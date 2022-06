L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 giugno 2022. In analisi i simboli dello zodiaco compresi nella seconda tranche, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a saziare l'eventuale voglia di curiosità in merito al possibile andamento della giornata? In primissimo piano due segni tra i sei appena enunciati, ritenuti a massima positività, Bilancia e Scorpione, a seguire tutti gli altri.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo giovedì consideratevi ufficialmente "innamorati". In generale, condividerete con gli amici gioie e speranze, in accordo con i vostri ideali più elevati. Andrete dritti verso le vostre mete, senza esitazioni. Se una persona di una certa età dovesse farvi la paternale, lasciatela parlare, poi decidete voi il da farsi. Nel lavoro non lasciatevi frastornare dalle domande indiscrete di un collega ficcanaso. Procedete sulla vostra strada, senza perdere tempo. In amore, se nel caso foste ancora single, invece che la passione potreste innamorarvi di belle e interessanti persone con cui intrecciare un’autentica e vera amicizia.

Per chi non avesse accumulato troppa stanchezza, la giornata sarà ottima per fare (potendo) lunghe passeggiate sulla spiaggia, oppure programmare la partenza per un paese esotico.

Scorpione: ★★★★★. Felicità e gioia di vivere à gogo. Riceverete un invito brillante da una persona che giustamente tenete in alta considerazione per il suo prestigio.

Sarete all’altezza in qualsiasi situazione, anche in quelle più impegnative. Farete i salti di gioia, perché potrete finalmente realizzare il viaggio da sogno che da tempo tenevate nel cassetto. Nel lavoro, forse tenderete a essere precisi ed efficienti, al punto di meravigliare i vostri colleghi. Anche la vostra dialettica sarà forbita e accattivante.

In amore invece, avvicinerete finalmente una persona che avete adocchiato da tempo e che finora non avevate mai avuto modo di conoscere. “Se son fiori”. Guardatevi allo specchio con ottimismo: se vi venisse voglia di un taglio di capelli o di un cambio d’immagine, ricordate che il semaforo è verde.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 9 giugno invita a non esagerare troppo con la vostra irruenza. In famiglia il danno sarà minimo e rimediabile, in altre situazioni invece potrebbe essere difficile metterci una pezza. Sul lavoro, potreste invece andare incontro a delle noie. Una parola di troppo potrebbe fare da detonatore a litigi o provocare equivoci poco piacevoli in famiglia. Se non vi farete prendere dal puntiglio, la situazione (oggi, domani e forse anche dopodomani) filerà via liscia e tranquilla.

Sopporterete pazientemente anche chi procedesse a ritmi più lenti. In amore vi farete corteggiare e desiderare: avete deciso di cambiare la vostra vita affettiva? Ottimo, ci riuscirete alla grande! No a eventuali tentennamenti legati alla fatica quotidiana, potrebbe far emergere qualche antipatico fastidio. Urge un irrimandabile momento di riposo: dormite di più!

Oroscopo e stelle del 9 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Mercurio vi strizza l’occhio dal segno del Toro: si darà da fare per farvi trascorrere questa giornata in modo gradevole e soddisfacente. Tra i familiari c’è chi ha un impellente bisogno d’attenzione, conforto e solidarietà. Non tiratevi indietro ma esaudite qualsiasi richiesta venisse dalle persone che amate.

Nel lavoro ricaricatevi: vi aspetta un fine settimana lavorativa abbastanza impegnativa. Nettuno in sestile a Plutone vi aiuterà a concludere un’ottima impresa. Occhio però al nervosismo. In amore, siete single? Se si, allora non date ascolto ai pettegolezzi, avrete ben altro da fare! Magari accettare un invito galante di una persona intrigante. Alla fine un meritato riposo darà un valore in più a questo pezzo di settimana: avete dei ritmi sostenuti e il livello di stress è così alto che potreste subire dei cedimenti.

Acquario: ★★★. Anche se per voi Mercurio in Toro risulta capriccioso (quadrato al vostro Saturno), potete contare sui favori di un discreto Sole in Gemelli, che allevierà in parte le dissonanze della giornata.

Lasciate spazio alla voglia di novità, di riscoprire cose nuove, passioni nuove. Trovate il tempo necessario per fare quello che più amate fare, abbandonando per un po' qualsiasi cosa vi porti a pensare a situazioni, persone o eventi spiacevoli. Nel lavoro invece, non fatevi influenzare dal cattivo umore. Portate avanti le vostre idee, varate i vostri progetti, facendo chiarezza nei rapporti d’affari. In amore si consiglia un riavvicinamento, agevolando le buona intesa col partner. Se siete single e non più giovanissimi, scoprirete che il cuore e l’eros non hanno età! Sarete indecisi se passare la serata in allegra compagnia degli amici di sempre, oppure perdersi nello sguardo di una persona "speciale".

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 9 giugno, prevede un periodo abbastanza positivo, anche se scontato. La Luna nell'amica Bilancia vi aiuterà a credere di più nelle vostre capacità, spronandovi a essere meno esigenti e meno severi con voi stessi. Non mettete da parte le vostre alte aspirazioni ma, anche in questi giorni, datevi da fare per realizzarle. In ambito lavorativo vi verranno proposte preziose alleanze. Prima di accettare, considerate bene con chi avrete a che fare, rassicurandovi sulla loro onestà. In amore riuscirete a bilanciare l’inquietudine e la tendenza a polemizzare, organizzando nuovi e piacevoli svaghi, in compagnia del partner. Modificate nel frattempo il vostro stile di vita, in primis rinunciando ad abitudini poco salubri. Fate uno sforzo: al mattino, al sorgere del primo sole, recatevi al parco, in spiaggia, in strada o dove volete e... camminate!