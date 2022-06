Il mese di giugno sta lentamente giungendo alla sua fine, con un alternarsi di giornate interessanti e disastrose in base ai periodi in cui sono collocate. Una nuova settimana si erge all'orizzonte e l'Oroscopo non può che preannunciare il sopraggiungere di evidenti cambiamenti per molti tra i segni zodiacali. A godere in maniera positiva di tali modifiche sarà sicuramente il segno dell'Ariete, baciato e non poco dalla fortuna, seguito dal segno dei Gemelli che non può far altro se non lasciarsi investire dall'influenza positiva di Venere. Situazione diversa, invece, per coloro nati sotto al segno dei Pesci: vari astri volteranno loro le spalle e, con essi, anche la fortuna potrebbe allontanarsi rapidamente.

Stress in arrivo, in questa nuova settimana, per il Capricorno.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di giugno non può che anticipare il sopraggiungere di giornate interessanti per il segno dell'Ariete. Vari orizzonti si apriranno lungo il cammino, permettendo l'ampliarsi delle proprie conoscenze e l'accrescimento di capacità sotto varie sfumatura. Lasciarsi cullare dalla fortuna non sarà certamente difficile, così come non sarà difficile trovare la propria strada ed iniziare a dare forma al proprio futuro.

Toro - se si ha in mente di fare il passo decisivo in amore non si potrà fare altro se non sfruttare le prime due giornate di questa nuova settimana in cui Venere continuerà a resistere.

Con l'avvicinarsi del weekend non si potrà più fare affidamento sull'astro appena citato e bisognerà rimboccarsi le mani per riuscire a mantenere saldi i rapporti. Miglioramenti in vista, invece, nell'ambito lavorativo.

Gemelli - secondo quanto previsto dall'oroscopo della nuova settimana di giugno, chi è nato sotto al segno dei Gemelli avrà finalmente modo di godere dell'influenza positiva di Venere che, rivolgendo lo sguardo proprio in questa direzione, donerà giornate meravigliosamente intense e serate all'insegna del romanticismo.

Condividere con la persona amata le proprie conquiste e le prossime giornate aiuterà ad alimentare i sentimenti.

Cancro - fortunatamente per il segno zodiacale in questione, Venere manterrà la propria posizione per tutta la durata della settimana, facendo dono di momenti magici ed a volte inaspettati all'interno della vita di coppia.

Sfortunatamente per il Cancro, però, qualche nota di nervosismo potrebbe subentrare nel corso delle prossime giornate e rischiare di mettere a repentaglio i vari rapporti.

Leone - l'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di momenti interessanti anche per chi è nato sotto al segno del Leone. La fortuna, grazie soprattutto al favore di Marte e Mercurio, avvolgerà i prossimi giorni senza troppi intoppi, permettendo così al segno zodiacale in questione di sfruttare al meglio le proprie energie e le proprie conoscenze per riuscire a trionfare sotto vari punti di vista. Raggiungere i traguardi prefissati non sarà un problema.

Vergine - stando alle previsioni, la posizione di molti astri subirà un cambiamento piuttosto repentino che non permetterà al segno della Vergine di abituarsi ed organizzarsi mentalmente.

Venere ha deciso di abbandonare la barca lasciando i nativi di questo segno zodiacale in balia delle onde. Fortunatamente, però, altri astri faranno la propria apparizione per migliorare la situazione.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - nonostante qualche flebile giornata in cui i livelli di stress tenderanno ad innalzarsi, le previsioni dell'oroscopo non sembrano essere così drastiche per il segno della Bilancia. Varie saranno le emozioni che si susseguiranno nei prossimi giorni e grazie ad una posizione astrale assai favorevole si avrà la possibilità di immergersi in una settimana che potrà essere considerata sotto ogni aspetto. Non mancheranno di certo l'amore e le amicizie, così come non mancheranno novità interessanti in ambito lavorativo.

Scorpione - fortunatamente per il segno dello Scorpione, con l'avvicinarsi della fine di giugno sembra tornare il sereno. Vari sentimenti si susseguiranno nel corso delle prossime giornate e diverranno via via sempre più positivi e gioiosi. Circondarsi di persone sincere con le quali condividere i propri successi ed i propri momenti di felicità potrebbe essere un vero e proprio toccasana.

Sagittario - sfortunatamente per il Sagittario, l'oroscopo non può preannunciare l'avvicinarsi di giornate interessanti. La nuova settimana del mese di giugno, l'ultima intera prima del sorgere di luglio, vedrà allontanarsi sempre più Venere e la sua influenza in ambito relazionale. Riuscire a trovare l'anima gemella non sarà di certo facile, così come non sarà semplice riuscire a mantenere saldo il rapporto di coppia.

Buoni propositi, invece, sul lavoro.

Capricorno - lo stress, come già anticipato, potrebbe fare la sua apparizione già dai primi giorni di questa nuova settimana portando con sé qualche nota di nervosismo sicuramente poco gradita. Confidarsi con il partner o con una persona speciale della quale ci si può fidare ciecamente aiuterà a calmare gli animi e recuperare almeno un po' di normalità. Attenzione a non aggiungere troppa legna alla brace.

Acquario - stando alle previsioni dell'oroscopo, Venere tornerà finalmente ad abbracciare il segno zodiacale in questione facendogli dono di giornate indimenticabili. L'amore sarà nell'aria per molto tempo ed avvolgerà l'intera settimana almeno fino alla serata di sabato.

Organizzare una piccola gita fuoriporta od anche una semplice serata romantica aiuterà a rafforzare il rapporto di coppia.

Pesci - con Venere che abbandonerà l'orbita di questo segno zodiacale, chi è nato sotto al segno dei Pesci potrebbe sentirsi abbandonato ed in solitudine. Riuscire a trovare un motivo per circondarsi di persone fidate e sincere potrebbe sembrare impossibile, ma con un po' di impegno ci si potrà nuovamente aprire al prossimo senza troppe pretese. Condividere i propri sentimenti con qualcuno e lasciarsi cullare dalle cure e dalle attenzioni delle persone amate, nonostante qualche piccolo battibecco passeggero, aiuterà a sentirsi meglio.