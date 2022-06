L'oroscopo di giovedì 30 giugno vedrà un Leone più autoritario al lavoro, e idee e risultati in miglioramento, mentre Mercurio permetterà ai nativi Bilancia di dare inizio a interessanti idee. Un sorridente Cancro vivrà al meglio la propria vita sentimentale, mentre Venere in quadratura alla Vergine potrebbe rappresentare un problema in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 30 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 30 giugno 2022 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana non molto convincente in amore a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante sappiate che non state vivendo una situazione così grave.

Single oppure no, abbiate pazienza, ma soprattutto siate in grado di ascoltare la persona che amate, e non pensare solo ad altro. Nel lavoro i buoni risultati arriveranno, merito soprattutto della vostra costanza. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale favorevole in quest'ultima giornata del mese. L'amore non mancherà nella vostra vita, in famiglia o con il partner, e la Luna in sestile vi aiuterà a portare maggiore equilibrio e intesa. Se siete single sotto l'ombrellone o comunque all'aperto, sarà possibile fare interessanti conoscenze. Sul fronte professionale forse la precisione e la puntualità non saranno il vostro forte, ciò nonostante sarà importante per voi fare sempre un lavoro pulito.

Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo semplicemente perfetto per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo della giornata di giovedì 30 giugno vi vedrà particolarmente romantici nei confronti della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro vi siete lasciati alle spalle un periodo faticoso, e finalmente state raccogliendo ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna nel segno, è arrivato il momento di liberare la vostra vita sentimentale da inutili pressioni e concentrarsi di più sugli aspetti positivi delle vostre relazioni. Single oppure no, con il giusto atteggiamento, sarete piuttosto sorridenti, e con la voglia di vivere la vostra vita al meglio. Nel lavoro stanno arrivando risultati tutto sommato discreti, ma ambire più in alto sarà difficile con Marte e Giove in quadratura.

Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale in miglioramento per voi nativi del segno. Con questo cielo, assumerete un atteggiamento più autoritario, grazie alle vostre conoscenze, e abilità in crescita. Sul fronte amoroso la vostra carica erotica sarà alta, e non vi farete mancare nulla per soddisfare le esigenze del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno ancora la Luna e Venere in contrasto. Sul fronte sentimentale dimostrerete più maturità, ma non sarà ancora il momento di lasciarsi andare alle emozioni. Se siete single forse in amore non otterrete grandi risultati, ma con i rapporti d'amicizia sarete messi molto bene. Sul fronte lavorativo per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni, dovrete saper evitare gli imprevisti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, dovrete prendere atto di alcune situazioni spiacevoli e cercare di risolverle. Ricordatevi poi che Venere è favorevole, dunque con un po’ di fortuna le cose potrebbero andare per il verso giusto. Sul fronte professionale Mercurio vi permetterà di sviluppare idee interessanti, che potrebbero portare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, avrete voglia di condividere sentimenti, pensieri e emozioni nei confronti del partner, cercando di consolidare il vostro legame. Se siete single concedetevi qualche vizio, in fondo ve lo siete meritato.

Sul fronte professionale forse non avrete sempre le idee chiare, ragion per cui sarebbe meglio non rischiare troppo. Voto - 8️⃣

Sagittario: ultima giornata del mese che purtroppo non vedrà un cielo luminoso nei vostri confronti. Venere in opposizione non vi permetterà di sviluppare una forte intesa con la persona che amate, ciò nonostante, se ne avrete la possibilità, potrete iniziare o portare avanti i vostri progetti di coppia. Molto meglio nel lavoro, grazie a Marte e Giove in trigono, che vi aiuteranno a gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che non brillerà particolarmente in questa giornata di giovedì. Single oppure no, quando non siete dell'umore adatto faticherete parecchio a vivere un rapporto emozionante.

Cercate dunque di mostrare maggiore ottimismo. Sul fronte professionale il periodo non è così semplice a causa soprattutto di Marte e Giove in quadratura. Ciò nonostante, questa situazione potrebbe presto cambiare. Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo periodo per quanto riguarda la vostra vita amorosa. Con il sostegno di Venere dal segno amico dei Gemelli, far comprendere agli altri le vostre emozioni sarà possibile, non nascondetele dunque. Sul fronte professionale non potrete chiedere di meglio in questo periodo così proficuo, che vedrà stelle in buona posizione, come Mercurio, Marte e Giove. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata nel complesso discreta per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono, anche se fareste comunque meglio a non essere troppo ambiziosi.

Se siete single, anche se la vostra vita sentimentale al momento non brilla, non lasciatevi sfiorare da pensieri negativi. Nel lavoro forse non tutti i vostri progetti saranno considerati eccellenti, ciò nonostante, mettendoci il giusto impegno, potreste ottenere qualcosa. Voto - 7️⃣