Secondo l'oroscopo dal 13 al 19 giugno 2022 i Gemelli devono mettere da parte l'orgoglio, mentre per il Leone è in arrivo una rinascita economica. Di seguito tutte le previsioni astrologiche

I primi segni dello zodiaco

Ariete: questo segno deve dare molte più attenzioni al partner. Invece per il lavoro è un periodo molto positivo e sono in arrivo anche delle entrate economiche, magari legate a un vecchio credito. Anche la salute continua a essere perfetta.

Toro: nella sfera lavorativa è in arrivo una nuova posizione professionale e tante nuove collaborazioni.

Questa è la settimana giusta per iniziare l'attività fisica e una dieta alimentare.

Gemelli: si preannuncia un periodo ricco di novità e anche di collaborazioni professionali. I single possono fare degli incontri inaspettati e chissà, potrebbero trovare l'amore. La famiglia può avere bisogno d'aiuto e quindi l'orgoglio va messo da parte.

Cancro: questa è una settimana difficile per definire una questione economica o per concludere una collaborazione professionale. Bisogna fare anche molta attenzione all'alimentazione.

Leone: la rinascita economica e professionale, attesa da molto tempo, è finalmente in arrivo. Per questo segno può arrivare la convivenza, un amore, un figlio o una nuova passione.

Vergine: per quanto riguarda l'amore, per le coppie è in arrivo la convivenza o il matrimonio. Invece per i sigle questo è il momento ideale per trovare l'anima gemella. Le uscite economiche vanno controllate sempre con molta attenzione, per non esagerare con le spese inutili.

Gli altri segni dello zodiaco

Bilancia: il lavoro continua a essere molto instabile, ma lo sarà ancora per poco, perché è in arrivo una vera rinascita.

Questo è il momento perfetto per controllare la salute e fare un check-up.

Scorpione: si preannunciano delle settimane difficili per quanto riguarda le contrattazioni d'affari e anche gli investimenti. Il benessere psicofisico va sempre controllato per evitare il nervosismo.

Sagittario: con il partner ci possono essere delle piccole incomprensioni e inoltre ci vuole anche molta pazienza, che in questo periodo manca.

Attenzione alle allergie respiratorie e alimentari. Questo è un periodo molto energico e le cose da fare sono tantissime.

Capricorno: nella sfera lavorativa sono in arrivo molti successi e inoltre potrebbe arrivare anche una nuova collaborazione. Non deve mai mancare l'attività fisica e una sana alimentazione per avere sempre una salute perfetta. Questo segno è davvero molto comprensivo in questo periodo e sempre pronto ad aiutare gli altri.

Acquario: questo è il momento adatto per mostrare il meglio di sé e anche per rinnovare la propria immagine. Nella sfera amorosa è un momento magico per le coppie e per i sigle è in arrivo un colpo di fulmine.

Pesci: sono in arrivo molte occasioni nella sfera lavorativa da prendere al volo. Con il partner è il momento giusto per organizzare un weekend fuori città o anche per una bella festa a sorpresa.