Si avvicina sempre più l'ultimo weekend del mese di giugno 2022. In attesa che arrivi approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 24 giugno per tutti i segni zodiacale, dall'Ariete ai Pesci, con le novità sull'amore e sul lavoro.

L'oroscopo di venerdì 24 giugno

Ariete: in amore se una storia è in crisi ma volete portarla avanti, dovreste cercate un dialogo. Il periodo è importante. Nel lavoro i contatti sono favoriti, potrebbe arrivare qualche bella notizia.

Toro: per i sentimenti la Luna nel segno porta novità, cercate di ritagliarvi maggiore spazio.

Nel lavoro è una fase importante per fare delle richieste e mettersi in mostra.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione è utile per superare delle difficoltà in una storia. Alcune relazioni potranno diventare importanti. Nel lavoro alcuni rapporti potranno essere chiusi e ci potrebbero essere dei tagli da affrontare.

Cancro: in amore la Luna è favorevole da qui ai prossimi giorni, legami favoriti. A livello lavorativo, se c'è una scelta da fare, questo è forse un periodo un po' complicato, sarebbe meglio agire con calma.

Leone: per i sentimenti c'è voglia di stare maggiormente con la persona amata. Se ci sono delle dispute in corso sarà necessario ritrovare serenità. Nel lavoro è una giornata che vi da qualcosa in più, vi sono delle proposte da valutare.

Vergine: a livello amoroso è un momento interessante per i single del segno, i nuovi incontri sono favoriti. Se c'è un discorso da affrontare agita adesso. Nel lavoro vi è uno stato di maggiore agitazione, potrete comunque affrontare un impegno con forza.

Bilancia: in amore durante il weekend sarà possibile ottenere qualcosa in più, è importante però evitare scontri.

Nel lavoro alcuni da tempo vivono delle difficoltà e qualcuno vorrebbe chiudere un percorso, questi giorni aiuteranno a capire.

Scorpione: a livello amoroso è meglio evitare conflitti, visto che la Luna sarà in opposizione. Le storie che partono ora comunque sono favorite. Nel lavoro ultima parte del mese che potrebbe portare qualche disagio.

Sagittario: in amore il pomeriggio è migliore della mattina visto che le stelle sono dalla vostra parte e aiutano. Se qualcosa non va sarebbe meglio mettere in chiaro alcune questioni. Nel lavoro non agitatevi troppo, se una persona non vi dà retta non fateci caso.

Capricorno: a livello sentimentale, se una storia ha vissuto dei problemi, questa giornata aiuta a concentrarsi e vivere al meglio la relazione. Nel lavoro, se non siete convinti di un progetto, sarebbe meglio evitare cambiamenti.

Acquario: per i sentimenti è una giornata che porta qualcosa in più, in particolare se ultimamente vi siete sentiti nervosi. Nel lavoro un cambiamento è possibile, ma valutate bene tutte le proposte.

Pesci: in amore le prossime giornate aiuteranno a rilassarsi, grazie anche alla Luna nel segno. Nel lavoro è una giornata che potrebbe portare discussioni, ci sarà la necessità di lottare per ottenere qualcosa in più.