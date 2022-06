L’amore per l’estate 2022 secondo l’Oroscopo sarà dalla parte dei segni di aria grazie alla presenza di Venere nella costellazione dell’Acquario. Altri segni ottimali in amore saranno il Toro e i Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo dell’amore: Giove dalla parte del Leone

1° Toro: con Venere nel vostro cielo ci saranno occasioni di vivere appieno la vostra storia d’amore, probabilmente in modo molto più accattivante, audace e con un desiderio molto più alto rispetto alla primavera. Non ci sarà un mese estivo migliore, perché per tutto l’arco stagionale indicato si apriranno delle prospettive molto interessanti anche per i single che vogliono provare sensazioni amorose uniche.

2° Leone: per il vostro segno le conquiste non mancheranno affatto, perché questo Giove potrebbe regalarvi nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in occasioni sentimentali molto romantiche e passionali. Ci sarà un apice della sfera emozionale che riguarderà la fine del mese di agosto, per cui non lasciate che ci siano distrazioni, anche di stampo professionale, che possano in qualche modo nuocere alla vostra atmosfera romantica.

3° Bilancia: con questo Venere nella costellazione dell’Acquario potrebbero sbocciare nuovi amori, ma probabilmente provengono da conoscenze nuove e non di vecchia data. Se ci sono situazioni che vi stanno scomode, dovreste assolutamente troncarle per potervi dedicare ed emozionare interamente su qualcosa di serio.

4° Ariete: con Venere ad accompagnarvi, potreste riuscire a prendere qualche decisione in merito alla vostra relazione di stampo amoroso. Andare a vivere insieme o comunque provare a staccare la spina dalle faccende quotidiane nel corso dell’estate potrebbe portare la vostra storia d’amore ad un livello molto alto, arrivando a pensare di fare qualcosa che finora probabilmente avete sempre evitato, secondo l’oroscopo.

Venere in Acquario

5° Gemelli: se dovessimo indicare un mese adatto per sperimentare l’amore per il vostro segno, sicuramente sarà il mese di luglio 2022. Ci saranno innamoramenti e miglioramenti sensibili per la vostra relazione amorosa, ottime amicizie che potrete stringere ed un passato molto turbolento che finalmente verrà messo da parte.

Secondo l’oroscopo ci sarà anche molta fortuna negli incontri, grazie a Giove.

6° Acquario: Venere sarà nella vostra costellazione, dunque questa estate respirerete l’amore con il partner e una straordinaria intesa con la famiglia, che sia la vostra o di origine. Potrete esplorare altre sensazioni che non avete mai provato prima. Dovreste però fare attenzione al mese di agosto, decisamente poco propizio per gli incontri a causa del pianeta Giove in opposizione.

7° Cancro: sicuramente nel passaggio fra la primavera e l’estate accadrà qualcosa di bello e inaspettato che riguarderà l’ambito amoroso, come una nuova sensazione che si farà strada esattamente per sostituire qualche delusione passata.

Avrete il supporto di Venere nella vostra storia d’amore, che vi darà anche un periodo estremamente fortunato nel mezzo del mese di agosto, secondo l’oroscopo.

8° Sagittario: l’ottimismo vi renderà molto più semplice instaurare dei legami, e fra questi probabilmente figurerà uno di stampo amoroso oppure emozionale. Prendere una decisione in due potrebbe essere un ottimo inizio per un matrimonio o una convivenza, soprattutto se avete avuto parecchie difficoltà a livello personale, secondo l’oroscopo.

Incontri per Pesci

9° Pesci: questa estate sarà molto indicata per gli incontri, per le amicizie, ma poco per l’amore in senso stretto. Sicuramente avrete un fascino molto forte, ma andrà bene semplicemente se cercate delle avventure, e non una storia d’amore che sia veramente duratura.

Per chi è più sentimentale vi basterà attendere la fine della stagione estiva, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

10° Capricorno: avrete qualche chance di avviare una relazione amorosa, ma se siete già all’interno di una relazione amorosa potrebbero sopraggiungere dei chiarimenti che possano costituire dei passi avanti per una intesa sempre più forte. Il mese in cui ci saranno dei giri di vite sarà quello di luglio, secondo l’oroscopo.

11° Scorpione: se le turbolenze interne hanno avuto un seguito piuttosto pesante, probabilmente non riuscirete a recuperare il vostro rapporto. Il mese di giugno potrebbe essere l’inizio di una nuova pagina amorosa nella vostra vita, mentre il romanticismo si farà finalmente strada alla fine della stagione estiva.

12° Vergine: avrete molto tempo da dedicare alla famiglia, quindi l’ambito amoroso potrebbe essere messo da parte, in questo momento. Ci potrebbero essere però delle avventure che potrebbero regalarvi qualche momento interessante, secondo l’oroscopo. Potrebbe sopraggiungere un po’ di nervosismo alla fine della stagione.