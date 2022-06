Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 24 giugno. Si avvicina l'ultimo weekend di giugno e le stelle hanno tante novità e tanti consigli da darvi. Questo è l'anno giusto per approfondire i rapporti, le collaborazioni. Disciplina e costanza portano frutti preziosi in tutti i settori della vita. Cambiate strategie per la salute e il fitness per aumentare la forza, l'energia e la resistenza fisica. Assaporate l'estate, mentre pianificate eventi sociali. L'amicizia nutre il vostro cuore e il vostro spirito. Per saperne di più, ecco le previsioni astrologiche di venerdì 24 giugno e le pagelle per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e pagelle per la giornata di venerdì 24 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Parlate di sogni con la vostra squadra di lavoro, con la vostra famiglia. Coordinate l’azione per adottare misure pratiche, loro vi stimoleranno e vi supporteranno. Imparate i trucchi del mestiere da una persona esperta, da un vostro idolo. Voto: 8

Toro – Il lavoro ha la priorità. Non scherzate con l’affitto, rispettate le scadenze e mantenete le promesse. Rivedete accordi, contratti e bollette, magari vi è sfuggito qualcosa. Voto: 8

Gemelli – La vostra voglia di viaggiare sta peggiorando. Andate avanti ed esplorate nuovi orizzonti, vicino o lontano. Realizzate i sogni con tutta la vostra forza e volontà, un passo alla volta.

Pianificate e preparate. Voto: 7

La giornata di venerdì 24 giugno secondo l'oroscopo, pagelle: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Una buona gestione rafforza il settore finanziario. L'Oroscopo consiglia di elencare i problemi da risolvere e di affrontarli in maniera metodica. Monitorate i budget e la cassa di risparmio. Realizzate i sogni di coppia o di famiglia un po' alla volta.

Voto: 8

Leone – Con il vostro partner dovete coordinare i compiti per facilità ed efficienza. Date priorità alle cose belle, pianificate attentamente e parlate di sogni romantici. Divertitevi insieme. Voto: 8

Vergine – L’energia è alta e il vento è a vostro favore. Le vostre azioni portano risultati soddisfacenti. Mettete ordine nella vostra vita caotica, prendetevi cura dei vostri problemi di salute, esercitatevi per riacquistare forza e resistenza.

Voto: 8

Previsioni astrali del 24 giugno, pagelle: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Rilassatevi e divertitevi con una persona attraente. Adattatevi alle circostanze impreviste, create qualcosa di piacevole, godetevi il paesaggio e la compagnia. La conversazione può portare al romanticismo. Voto: 8

Scorpione – I progetti domestici fioriscono con costanza e disciplina. Mettete tutto in ordine, adattatevi anche ai cambiamenti. Diventate creativi, trovate soluzioni semplici per rafforzare le basi su cui poggiano i vostri progetti. Aggiungete arte e colore in tutte le cose che fate. Voto: 8

Sagittario – L'oroscopo raccomanda di rivedere i dati errati, di modificare attentamente prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Fate bene i compiti, giocate le vostre carte vincenti. Non rivelate niente a nessuno finché non siete pronti. Voto: 7

Pagelle e previsioni zodiacali di venerdì 24 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Il completamento di un progetto porta a profitti extra. L'oroscopo consiglia di rispettare le scadenze e di fornire un lavoro eccellente, nei tempi e nel budget. Il vostro lavoro sta guadagnando stima e attenzione. Voto: 9

Acquario – Prendete in mano il vostro destino. Cosa volete realmente? Siete pronti per apportare miglioramenti. Pulite il disordine. Imparate dalle esperienze e date più sfogo alla vostra creatività Voto: 8

Pesci – Prendete in considerazione le conseguenze prima di lanciare una delle vostre idee. Prendete del tempo per pianificare, organizzare e prepararvi. Ambienti tranquilli incoraggiano la creatività e l’immaginazione. Sognate un piccolo sogno. Voto: 7