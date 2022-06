Il Toro può ristrutturare casa e i Gemelli hanno molti progetti nel lavoro. Di seguito le previsioni dell'oroscopo del 25 giugno 2022.

I primi segni zodiacali

Ariete: con il partner ci possono essere delle discussioni, quindi meglio non esagerare. I single possono fare dei nuovi e inaspettati incontri. Nel lavoro possono arrivare delle nuove offerte davvero imperdibili.

Toro: in famiglia tutto procede per il meglio e può essere il momento giusto anche per ristrutturare casa. I disoccupati possono finalmente trovare il lavoro. Questo è il momento giusto per controllare la salute e fare anche un check up.

Gemelli: nel lavoro ci sono molti nuovi progetti, però è sempre meglio andare con cautela. Con il partner continua la passione e il romanticismo. Questo è il momento più indicato per staccare la spina e partire per una vacanza.

Cancro: per i single continuano le sofferenze sentimentali, quindi è meglio aspettare tempi migliori. Nella sfera lavorativa ci sono dei problemi difficili da risolvere e inoltre continuano le discussioni con il superiore.

Leone: in ufficio possono arrivare delle gratificazioni e anche l'aumento dello stipendio. Dal partner può arrivare la tanto attesa proposta di matrimonio. I single devono concedersi molto più svago.

Vergine: in famiglia o con gli amici è arrivato il momento di chiudere i rapporti.

Le coppie appena nate devono evitare polemiche inutili. Nel lavoro è in arrivo un nuovo contratto o una trasferta.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro continua lo stress, meglio prendere alcuni giorni di ferie. Per le coppie non manca mai il romanticismo e il dialogo. I cuori solitari possono trovare l'anima gemella.

Scorpione: per via di questo caldo la giornata può essere un po' sottotono. Nel campo lavorativo possono aumentare i guadagni. Non riversare nell'amore le tensioni del mondo esterno.

Sagittario: questo è il momento giusto per risolvere i problemi in famiglia. Per i single l'amore è ancora lontano e invece per le coppie continua il dialogo.

In ufficio continuano le incomprensioni con i colleghi.

Capricorno: nel lavoro le cose non stanno andando nel verso giusto, meglio cercare altro. Per le coppie è arrivato il momento dell'addio, per evitare continue liti. L'attività fisica è meglio rimandarla in tarda serata.

Acquario: meglio dedicare la giornata al relax. Dal partner può arrivare la proposta di matrimonio. Questo è il momento ideale per comperare un nuovo immobile. Controllate maggiormente la salute.

Pesci: in famiglia possono arrivare delle novità e in amore si deve cercare di non perdere le staffe. I cuori solitari possono ricevere una telefonata da una vecchia fiamma e può sbocciare l'amore.