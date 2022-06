L'ariete deve avere molto più romanticismo con il partner e invece per il Gemelli è una settimana fortunata. Questo è il momento giusto per scoprire le previsioni dell'oroscopo dal 20 al 26 giugno 2022.

Primi sei segni dello zodiaco

Ariete: per il lavoro si preannuncia una brutta settimana. Quindi bisogna mantenere sempre la calma e superare alcuni ostacoli. Questo è il momento giusto per dedicare molto più tempo agli amici. Con il partner bisogna essere molto più romantici e comprensivi. Invece i single possono finalmente trovare l'anima gemella.

Toro: settimana un po' fiacca e l'umore è molto basso, però poi tutto si sistema. Per i single può arrivare una nuova storia d'amore. Nel lavoro è il momento ideale per accettare delle nuove proposte.

Gemelli: questo è un periodo molto fortunato in tutti i campi. Nel lavoro stanno per arrivare molte soddisfazioni e anche il tanto atteso aumento dello stipendio. I single devono essere molto più intraprendenti per riuscire a conquistare una persona. Per la salute è arrivato il momento di fare alcuni controlli.

Cancro: nella coppia le liti sono continue, meglio prendere un periodo di pausa. Ci possono essere delle piccole incomprensioni con alcuni parenti e amici. Per i disoccupati questo è il momento giusto per un colloquio di lavoro o per tentare un concorso pubblico.

Leone: bisogna essere molto più audaci e decisi su alcune scelte. Per le coppie si avvicina la convivenza o anche il tanto atteso matrimonio. Invece per i single questo non è un bel momento, l'anima gemella è ancora lontana.

Vergine: bisogna godersi il presente e non guardare troppo al futuro. Nel lavoro stanno per arrivare molte gratificazioni e anche un nuovo contratto.

I cuori solitari possono avere degli incontri inaspettati e tra questi può nascere anche l'amore. Con il partner ci vuole molto più romanticismo e pazienza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro stanno per arrivare delle nuove proposte e una è quella giusta per cambiare la propria vita. Per le coppie è un periodo molto passionale e invece per i single ci sono dei nuovi incontri all'orizzonte.

Scorpione: questo è il momento perfetto per fare un viaggio con il partner, per ritrovare la passione perduta. Invece nel lavoro ci possono essere alcuni piccoli problemi. Attenzione alla salute e fare molto più movimento.

Sagittario: anche le coppie più stabili hanno bisogno di essere stimolate. Quindi è il momento giusto per fare un viaggio in qualche località esotica. Nel lavoro ci sono degli alti e bassi, quindi è il momento ideale per trovare altro.

Capricorno: per i cuori solitari stanno per arrivare delle nuove storie d'amore. Per chi ha un'attività privata questa è una settimana molto fortunata. Con l'alimentazione bisogna fare sempre molta attenzione.

Acquario: sono in arrivo molti imprevisti e anche tanta frustrazione, però insieme al partner si può affrontare con molta più forza questo periodo difficile.

Anche la salute ne risente e quindi bisogna tenere sempre la calma, anche se a volte è impossibile.

Pesci: a causa dei troppi impegni può arrivare una piccola crisi con il partner. Quindi questo è il momento ideale per avere alcuni momenti intimi in più e scaricare lo stress. Ci possono essere delle incomprensioni con i colleghi di lavoro e anche con il superiore.