Secondo l'oroscopo del 19 giugno, i nati sotto il segno del Sagittario devono ascoltare un po' di più il cuore. I Leone sono giù, mentre gli Acquario sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: attenti agli scontri. Tra oggi e domani potrebbero nascere delle piccole discussioni, dovute forse a problemi pregressi e irrisolti. Cercate di non essere troppo rigidi.

11° Vergine: in amore l'importante è essere diplomatici. Questa strategia può essere usata anche per quanto riguarda i rapporti professionali. Meglio mantenere la calma, onde passare dalla parte del torto.

10° Ariete: giornata interessante per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, però, bisogna mantenere un profilo basso. Siete un po' troppo irruenti e litigiosi, quindi potreste dire cose che non pensate.

9° Bilancia: aprite la mente e il cuore. Se siete single da molto tempo, questo potrebbe essere il momento giusto per darvi da fare. Non vietatevi delle cose solo per paura di soffrire.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: in ambito lavorativo bisogna essere audaci e scaltri. Se svolgete una professione a contatto con il pubblico è necessario non lasciar trasparire il vostro stato d'animo.

7° Cancro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei risvolti positivi.

Previsti grandi passi, come matrimoni o trasferimenti.

6° Scorpione: l'Oroscopo del 19 giugno vi invita a essere più riflessivi. Spesso tendete a partire in quarta dicendo tutto quello che vi passa per la testa. Onde evitare problemi, però, contate fino a dieci.

5° Gemelli: le stelle sono favorevoli sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale.

Prestate attenzione a non incappare in questioni troppo più grandi di voi. Non accettate incarichi che non potete mantenere.

Oroscopo segni fortunati 19 giugno

4° in classifica, Sagittario: se avete da poco preso una decisione e ci state ancora riflettendo su, vuol dire che forse siete stati troppo frettolosi. Ascoltate in primis al vostro cuore, lui saprà darvi tutte le risposte.

3° Capricorno: l'oroscopo del 19 giugno vi invita a osare. Nel lavoro sono previsti degli introiti degni di nota. Attenzione però: non sperperate denaro, potrebbe occorrervi per qualcosa di veramente utile.

2° Pesci: le emozioni sono in subbuglio, ma oggi sarà una giornata all'insegna dell'amore. Se siete in coppia approfittatene per trascorrere del tempo con la persona amata. I single, invece, possono dedicarsi ad amici e famiglia.

1° Acquario: ottimo momento per fare delle nuove conoscenze. Sia in ambito sentimentale che in quello professionale potrebbe tornarvi utile. Buon momento anche per quanto riguarda la sfera lavorativa.