Mercoledì 8 giugno troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, mentre il Sole stazionerà nel domicilio dei Gemelli. Urano, Venere, Mercurio e il Nodo Nord, invece, proseguiranno l'orbita in Toro, così come Giove assieme a Marte permarranno in Ariete. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci come Saturno resterà stabile in Acquario e Plutone rimarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Sagittario, meno roseo per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Sagittario: entrate extra. Le effemeridi di mercoledì sembreranno sorridere ai nati Sagittario per tutto ciò che concernerà le faccende economiche e la gestione delle stesse, specialmente per il secondo decano che avrà ottime chance di mettere le mani su un bel gruzzoletto.

2° posto Vergine: collaborativi. Individualismo e spirito competitivo, durante questa giornata primaverile, potrebbe essere bandite dal vocabolario del segno di Terra, in quanto quest'ultimo sfoggerà un mood spiccatamente collaborativo al lavoro e ciò sarà particolarmente apprezzato dai colleghi.

3° posto Acquario: audaci. Dotati d'intraprendenza e propensione al rischio, il quarto segno Fisso risulterà probabilmente audace quando si tratterà di lanciarsi in qualche investimento innovativo in queste ventiquattro ore. Il pianeta con l'anello in moto retrogrado, però, gli sussurrerà di non fare il passo più lungo della gamba.

I mezzani

4° posto Leone: far quadrare il cerchio. Nel bel mezzo di una settimana che si preannuncia piuttosto dinamica, i felini utilizzeranno, c'è da scommetterci, la giornata in questione per tentare di far incastrare gli impegni professionali, amorosi e familiari in modo da non scontentare nessuno.

5° posto Ariete: scoperte. Le prime due decadi di casa Ariete potrebbero trascorrere questo mercoledì venendo a conoscenza di una verità, probabilmente facente parte il ménage amoroso, che gli darà un quadro generale più completo rispetto a una nebulosa situazione che aveva coinvolto il partner.

6° posto Capricorno: giochi di potere.

Il focus del segno Cardinale sarà, con buona probabilità, incentrato sulla viscerale voglia di imporsi e, al contempo, valorizzare la loro figura professionale e ciò, com'è lecito attendersi, andrà a innescare degli stimolanti giochi di potere.

7° posto Gemelli: un passo alla volta. Sin dalle prime ore mattutine, il segno dei Gemelli avrà buone probabilità di comprendere che bisognerà avanzare step by step per giungere a dei risultati soddisfacenti e, a fronte di ciò, non si cruccerà in caso di imprevisti o rallentamenti di sorta.

8° posto Toro: compromessi. Il primo segno di Terra, nel corso di questo giorno di giugno, potrebbe essere chiamato a fronteggiare un'annosa questione che riguarderà la famiglia d'origine dove sarà necessario accettare qualche compromesso per venirne a capo.

9° posto Bilancia: spossati. Il bottino energetico di casa Bilancia sarà presumibilmente scarno e, nonostante la mole di attività in programma, i nativi dovranno gioco forza procrastinare e/o delegare gli incarichi meno impellenti.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: distratti. Mantenere alta la concentrazione sarà una chimera per il segno d'Acqua questo mercoledì, coi nativi che si ritroveranno sovente immersi nei loro pensieri, soprattutto la terza decade che rifletterà spesso sulla valenza del rapporto sentimentale in essere.

11° posto Scorpione: lavoro flop. Le faccende lavorative parranno non ingranare la marcia giusta in queste ventiquattro ore per il segno Fisso, con quest'ultimo che si ritroverà a battibeccarsi con un superiore quasi senza accorgersene.

12° posto Cancro: umore sotto i tacchi. Le ultime settimane per i nati Cancro non sono state particolarmente entusiasmanti e il segno Cardinale potrebbe pagarne lo scotto questo mercoledì, divenendo burbero e a tratti indisponente a causa di un tono umorale tendente al pessimistico.