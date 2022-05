L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio 2022 è pronto a svelare che piega potrebbe prendere l'ultima parte del mese. In evidenza le previsioni astrologiche settimanali interessanti l'intero settore zodiacale. In questa parte terminale del mese a rallegrare cuori e animi un transito davvero di spicco: curiosi? Ebbene, la giornata di sabato 21 maggio vedrà l'ingresso del Sole nel segno dei gemelli. La Luna invece farà quattro transiti nel periodo in altrettanti segni. L'Astro d'Argento dapprima sarà in Sagittario, poi in Capricorno e di seguito nel segno dell'Acquario, per concludere in bellezza nel campo dei Pesci.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo le stelle, con l'oroscopo settimanale dall'11 al 22 maggio.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Questa settimana, giornate di attesa per rimettervi in forma fisica. La Luna proprio è antipatica per il vostro equilibrio psicofisico, ma giovedì e per qualche giorno ancora vi rimetterà in sesto. In primo piano le riunioni con amici o con l’altro sesso. I pensieri richiedono concentrazione e disponibilità verso la soluzione di problematiche; sarete quindi pronti a risolvere affari importanti magari isolandovi dal chiasso e da quant’altro possa distrarvi. In amore, i problemi di cuore si risolveranno o avranno un valido aiuto da parte del pianeta dei sentimenti; probabili incontri amorosi durante riunioni e convegni.

L'eros è sollecitato da Marte, potrete esprimervi al meglio con la fantasia e la parola che risulta un’arma di seduzione potente. L’attività lavorativa è in leggero declino, non avete voglia di concentravi. La cassa è sotto torchio.

Toro - È la settimana questa in cui il Sole predilige i nati della fine della seconda e l’inizio della terza decade.

Le sue energie saranno fluide e corroboranti. Anche la Luna è con voi, alimentando l’emotività percorrendo alcuni sentieri del recente passato. Qualche malumore nella giornata di venerdì per difficoltà legate alla casa di origine e a uno dei genitori. La mente è sempre sveglia e torna indietro nel tempo: saranno interessati maggiormente i nativi della seconda decade.

I pensieri saranno chiari e precisi con riferimento in particolare alla sistemazione dell’abitazione, all’arredamento e alle finanze. Buono il mondo lavorativo, saprete districarvi al meglio fra clienti, fornitori e datore di lavoro. Per chi è alla ricerca di una nuova attività, occorre attendere un bel po’.

Gemelli - Inizia un periodo in cui tutte le energie saranno rivolte alla cura della abitazione. La Luna favorisce gli incontri con gli amici e la conoscenza di gente influente. Mercoledì e giovedì sarà positiva per il vostro segno, l’umore saltellerà fra alti e bassi con una esuberanza invidiabile. Anche i pensieri seguono la scia della Luna, tutti incentrati a formulare progetti per stare al meglio e vivere nelle migliori condizioni economiche e di benessere.

In amore Venere favorisce la vostra sensualità: sarà apparentemente più pacata, ma solo in apparenza. L’eros attraversa la pelle per raggiungere il centro della passione; una passione più concreta ed esuberante, soddisfacente al punto di rallentare la foga del risultato. Molto buona l’attività lavorativa con Giove protettivo e disposto ad aiutare chi è in cerca di una nuova sistemazione

Cancro - L’amore sta per trionfare, Venere la settimana prossima sarà pronta a supportare il vostro bel segno e già da questa settimana inizia a farfugliare nei sensi con una appetitosa fame di intimità e di brividi. Marte e Saturno sono insieme, il primo pretende ardore e capriole, il secondo vuole tutto chiaro e sicuramente certo.

L’attenzione verso i bambini, il divertimento, lo spettacolo è il punto di fuoco su cui potete contare. Per i single inizia un periodo di ricerca amorosa fra le amicizie, che non sarà necessariamente forzata, verrà da sola quando meno ve lo aspettate. L’attività lavorativa è molto buona, saprete ponderare le scelte, approfittare del buon periodo per organizzare ancor meglio il vostro programma e raggiungere punte di produttività a tutto vantaggio della cassa. Le finanze sono discrete e lo saranno ancor più il mese successivo.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - La settimana inizia bene, il Sole espande energia e vigore nel settore dei viaggi e degli affari; la Luna accompagna il Sole e al vigore si unirà anche il piacere di emozionarsi per quanto riuscite a svolgere.

Poco prima del fine settimana avrete ulteriori emozioni nel campo sentimentale. La mente, tutta rivolta alle finanze, si occuperà anche del benessere nella vostra abitazione, potrete pensare di adornare il balcone con piante, fiori ed erbe aromatiche. Per chi deve cambiar casa è il momento buono. Affascinante si presenta il settore dell’amore, Venere in buon aspetto potrebbe indurvi a trasformare l'abitudine sostituendola con una ventata di primaverile trasformazione. Ben scaldati dal Sole, anche l’eros è vivace e sostenuto; probabile l'incontro con un’anima gemella. Giove protegge il lavoro, allontanando le minacce e crisi del mercato.

Vergine - La posizione del Sole già dalla settimana scorsa induce a massimizzare le energie, evitando sprechi.

La Luna sarà bellissima e si abbinerà al segno transitando nel misterioso e sognatore segno dei Pesci. La testa sforna pensieri interessanti che vanno al di là della logica, potreste avere delle intuizioni capaci di risolvere problemi apparentemente difficili o quasi impossibili. Saranno di valido aiuto le amicizie, quelle vere che possono contarsi fra le dita della mano. La bella posizione di Venere vi protegge dalle difficoltà quotidiane, l’amore diviene il rifugio delle vostre incertezze: potrete contare sull’appoggio del vostro partner, sulla sua totale disponibilità. Si allenta un'eventuale gelosia, i dubbi si sciolgono e la serenità del cuore vi farà star bene. L’attività lavorativa tende a concretizzare alcune aspettative, dovrete mettercela tutta.

Bilancia - Adesso che il Sole si sposta in un altro settore, le energie saranno tutte rivolte all’aspetto finanziario ed economico della vostra vita. La Luna è innocua, bella da lunedì a giovedì: soprattutto se avrete contatti con parenti lontani o se dovete sostenere degli esami in cui è necessaria la calma ed un sano equilibrio psicologico. Nel fine settimana potreste essere disturbati sul risultato dei vostri obiettivi. La mente è perfettamente lucida, potete riuscire a cogliere con facilità la furbizia di chi vuol prendervi in giro. In amore Venere si allontana dal vostro segno, buon per voi che potete rivolgere le attenzioni amorose più che alla persona del cuore, alla vostra abitazione, alla casa colorata di fiori, piena di piante.

Il periodo è buono per cambiare domicilio, trasferirvi in una dimora più comoda. Abbastanza accesa la sensualità con Marte che attizza l’erotismo. L’attività lavorativa permane buona e in crescendo.

Scorpione - Una settimana di transizione, nella prossima il Sole vi darà ancor più risorse fisiche di quelle accumulate, in questa sarete ancora vigorosi nello svolgimento di faccende casalinghe. La Luna si oppone al vostro segno a metà periodo, quindi potreste avere qualche difficoltà emotiva o nervosismo senza ragione. I pensieri e l’amore camminano di pari passo, sia Mercurio che Venere saranno i pianeti che vi daranno il piacere di trascorrere volentieri in casa a far progetti. Ci sarà una collaborazione nella coppia e una intesa non soltanto mentale ma anche sentimentale.

Fra un progetto e l’altro Marte stuzzica la voglia di dolci momenti travolgenti: nel contempo potete parlare di finanze, di spese da affrontare magari canticchiando motivetti allegri. Il lavoro è abbastanza buono.

Oroscopo 16-22 maggio, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - La posizione di alcuni pianeti, compreso il Sole, darà una lieve svolta agli avvenimenti di questa settimana. Il Sole vorrà esprimere la sua energia nell’ambito familiare e lo stesso vale per il pianeta Venere e Mercurio, tutti concentrati a risolvere problemi legati alla vita domestica. La Luna indifferente da lunedì, allora potreste sentirvi poco sicuri di voi stessi. Forse anche più convinti che i vostri propositi non siano quelli più giusti o di sicura affidabilità, pretendendo che gli altri vi seguano senza batter ciglia.

Alcuni pensieri potranno essere brillanti e altri azzeccati; mercoledì invece la testa inizia un periodo in cui la lucidità vacilla e le idee annebbiarsi. Una leggera confusione con possibili polemiche in seno alla famiglia. In amore, una sterzata vorticosa vi pone in dissonanza e i sentimenti potranno subire una pausa. Stabile il lavoro.

Capricorno - Fino a martedì potete contare sulle belle calorie del Sole, poi vi metterete in riserva poiché la nostra grande stella non vi darà più nulla. Molto bella la Luna di metà periodo, potreste risentire qualcuno che vive lontano e che non vedete da tempo. Nei giorni successivi sarà innocua fino a sabato in cui una bella rimpatriata fra amici può concludere la settimana.

Il pensiero è sempre attento, lucido e incisivo, può essere di valido sostegno negli affari, nelle comunicazioni e nei viaggi. In amore il periodo centrale non giova alla vita sentimentale. Potete comunque contare sulle riserve amorose del partner. La sessualità è forte con Marte che bussa alla porta della camera da letto; qualche possibilità di malintesi fra voi e uno dei vostri genitori. L’attività lavorativa è sempre ben protetta da Giove.

Acquario - Ora che una buona parte dei pianeti veloci si è spostato nel settore che richiede piedi a terra, probabilmente abbandonerete la fantasia per concentrarvi su fatti concreti. Molto bella la Luna in fase calante, rinnovata nel segno dei Pesci: le vostre sensibili istanze di affetto, amore e tenerezze gongolano. Soltanto qualche malumore lunedì e martedì poi si svincola e senza lasciar traccia si allontana. I pensieri, unitamente all’energia solare, vi faranno pensare che è il momento di concretizzare qualche acquisto per la casa. In amore Venere è terrena, semplicemente attenta al piacere senza tanti fronzoli e magari con l’appoggio della Luna, più sognatrice di quanto possiate immaginare. Vivrete questi giorni con maggiore attenzione verso il vostro partner. L’ambiente domestico sarà da preferire ad una suite di lusso: è il profumo delle lenzuola ciò che conta. Il lavoro richiede una pausa.

Pesci - Le previsioni astrali dal 16 al 22 maggio preannunciano un buona settimana. Il pensiero, se nei primi giorni può apparire ancora opaco, a metà settimana sveglia i neuroni e la testa va dritta verso il godimento della bella stagione . È l’amore che occuperà la testa, soprattutto per i single che cercheranno ovunque le opportunità di far breccia in chi fa battere il cuore. Giovedì i sensi, uniti alla passione infiorettata di romanticismo potrà farvi concludere un approccio da tempo rimasto in attesa. Le coppie già consolidate vedranno risvegliare gli ardori che sembravano sopiti o in letargo, si sveglia il vulcano e il terremoto dell’eros potrebbe sconvolgere quello che sembrava un noioso tran tran. Anche l’attività lavorativa è ardente e piena di risorse. Possono crescere gli affari, i nuovi contratti e la produttività. Casse in netta ripresa: i soldini accumulati pronti per fare vacanza.