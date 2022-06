Per la Vergine sono in arrivo dei progetti di lavoro e il Capricorno deve controllare la salute. Di seguito tutte le previsione complete per l'oroscopo del giorno 23 giugno 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel campo lavorativo è arrivato il momento giusto per fare delle scelte, restare o cercare altrove. Il partner ha bisogno di molte più attenzioni e inoltre si devono evitare le liti inutili. I single possono fare dei nuovi incontri.

Toro: gli affari di lavoro continuano ad andare molto bene, quindi la direzione è quella giusta. Questo è il momento per organizzare un viaggio con la dolce metà.

Invece i cuori solitari devono aspettare ancora un po' per trovare finalmente l'amore.

Gemelli: il lavoro in ufficio non manca e ci possono essere delle incomprensioni con il superiore. Inoltre sono in arrivo anche dei progetti molto importanti. Per le coppie manca il romanticismo e la passione.

Cancro: il partner e gli amici hanno bisogno di molte più attenzioni. Nel campo lavorativo può arrivare un nuovo contratto. Questo è il momento perfetto per controllare la salute.

Leone: per i single può arrivare finalmente l'amore e per le coppie continua la passione e anche il dialogo. In famiglia si devono evitare le discussioni inutili.

Vergine: questo è il momento giusto per iniziare dei nuovi progetti di lavoro.

Aumentano anche le entrate di denaro, quindi si può continuare lo shopping. Le coppie possono avere delle piccole incomprensioni.

Il resto dei segni dello zodiaco

Bilancia: si devono evitare le polemiche con i parenti anziani o fratelli. Per le coppie continua la passione e il romanticismo. Nel lavoro ci sono delle persone che invidiano il troppo successo, meglio non ascoltare.

Scorpione: con il partner serve molta più comprensione. I single possono finalmente trovare l'amore. Nel lavoro continuano gli alti e bassi, meglio aspettare tempi migliori.

Sagittario: nella sfera lavorativa non manca la creatività e grazie a questa possono arrivare dei nuovi contratti. Con il partner continuano le discussioni e per i cuori solitari è il momento di avere più svago.

Capricorno: lo studio e il lavoro vanno entrambe molto meglio. Questo è il momento giusto per controllare lo stato di salute. In famiglia le discussioni vanno affrontate.

Acquario: nel lavoro sono in arrivo dei progetti molto importanti. Dal partner può arrivare una proposta di convivenza molto attesa. Fare molta più attività fisica e controllare l'alimentazione.

Pesci: si preannuncia una giornata molto interessante e con alcune sorprese in tarda serata. I nuovi incontri nel lavoro possono portare dei nuovi progetti. Con il partner ci possono essere delle liti improvvise.