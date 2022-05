Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute di mercoledì 4 maggio 2022, lasciano presagire 24 ore faticose per i Pesci, che soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica potrebbero dover subire dei rallentamenti. La Luna rende l'Ariete vivace ed esuberante e i caldi influssi di Venere nel cielo del segno riaccendono la passione. Anche lo Scorpione può beneficiare dei raggi sensuali del pianeta dell'amore. Contrasti in famiglia per il Sagittario. Di seguito l'Oroscopo completo del giorno per tutti i segni.

L'oroscopo del 4 maggio 2022 segno per segno

Ariete: la Luna frizzantina nel vostro cielo vi rende esuberanti e vivaci. In amore vi piace giocare, sedurre. Nel lavoro siete attratti dalle nuove sfide.

Toro: il mese di maggio inizia con grande attenzione sul lavoro e gli affari. È un momento vantaggioso per le trattative e le compravendite. In amore potrebbero mancarvi delle attenzioni.

Gemelli: gli influssi di una Luna ottimista e positiva vi aiutano a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. In ambito pratico potreste avere un’idea vincente, capace di rivoluzionare i prossimi mesi.

Cancro: l’oroscopo del 4 maggio lascia presagire una giornata misteriosa. C’ è qualcosa che non potete rivelare, una potente e inaspettata attrazione vi metterà con le spalle al muro.

Leone: è una giornata positiva, questo nuovo mese inizia con grandi cambiamenti, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. L’affetto del partner e della famiglia vi aiuta ad andare avanti anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili.

Vergine: durante la giornata del 4 maggio le stelle mettono davanti al vostro cammino nuovi ostacoli.

Per fortuna le sfide non vi spaventano e non esiterete neanche un attimo, siete pronti a mettervi in gioco.

Bilancia: sono 24 ore interessanti per i rapporti interpersonali. È un buon momento per ampliare i propri contatti o creare nuove alleanze. Puntate in alto, avete tutte le carte in regola per raggiungere i vostri obiettivi.

Scorpione: Venere in Ariete riaccende il vostro lato più sensuale e piccante. La passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Nel lavoro c’è grande attivismo, la voglia di fare non manca.

Sagittario: quella del 4 maggio potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per i rapporti familiari. In amore o con i figli potrebbero nascere delle incomprensioni. Non lasciatevi prendere dal nervosismo.

Capricorno: giornata faticosa per quanto riguarda la sfera professionale, potrebbe esserci molto da fare e poco tempo a disposizione. Venere vi provoca e stuzzica l’amore.

Acquario: Venere è calda, innamorata. La passione cresce e gli incontri sono favoriti. Credete in voi, anche e soprattutto nel lavoro, e sarete ricompensati.

Pesci: potrebbero essere 24 ore faticose per coloro alle prese con questioni burocratiche e documentazioni da sbrigare. Qualcosa potrebbe rallentarvi, cercate di non perdere la calma. Serenità in amore.