La settimana sta per volgere al termine, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda il lavoro, l'amore e la salute per le prossime 24 ore. È una giornata faticosa per il Cancro, la cui pazienza potrebbe venir messa a dura prova. Lo Scorpione farebbe bene a fidarsi del suo sesto senso, mentre la Vergine può continuare a beneficiare dell'ondata di fortuna e positività che interessa la sfera professionale. Di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 13 maggio 2022 per tutti i segni.

Previsioni astrologiche del 13 maggio 2022

Ariete: durante questa giornata avrete la sensazione di giocare a carte scoperte. Sarete come un libro aperto e prevedere le vostre mosse si rivelerà abbastanza facile. In amore non è un male, ma nel lavoro meglio rimandare le questioni importanti.

Toro: la settimana è iniziata con i riflettori puntati sul lavoro, ma durante questa giornata le stelle consigliano al segno di concentrarsi sull’amore e dedicare maggiori attenzioni al partner e alla famiglia.

Gemelli: l’oroscopo del 13 maggio lascia presagire una giornata fortunata per il segno. In amore un nuovo incontro potrebbe rapirvi il cuore, aprendovi a nuovi sentimenti. Bene il lavoro.

Cancro: durante le prossime 24 ore la vostra pazienza potrebbe esser messa a dura prova.

Il consiglio delle stelle è quello di non prendere decisioni di impulso, meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

Leone: è la giornata ideale per focalizzarsi sul lavoro. Via ai nuovi contatti, ai nuovi inizi, alle contrattazioni e alle compravendite. Salute in recupero. Amore sereno.

Vergine: l’oroscopo del 13 maggio lascia presagire 24 ore positive per quanto riguarda la sfera pratica e finanziari.

È un buon momento per fare un investimento o un acquisto immobiliare.

Bilancia: è il momento di mettere da parte l’orgoglio e agire mettendo a punto la giusta strategia, soprattutto nel lavoro. Recupero in amore.

Scorpione: il consiglio degli astri per la questa giornata è quello di fidarvi del vostro intuito. Agite usando il buon senso.

Sagittario: entro la fine della settimana tutto potrebbe cambiare. Un nuovo incontro potrebbe rivelarsi qualcosa di molto di più, portando con sé un’importante occasione di crescita e miglioramento.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 13 maggio lascia presagire un momento faticoso per il segno, in particolare per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, dormire male o soffrire di emicrania.

Acquario: si rivela una giornata positiva per i rapporti con gli altri. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe ricevere una proposta da un’altra città o dall’estero, è il momento di cimentarsi con qualcosa di nuovo.

Pesci: l’oroscopo vi consiglia di spogliarvi dei vostri preconcetti e di guardare oltre le apparenze. Non fermatevi al primo aspetto delle cose, ma cercate la bellezza nascosta.