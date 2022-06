Secondo l'oroscopo del 19 giugno 2022 per il Toro può iniziare una nuova storia d'amore, continua il periodo fortunato dei Gemelli. Di seguito tutti i dettagli segno per segno.

I primi sei segni zodiacali

Ariete: nel lavoro bisogna fare molta attenzione, perché un collega potrebbe farvi un brutto scherzo. Si preannuncia un'uscita di denaro legata a una ristrutturazione o all'acquisto di un immobile. Questo è il momento giusto per organizzare un bel viaggio.

Toro: in amore ci potrebbe essere la fine di una storia o l'inizio di una nuova relazione affettiva.

Invece i single possono fare dei nuovi incontri e chissà, magari potrebbero trovare anche l'amore. Per la sfera lavorativa questo è un bel momento e potrebbero arrivare delle nuove proposte.

Gemelli: continua il successo e la fortuna, quindi meglio approfittarne per i nuovi investimenti. Con il partner bisogna essere molto più presenti ed evitare i litigi inutili. Nel lavoro ci può essere un aumento dello stipendio o anche dei nuovi incarichi.

Cancro: l'economia ha subito una battuta d'arresto, quindi meglio rimandare alcune spese. Per scaricare la tensione meglio praticare qualche sport. Con la dolce metà si può organizzare un viaggio lontano da tutti e da tutto.

Leone: nell'ambito sentimentale può arrivare una buona notizia come la proposta di convivenza, di matrimonio o anche un cambio immobiliare.

I cuori solitari sono pronti per cercare l'amore e anche per fare un viaggio. Questo è il momento ideale per rinnovare il proprio look, per cambiare vita.

Vergine: è in arrivo una proposta di matrimonio e per i single il tanto sospirato amore. Bel momento anche per l'amicizia e per fare alcune confidenze. Nel lavoro ci possono essere alcuni problemi con i colleghi.

Gli altri sei segni zodiacali

Bilancia: con l'alimentazione bisogna fare molta attenzione e seguire una dieta adatta. Con il partner bisogna essere molto più comprensivi e romantici. Per gli amanti della movida si preannuncia una serata molto spensierata.

Scorpione: nel lavoro ci possono essere dei nuovi progetti in arrivo. I cuori solitari potrebbero trovare l'amore in un0amicizia di vecchia data.

La giornata meglio dedicarla al relax per ricaricare un po' le pile.

Sagittario: nel campo lavorativo ci possono essere delle ottimi affari e delle buone entrate di denaro. Questo è il momento perfetto per organizzare un viaggio con gli amici. Con il partner ci possono essere delle liti improvvise.

Capricorno: questo è il momento giusto per fare una bella sorpresa al partner. In ufficio il lavoro non manca e i guadagni sono discreti. La salute va controllata, in particolare il collo, che in questo periodo fa brutti scherzi.

Acquario: nel lavoro c'è sempre una buona intesa e le collaborazioni professionali sono ottime. Per aumentare l'economia si possono stipulare dei nuovi accordi. La giornata può essere dedicata anche a ballare, disegnare o per incominciare un nuovo hobby.

Pesci: per investire del denaro è arrivato il momento più adatto. I single possono fare dei nuovi incontri, invece per le coppie continua la passione. Controllate l'alimentazione e non consumate cibi fritti.