Secondo le previsioni dell'oroscopo del 4 luglio i nati sotto il segno del Toro sono un po' giù. I Pesci, invece, sono in grande rimonta, mentre gli Acquario stabili.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: giornata un po' uggiosa. Oggi non vi sentite esattamente in forma, pertanto, cercate di non stancarvi troppo. Rimandate le faccende più impegnative.

11° Leone: non tirate troppo la corda in amore. Se avete avuto delle discussioni, allora è tempo di ricucire i rapporti che per voi contano davvero. Sul lavoro siate precisi.

10° Vergine: l'Oroscopo del 4 luglio invita i nati sotto questo segno ad essere un po' più avveduti nella scelta delle persone di cui vi circondate.

Non siete molto bravi con le parole, preferite i fatti.

9° Acquario: giornata piuttosto confusa sotto più punti di vista. Ad ogni modo, tenete duro e non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le altre persone. Lottate per raggiungere i vostri obiettivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 4 luglio vi invita ad essere un po' più temerari. Cercate di osare un po' di più e di mettervi in gioco, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

7° Sagittario: giornata interessante sul fronte delle emozioni. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, questo potrebbe essere il momento propizio. Buon momento anche per quanto riguarda i nuovi progetti lavorativi.

6° Cancro: oggi vi sentite un po' più sicuri e determinati in amore. Se avete delle faccende in sospeso da risolvere cercate di farlo entro la prima settimana di questo mese. Attenti alle nuove occasioni.

5° Gemelli: i nati sotto questo segno devono contare un po' di più su se stessi. Spesso tendete a credere di non essere all'altezza di adempiere a degli incarichi.

Ricordatevi, però, che il più grande ostacolo siete voi stessi.

Oroscopo 4 luglio segni fortunati

4° in classifica Ariete: buon momento per cambiare lavoro. Se siete alla ricerca di novità e di dare una sterzata diversa alla vostra vita, questo è il momento propizio. Anche per quanto riguarda l'amore ci sono delle interessanti novità in arrivo.

3° Bilancia: cercate di essere meno malpensanti. Caratterialmente siete spinti ad aspettarmi sempre il peggio dalle altre persone, tuttavia, non è sempre così. Esistono anche individui in grado di fare del bene e aiutarvi.

2° Capricorno: secondo le previsioni dell'oroscopo del 4 luglio dovete insistere nel lavoro. Ci sono ottime probabilità di ricevere una promozione o fare il salto di qualità. Investite soprattutto in voi stessi e nelle vostre aspettative.

1° Pesci: se state cercando un nuovo slancio in amore, potreste presto essere soddisfatti. Ottimo momento anche per quanto riguarda le faccende professionali. Continuate così.