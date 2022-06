Giugno galoppa e un'altra settimana è pronta ad accogliere i dodici segni zodiacali. L'oroscopo settimanale da lunedì 13 a domenica 19 giugno, apre le porte ad un periodo interessante. I giorni clou saranno quelli di martedì, quando ci sarà la Luna Piena in Sagittario, e domenica, con l'astro argentato nella casa dei Pesci. C'è chi beneficerà di un'ottima sollecitazione astrale e chi, al contrario, dovrà prestare molta attenzione a dove metterà i piedi. Amore, lavoro, soldi, salute, relazioni interpersonali, vediamo cosa dicono le previsioni astrologiche della settimana al 19 giugno, dando un'occhiata anche all'Oroscopo del proprio ascendente.

L'Oroscopo settimanale al 19 giugno, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Molte sollecitazioni astrali vi hanno portato a vivere un giugno complessivamente caotico. Ci sono state delle giornate piene di turbolenza e fatica, ma avete vissuto anche delle giornate tranquille. In questa settimana avrete ancora Marte a rendervi battaglieri e inarrestabili, e Giove che porta entusiasmo e fiducia. Occhio alle spese e alle uscite improvvisate, cercate di tenere tutto sotto stretto controllo. Nella professione, tutto procederà senza problemi, anzi sarà possibile contare su una certa entrata o chiudere un affare. Ridistribuite i vostri impegni e non sovraccaricatevi di responsabilità. Investimenti da fare solo dopo una lunga riflessione e un'attenta analisi.

Consultatevi con gli esperti e non cedete ai colpi di testa.

Toro - In questa settimana il vostro tempo sarà impegnatissimo. Tra lavoro, faccende domestiche, problemi di famiglia o altro ancora, rischierete di stressarvi troppo e di avvertire dei malesseri fisici. Cercate di non andare in escandescenze, specie se vi trovate in un luogo pubblico.

Fate dei bei respiri profondi e contate fino a dieci prima di aprire bocca: vale davvero la pena litigare con il vicino o un collega? Chi ha dei figli o dei nipoti, potrebbe ricevere una sorpresa da parte loro. Le vostre giornate migliori saranno quelle attorno al weekend, mentre la venerdì sarete molto provati. Curate l'alimentazione e aumentate il fabbisogno giornaliero di acqua.

Gemelli - Potrete ancora contare sul Sole che mette in risalto la vostra personalità vulcanica. La voglia di stare in mezzo alla gente sarà maggiore in questa settimana, specie se vi trovate in una condizione famigliare complicata. Le coppie sposate o conviventi da moltissimi decenni, sentono il bisogno di una novità. Forse il romanticismo scarseggia così come la passione e la voglia di fare progetti insieme. Rimboccatevi le maniche e non aspettate che sia sempre l'altro a venirvi incontro. Se sentite che la relazione è morta, allora fareste bene a prenderne le distanze. Non fomentate discussioni e dedicatevi ad un progetto tutto vostro. Vacanze in arrivo per coloro che hanno lavorato duramente.

Cancro - Qualcosa si smuoverà in questa settimana, assorbendo tutte le vostre paure e preoccupazioni. Forse c'è una persona che si è rivelata diversa da come la conoscete. Avete avuto una vita complicata, ma adesso siete stanchi di tutto e tutti e volete ribellarvi. Un cambiamento si accinge ad arrivare, per cui portate pazienza e lavorate sodo. I liberi professionisti vorrebbero svoltare con la carriera, ma dovrebbero studiare di più e cercare delle soluzioni creative. In amore, gli incontri risulteranno favoriti per i single, mentre le coppie, potranno scendere a compromessi e rispolverare la passione. Organizzate qualcosa di speciale da fare con una persona cara e riorganizzate il portafogli perché dovrete risollevare le vostre finanze.

Previsioni astrologiche settimana 13 - 19 giugno, dal Leone allo Scorpione

Leone - Occhio ad alcuni transiti planetari che potrebbero infastidirvi. Detestate il caldo eccessivo, soprattutto se in questo periodo state studiando per un'esame o siete ancora a lavoro. Cercate di affrontare la settimana con lucidità e organizzazione. Cercate di non vivere alla giornata perché delle cose potrebbero andare storte. Piuttosto, datevi una regolata e programmate per tempo le faccende, gli incontri e altro ancora. In famiglia si respirerà un'aria tesa, forse per via della mancanza di spazio oppure un'opportunità mancata. Evitate le ore piccole e leggete di più.

Vergine - Settimana impulsiva e indaffarata.

Correrete avanti e indietro e vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Gli ultimi anni non sono stati una passeggiata, ma ciò che non uccide, di solito rafforza l'animo. Fate tesoro degli sbagli e delle passate esperienze, solo così potrete migliorare e puntare al successo. Cercate di non ritrovarvi mai senza obiettivi, per cui progettate e programmate. Domenica vi sentirete spiritualmente sollevati. Occhio agli affari e alla guida, non correte e non cedete alle provocazioni. In famiglia, il clima si rasserenerà e con la persona del cuore la passione si potrà riaccendere. Chiaramente, se una storia è finita, sarà bene tagliare definitivamente i ponti. Relax in riva al mare, ma cercate di non abbrustolirvi troppo!

Bilancia - Torna la pace in questa settimana che vi porterà una maggiore lucidità mentale. L'amore sarà nell'aria per tutti i cuori solitari che da un po' di tempo vorrebbero conoscere della gente nuova. All'interno delle relazioni di coppia ci saranno dei momenti intensi, conditi da complicità e risate. Avvertirete una maggior calma interiore e questo vi favorirà in tutto. Potrete chiudere un accordo, ottenere una promozione o un aumento della busta paga, potrete conquistare la persona che vi piace e potrete anche superare un certo problema fisico. Non avrete voglia di polemiche ma soltanto di pizza e buona compagnia. Uscite attorno al weekend, una persona vi penserà.

Scorpione - Pianeti positivi in questa settimana.

Chi ha dei figli, li vedrà impegnati nel lavoro o nello studio, cercate di facilitarli la vita perché avranno bisogno del vostro aiuto prezioso. Nella professione sarete apprezzati per il vostro duro impegno. Vi sentirete ispirati e pieni di creatività. Le idee non vi mancheranno e la vostra carica positiva risulterà contagiosa. Vi sentirete più liberi e potrete tornare a fare le cose in grande, proprio come un tempo. Possibili nuove scoperte. Voglia di leggerezza e di ore piccole, ma cercate di non pretendere troppo dal vostro fisico! Con questo caldo fareste bene a idratarvi di più e a non esporvi nelle ore clou della giornata. Colpo di fulmine in agguato!

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Potrete smetterla di preoccuparvi, specie se ultimamente avete contratto dei problemi di salute, di famiglia o di denaro.

Il caldo incentiverà la passione. Risulteranno favorite le nuove conoscenze. Le coppie potranno prendere una decisione riguardo al futuro. In famiglia si potrà contare sul reciproco appoggio, ma cercate di non prevaricare sugli altri membri perché ognuno ha diritto al proprio parere. Nella professione, sarà una settimana fertile di idee. Dopo una fase di stallo, ecco che potrete sbloccarvi e ripartire. Chi non rinnova fallisce, per cui se qualcosa non sta più funzionando, allora fareste bene a trovare un'alternativa valida. Niente è per sempre, nemmeno la professione, per cui cercate di rimanere costantemente aggiornati.

Capricorno - Settimana in cui tutto filerà serenamente. Avrete delle mattinate intense, magari sarete impegnati in casa o al lavoro.

Chi ha una certa attività in proprio, vorrebbe chiudere perché si è reso conto che ormai il gioco non vale la candela. Considerate delle alternative, perché c'è sempre un'altra via d'uscita. Magari potreste effettuare solo delle aperture stagionali oppure lavorare a part-time. A ogni modo, l'estate chiarirà ogni dubbio. Chi ha una struttura turistica, batterà cassa e potrà recuperare dopo un periodo sottotono. In settimana sarete impegnati in banca o in posta per faccende finanziarie. Rivedete i conti, perché non quadrano e forse dovrete tagliare delle spese superflue. Programmate qualcosa di bello e di nuovo da fare nel weekend. Consumate più frutta, acqua e verdura!

Acquario - Detestate le lungaggini e la burocrazia, per questo motivo di recente avete accumulato tantissimo stress.

Questa settimana vi vedrà ancora impegnati, ma non siete un segno che teme il duro lavoro, anzi. Le coppie che si ritrovano ad essere distanti, avranno modo di risentirsi e riempire la solitudine. Il vostro benessere dovrà essere posto al primo piano, perché ultimamente vi siete trascurati. C'è chi sta accudendo un parente malato ed è molto preoccupato. Informatevi sulle ultime novità e non abbassate la guardia. Chiedete una mano e ritagliatevi del tempo da dedicare a voi stessi. I più giovani stanno per sostenere una dura prova, attenzione a non ammalarsi! Non esponetevi al sole senza la protezione, ormai l'abbronzatura selvaggia non va più!

Pesci - Settimana in cui essere perseveranti per poter ottenere qualcosa in più.

Siete nel bel mezzo di una fase di rinascita, si può dire che vi sentite più liberi, sereni e leggeri. Tuttavia, ne avete di strada da percorrere. Nella professione dovreste cercare di non stressarvi troppo e di non strafare soltanto per accontentare una certa persona. Siate più egoisti e interrogatevi sui vostri sogni. Rispolverate un hobby che avete messo da parte per mancanza di tempo o di energie. In settimana avrete modo di fare qualcosa di diverso assieme ad una persona cara e le risate non mancheranno di certo. Ormai avete intrapreso la via del cambiamento, andate fino in fondo e non ve ne pentirete. Potreste rivedere una persona appartenuta al vostro passato. Emozioni a non finire, ma attenzione alle finanze.