Inizia un nuovo weekend per tutti e 12 i segni zodiacali: sarà un nuovo periodo che porterà varie novità dal punto di vista sentimentale e lavorativo per tutti i segni. Di seguito approfondiamo quindi l'Oroscopo del 18 giugno 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore l'inizio del weekend vi permetterà di prendere diverse decisioni. Nel lavoro questo momento vi permette di pensare ai nuovi progetti.

Toro: per i sentimenti ci sono tensioni nell'aria a causa della Luna in opposizione. Qualcosa potrebbe non andare. Nel lavoro c'è da recuperare e non mancano le buone occasioni.

Gemelli: a livello sentimentale - a causa della Luna dissonante - è meglio non essere eccessivi in alcune situazioni. Sarà importante mantenere vive le emozioni. Nel lavoro potrete vivere le relazioni in maniera positiva, giornata migliore.

Cancro: in amore, se una storia non funziona, ci sarà la possibilità comunque di chiarire e di farlo con uno stato d'animo migliore. A livello lavorativo, se un accordo non arriva, è inutile insistere, anche se alcune questioni sono comunque da risolvere.

Leone: per i sentimenti vi è uno stato di maggiore agitazione da tenere sotto controllo, in particolare se avete vissuto delle crisi. Nel lavoro non mancano alcuni ostacoli, ci sono dei ritardi da gestire al meglio.

Vergine: in amore la Luna favorevole vi permetterà di portare avanti discussioni importanti. Alcune coppie però dovranno gestire al meglio un rapporto. A livello lavorativo, se c'è da concludere una questione, agite adesso in quanto è meglio non perdere tempo.

Previsioni e oroscopo del 18 giugno 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore le stelle in questo periodo chiedono uno stato di maggiore equilibrio. Se ci sono state discussioni dovete cercare di ritrovare tranquillità. Nel lavoro il momento attuale comporta qualche disagio, ci sarà da rivedere un accordo o un progetto.

Scorpione: a livello amoroso, se c'è una storia d'amore in crisi, sarebbe meglio essere cauti. Qualcosa potrebbe non andare, per questo dosate al meglio le parole. Nel lavoro le risposte non mancano e arriveranno da qui alle prossime ore.

Sagittario: in amore il fine settimana potrebbe portare degli scontri, oppure l'impossibilità di fare quanto desiderato. Nel lavoro ascoltate meglio le nuove proposte, in particolare se dovete affrontare qualcosa di importante in questo periodo.

Capricorno: a livello amoroso le relazioni che nascono ora saranno interessanti, i rapporti con gli altri sono favoriti. Nel lavoro un cambiamento è possibile, in particolare se avete voglia di qualcosa di nuovo.

Acquario: a livello sentimentale nulla vi convince in questo momento, quindi un rapporto potrebbe incrinarsi.

Nel lavoro vi è uno stato di maggiore nervosismo che vi rende irrequieti e indecisi.

Pesci: in amore è una giornata promettente che vi permette di vivere al meglio i rapporti con la persona amata. Nel lavoro, anche se ci sono state diverse spese dal punto di vista economico, avrete la possibilità di recuperare adesso.