Le previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 4 al 10 luglio 2022 annunciano novità importanti per tutti i segni zodiacali. In particolare il Toro può fare dei nuovi incontri, mentre per i Gemelli possono arrivare dei nuovi progetti lavorativi.

I primi sei segni zodiacali

Ariete: nel campo lavorativo stanno per arrivare delle grandi soddisfazioni. Per le coppie consolidate questo è un momento molto fortunato e anche i single possono trovare l'amore. Questo è il momento giusto per fare dei lavori a casa.

Toro: con il partner continuano il romanticismo e le nuove emozioni.

Sul lavoro invece proseguono le liti con i colleghi e superiori. I cuori solitari possono fare dei nuovi incontri.

Gemelli: in amore continua la passione e il dialogo. I single possono finalmente organizzare un viaggio. Nella sfera lavorativa possono arrivare dei nuovi progetti.

Cancro: nel lavoro continua lo stress, quindi appena possibile è meglio concedersi un po' di relax. Questo è il momento giusto per controllare la salute e fare un check up. Per chi ha una storia duratura, dal partner può arrivare una proposta di convivenza.

Leone: nel campo lavorativo può arrivare una nuova opportunità. I cuori solitari possono incontrare una vecchia fiamma e per qualcuno può rinascere l'amore. Nella vita di coppia continuano le liti inutili, a volte è meglio lasciare perdere e dare ragione al partner.

Vergine: questo è il momento ideale per superare dei vecchi conflitti con il partner. Invece per i single l'amore è ancora molto lontano. In ufficio ci possono essere dei piccoli disguidi.

I segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: per le coppie collaudate continua il romanticismo, mentre invece quelle nate da poco ci possono essere delle incomprensioni.

Per chi lavora da autonomo possono arrivare dei guadagni inaspettati.

Scorpione: nel campo lavorativo ci possono essere delle piccole tensioni. Gli amici sono sempre i migliori a cui confidare un segreto e questa può essere l'occasione per far. Chi può permettersi di fare un investimento, potrebbe approfittare di questo periodo.

Sagittario: i single devono attendere tempi migliori per l'amore, le coppie collaudate invece potrebbero vivere dei momenti di crisi. Nel lavoro possono arrivare dei nuovi progetti.

Capricorno: nel lavoro ci possono essere delle piccole difficoltà. Per chi è fidanzato potrebbe arrivare una proposta di matrimonio. I cuori solitari invece possono valutare l'idea di partire per un lungo viaggio.

Acquario: i single possono avere degli incontri molto interessanti, invece per le coppie durature la relazione può rafforzarsi ulteriormente. Per qualcuno continua il lavoro arretrato e ci possono essere delle liti con un superiore.

Pesci: per le coppie ci possono essere alcuni momenti di crisi e anche qualche ripensamento complessivo. Nella sfera lavorativa possono arrivare delle buone notizie, qualcuno potrebbe fare degli incontri interessanti. Questo è il momento giusto per fare dei lavoretti a casa.