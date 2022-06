L'oroscopo di sabato 18 giugno definisce gli aspetti principali del giorno. I pianeti incideranno fortemente sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi avrà voglia di divertirsi e chi prenderà molto seriamente le questioni lavorative.

Secondo le previsioni astrologiche Cancro, Vergine e Acquario saranno più energici che mai, mentre Ariete, Leone e Capricorno vivranno l'amore in modo cauto. Toro, Bilancia e Sagittario saranno molto attivi sul lavoro, al contrario di Gemelli, Scorpione e Pesci che attenderanno un cambiamento.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 giugno.

Previsioni astrologiche di sabato 18 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il desiderio di intraprendere una nuova storia sentimentale si scontrerà con la paura di commettere degli errori. Non vi sentirete pronti a bruciare le tappe. Preferirete vivere ogni momento con tranquillità. Cercherete nell'altro un carattere molto simile al vostro. In particolare, metterete al primo posto la determinazione e la sincerità.

Toro: vorrete crescere a livello professionale. Sarete molto legati al vostro lavoro, ma vi renderete conto di dover fare di più per ottenere determinati riconoscimenti. Cercherete di appoggiare le idee dei colleghi e di lavorare in squadra.

Non avrete paura di prendere la parola, però rifletterete bene prima di esporvi. Un aiuto esterno potrebbe fare davvero la differenza.

Gemelli: sentirete il bisogno di prendere le distanze dalla solita routine quotidiana. Vorrete introdurre qualcosa di nuovo per movimentare la vostra giornata. Non vedrete l'ora di conoscere nuove persone e di lanciarvi in sfide inaspettate.

Sarete pronti ad accogliere ogni singola novità e a confrontarvi con situazioni del tutto sconosciute.

Cancro: verrete travolti da una grande energia. Nonostante il caldo troverete il modo per portare a termine i vostri impegni. Guarderete con ottimismo al futuro perché sarete certi di poter realizzare gli obiettivi desiderati.

Con il partner potrebbero esserci delle piccole incomprensioni, le previsioni astrologiche vi consigliano di discuterne con sincerità.

Oroscopo del 18 giugno e consigli dalle stelle: dal Leone allo Scorpione

Leone: proverete un grande affetto nei confronti del partner. Darete sfogo al vostro romanticismo, ma cercherete di conoscere ogni lato del suo carattere. In futuro, infatti, non vorrete avere sorprese. Il vostro rapporto crescerà grazie alle scelte che prenderete. La famiglia potrebbe sollevare dei polveroni per questioni di poco conto. Sarà importante mettere subito le cose in chiaro.

Vergine: avrete grinta da vendere. Non vi lascerete influenzare dalle critiche altrui, ma correrete verso il traguardo tanto desiderato.

Sarete brillanti e originali, ma non escluderete i sentimenti dal vostro percorso. Le previsioni astrologiche vi consigliano di guardarvi intorno. Potreste scoprire di avere accanto una persona molto speciale.

Bilancia: il lavoro comporterà un impegno non indifferente. Sarete costretti a mettere da parte i vostri hobby pur di rendere entusiasta il capo. Per fortuna riuscirete a trovare il vostro equilibrio. Un ruolo importante sarà affidato anche al partner. La sua presenza, infatti, vi riempirà il cuore di gioia e di affetto. Sarà di grande supporto emotivo.

Scorpione: proverete a inserire delle nuove tonalità di colore alla vostra giornata. La determinazione vi aiuterà a prendere coscienza dei talenti in vostro possesso.

Proverete a confrontarvi con caratteri diversi dal vostro e a mettervi alla prova. Le previsioni astrologiche vi consigliano di coinvolgere anche gli amici in questa particolare ricerca.

Previsioni zodiacali del giorno 18 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi muoverete con sicurezza sul posto di lavoro. L'accrescimento della vostra autostima vi aiuterà a non mettere più in dubbio le vostre capacità. Sarete molto abili con le risorse a disposizione. Risolverete problematiche difficili, senza pesare sulle mansioni dei colleghi. Non potrete fare a meno di suscitare l'ammirazione delle persone che vi staranno accanto.

Capricorno: avrete paura di non essere corrisposti dalla persona amata.

Cercherete di fare la prima mossa, ma non senza aver osservato ogni sua reazione. L'idea di un eventuale rifiuto, infatti, vi manderà totalmente in confusione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a confrontarvi con gli amici. Le loro parole vi infonderanno coraggio.

Acquario: la giornata inizierà con il piede giusto. Le stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto in ambito sentimentale. Vi impegnerete per dare vita a momenti indimenticabili. Ragionerete con il cuore, mettendo in secondo piano paure e razionalità. La persona amata non potrà fare a meno di mostrarvi tutta la sua contentezza.

Pesci: vivrete un momento particolarmente complesso. Vi porrete delle domande esistenziali che vi spingeranno a mettere in discussione ciò che avete fatto fino a ora. Prima di prendere decisioni affrettate, le previsioni astrologiche vi consigliano di ragionare bene sulle diverse situazioni. Potreste scorgere elementi trascurati, ma molto validi.