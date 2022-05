Sabato 14 e domenica 15 maggio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel domicilio dello Scorpione, nel frattempo il Sole assieme a Urano transiteranno nel segno del Toro. Plutone, intanto, continuerà l'orbita in Capricorno, così come Saturno resterà stabile in Acquario. Giove assieme a Venere, infine, permarranno in Ariete come Nettuno e Marte proseguiranno il moto in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: dinamici. Fine settimana che potrebbe vedere il primo segno zodiacale barcamenarsi con grande dinamicità tra attività professionali, richieste della prole e appuntamenti galanti col partner, anche se avranno un occhio di riguardo per le attività sportive.

2° posto Scorpione: a tutto gas. Se i nati Scorpione fossero un mezzo di trasporto, in questo weekend sicuramente tale veicolo sarebbe senz'altro dotato di nitrous oxide engine, comunemente chiamato NOS, in quanto la velocità d'azione e la voglia di non fermarsi dinanzi a niente a nessuno parrà caratterizzarli particolarmente.

3° posto Cancro: empatici. Una delle caratteristiche regina del primo segno d'Acqua, ovvero l'empatia, sarà presumibilmente una fedele compagna d'avventura dal tardo pomeriggio di sabato in poi. Nel corso di queste 36 ore circa, difatti, il segno Cardinale si dimostrerà capace di percepire con estrema naturalezza gli stati d'animo anche delle persone appena conosciute dimostrandosi, inoltre, bendisposto a tendere la mano alle stesse.

I mezzani

4° posto Toro: ridimensionamenti. Lo spostamento gioviale di qualche giorno fa e lo sguardo guerrigliero del Luminare femminile nei riguardi del pianeta delle rivoluzioni in onda in queste due giornate indurranno, c'è da scommetterci, le prime due decadi di casa Toro a rivedere alcuni progetti appena nati o in fase ideativa.

Il suggerimento di tali transiti astrali sarà di ridimensionare i progetti in ballo, così da limitare eventuali uscite economiche infruttuose e non doversi rapportare a delusioni troppo marcate nel prossimo futuro.

5° posto Vergine: domenica top. Dopo un sabato oltremodo faticoso, nella giornata di domenica sarà probabile che il segno Mobile possa trovare il tempo e la volontà di concedersi del tempo esclusivamente per se stesso.

Allontanando momentaneamente ansie e problematiche di sorta, il fine settimana parrà divenire agli occhi dei nativi come uno scrigno ricolmo di opportunità, perlopiù affettive, da godersi appieno.

6° posto Bilancia: scelte familiari. Il focus di queste due giornate primaverili per i nati Bilancia potrebbe essere indirizzato su delle annose questioni riguardanti la famiglia originaria, verso la quale il segno d'Aria sarà chiamato a operare una scelta complicata e assolutamente necessaria. Il tempo delle titubanze o dei compromessi per tale decisione dovrà essere bandito e i nativi prendere il coraggio a quattro mani e decidere per il meglio.

7° posto Gemelli: autocritici. I numerosi contrasti planetari sommati alla retrogradazione del Messaggero degli Dei spingeranno, con buona probabilità, il segno dei Gemelli a divenire decisamente più autocritico del solito, specialmente quando si metterà a pensare alla fiducia riposta in alcune persone da dicembre dello scorso anno in poi.

8° posto Sagittario: pungenti. Sarcasmo, battute al vetriolo e una predisposizione a colpire l'interlocutore nel vivo saranno probabilmente alcune qualità, per così dire, che sfoggeranno gli arcieri sino alle prime ore di domenica. Tale mood pungente, com'era lecito attendersi, non sarà molto gradito nemmeno alle persone care, quindi i nativi farebbero meglio a regolarsi in tal senso.

9° posto Capricorno: amarezze. Rispetto a qualche settimana fa il parterre planetario è divenuto decisamente meno conciliante coi nati Capricorno e in questo weekend ciò parrà essere più evidente, soprattutto per ciò che concernerà la sfera amicale. Il segno Cardinale, difatti, potrebbe dover fare i conti con qualche voltafaccia inaspettato da parte di un amico o un conoscente di vecchia data e ciò gli provocherà un pizzico di amarezza.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: accidiosi. Se i nati Pesci fossero chiamati in questo fine settimana a scegliere il loro vizio capitale preferito, probabilmente opterebbe per l'accidia, in quanto la loro voglia di rimboccarsi le maniche latiterà e con essa anche la predisposizione a stare in mezzo agli altri.

11° posto Leone: lati ombra. Le svariate osticità planetarie, le quali avranno come ciliegina sulla torta il destabilizzante transito nettuniano, potrebbero indurre i felini a non nascondere la polvere sotto il tappeto e, di conseguenza, fare i conti con le loro eventuali ottave basse. Prendere coscienza dei propri lati ombra e accoglierli senza fomentarli sarà un ottimo metodo per uscire 'indenni' da questo complicato fine settimana.

12° posto Acquario: meritocrazia al bando. Nella società di oggi non sempre si ottiene ciò che ci si merita e tale regola non scritta avrà buone chance di essere malvissuta dai nati Acquario nelle giornate in questione. Pur avendo faticato molto nelle ultime settimane, specialmente le prime due decadi, i nativi difficilmente verranno premiati per gli sforzi profusi e ciò, in qualità di segno Fisso, non gli andrà giù.