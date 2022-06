Lunedì 13 giugno troveremo sul piano astrale la Luna stazionare sui gradi del Sagittario, nel frattempo Plutone risiederà nell'orbita del Capricorno. Saturno, invece, continuerà il domicilio in Acquario, così come il Sole resterà stabile nel segno dei Gemelli. Il Nodo Nord, Urano, Venere e Mercurio, infine, permarranno in Toro come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci e Giove assieme a Marte proseguiranno il transito in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: entusiasti.

Le perplessità e lo spettro d'ansia che hanno tenuto banco domenica parranno sciogliersi come neve al sole nella giornata inaugurale della settimana, con gli arcieri che potrebbero iniziare a scorgere delle nuove e stimolanti opportunità lavorative e monetarie che li renderanno entusiasti.

2° posto Ariete: la strada maestra. Il trigono che il Luminare femminile nel loro Elemento ingaggerà col duetto Marte-Giove nel segno avrà ottime chance di spingere il primo segno di Fuoco a imboccare, quasi senza accorgersene, il sentiero esistenziale ideale per la loro evoluzione.

3° posto Leone: determinati. Le insidie relazionali non dovrebbero mancare per il segno del Leone ma, nel corso del lunedì, riusciranno presumibilmente a tenerle a bada attingendo al metaforico pozzo colmo di tenacia sul quale possono fare affidamento in questo periodo.

I mezzani

4° posto Gemelli: nonostante tutto. Gli imponenti raggi della Superluna di martedì, che sarà opposta al Sole dei nativi, si inizieranno a percepire già dall'11 giugno ma, nonostante tutto, il segno dei Gemelli continuerà ad aver ben chiaro in mente l'obiettivo da raggiungere anche se ci vorrà più tempo del previsto.

5° posto Toro: proficue alleanze. Col quadrato Saturno-Urano sullo sfondo e la retrogradazione plutoniana di Terra sarà probabile che il segno del Toro sia indotto dalle circostanze a stringere delle nuove collaborazioni nel mondo professionale. Sebbene inizialmente tali alleanze non risulteranno idilliache bisognerebbe che i nativi pazientassero qualche settimana ancora per vederne il loro lato proficuo.

6° posto Capricorno: shopping. Se da un lato al lavoro ci sarà un po' di maretta, dall'altro lato nel corso del lunedì i nati Capricorno potranno concedersi qualche acquisto agognato da un po', specialmente se inerente al collezionismo.

7° posto Acquario: osservatori. Più che d'azione questa giornata di fine primavera sarà, con tutta probabilità, dedita all'osservazione per il terzo segno d'Aria, soprattutto per coloro che hanno subito ultimamente qualche cocente delusione affettiva.

8° posto Scorpione: taciturni. Dialogare col prossimo, o semplicemente far sentire la loro vicinanza ad altre persone, potrebbe essere un esercizio più complicato del solito per i nati sotto il segno dello Scorpione durante questo lunedì.

9° posto Cancro: distaccati. Il neo del lunedì di casa Cancro sarà presumibilmente rappresentato dal ménage amoroso, settore dove il segno Cardinale parrà mettere in campo un mood insolitamente gelido che, di conseguenza, renderà l'atmosfera nell'alcova tutt'altro che infuocata.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: imbronciati. Un piccolo attrito con un collega o una discussione con un'amica potrebbero riecheggiare nelle menti native per l'intera giornata, rendendo il segno di Terra imbronciato e a tratti indisponente. Amore in secondo piano.

11° posto Pesci: focus relazionale. In qualità di segno Mobile, i Pesci solitamente risentono di una reiterata instabilità umorale che, nel corso della giornata in questione, andrà sommandosi ai destabilizzanti influssi del duetto Mercurio-Luna.

A fronte di ciò, il dodicesimo segno zodiacale sarà indotto dal parterre astrale ad analizzare, più obiettivamente possibile, il loro comportamento con le altre persone e, ove necessario, fare ammenda con le stesse.

12° posto Bilancia: punto di non ritorno. Alla stregua di un veicolo impantanato nel fango, i nati Bilancia parranno avvertire la sgradevole sensazione di non poter avanzare e nemmeno tornare sui propri passi questo lunedì, specialmente per ciò che concernerà le vicende sentimentali. Ci vorrà ancora qualche settimana prima che in amore torni il sereno come un tempo e, nel mentre, sarà bene che il segno d'Aria eviti di mostrarsi geloso o adirarsi per futilità.