. Attenzione, però, a bilanciare correttamente la vita privata con quella lavorativa. I soldi non saranno l'unico elemento di felicità.

Previsioni e profili zodiacali del 13 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata del 13 maggio sarà caratterizzata da un profondo affetto nei confronti del partner. Le sue attenzioni vi renderanno gioiosi e dinamici. Potrete parlare di tutto, anche di ciò che va oltre le dinamiche di coppia. Il lavoro, per alcuni aspetti, vi deluderà. Sarà importante non dare peso a critiche di poco conto.

Capricorno: il vostro coraggio sorprenderà gli amici e i parenti. Nonostante le difficoltà siano molte, tenderete a non tirarvi indietro. Cercherete di risolvere eventuali discussioni e di mettere fine a quelle che vi fanno soffrire. Dal punto di vista sentimentale avrete una bellissima relazione con la persona amata.

Acquario: avrete bisogno di migliorare la vostra autostima, infatti tenderete a mettere facilmente in dubbio le vostre azioni. Reagirete male alle critiche, soprattutto a quelle poste sul lavoro. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di ascoltare solo le parole delle persone che vi vogliono bene: vi sentirete molto meglio.

Pesci: il lavoro vi consentirà di avere molte soddisfazioni. Finalmente i capi riconosceranno il vostro lavoro e anche i colleghi non avranno nulla da dire su di voi. Purtroppo qualcuno potrebbe mostrare un'invidia un po' troppo spiccata. Attenzione a non intraprendere determinate conversazioni con questa persona: potrebbero ferirvi.