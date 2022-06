Per la giornata di mercoledì 29 giugno 2022, l’Oroscopo riserverà delle ottime sorprese per i nati sotto il segno dell’Acquario, mentre il segno del Leone scenderà in basso alla classifica. Anche il segno dei Pesci sarà in calo, mentre ritornano in vetta il segno del Toro e il segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: Acquario primo in classifica

1° Acquario: riuscirete ad avere dei traguardi decisamente ottimali grazie alla vostra persistenza di fronte alle sfide di queste giornate.

Finalmente potrete ritagliarvi del tempo libero e dedicarvi a dello shopping che possa regalarvi sia del relax, sia la prospettiva di avere qualche compagnia gradita.

2° Ariete: avrete un atteggiamento sempre più romantico con il partner, e probabilmente ci saranno delle scelte che influenzeranno positivamente qualche situazione all’interno del contesto amoroso. Con le questioni finanziarie riuscirete a risolvere una problematica legata al campo economico.

3° Toro: avrete una determinazione eccellente che vi porterà a fare tanto in poco tempo, anche se gli impegni potrebbero essere decisamente molto gravosi per voi. Avrete l’appoggio di una persona cara, secondo l’oroscopo.

4° Scorpione: avrete tante novità a portata di mano che potrebbero farvi salire la creatività e dare maggior slancio al contesto professionale.

Anche all’interno della cerchia di colleghi ci sarà una collaborazione maggiore che potrebbe arrecarvi più profitto.

Amicizie per Gemelli

5° Gemelli: avrete delle amicizie che vi sappiano ascoltare e vi diano anche qualche dritta su una decisione da prendere. Gli affari saranno quelli che però costituiranno un giro di vite per i vostri guadagni, secondo l’oroscopo.

6° Bilancia: avvierete una serie di passatempi che probabilmente faranno al caso vostro, mentre in amore riuscirete di più a comprendere chi realmente vorrebbe starvi accanto in qualità di partner e chi invece potrebbe prendere una strada diversa dalla vostra da un momento all’altro.

7° Sagittario: questa fortuna potrebbe leggermente calare a causa di qualche forza maggiore, quindi dovreste fare qualche sacrificio in più che però sicuramente verrà ripagato.

Date credito ai consigli di una amicizia.

8° Cancro: avrete un po’ dell’ottimismo che andrà scemando, ma non per questo vi abbandonerà del tutto. Semplicemente avrete a che fare con qualche spesa significativa che vi porrà di fronte a delle scelte che per voi erano insindacabili, secondo l’oroscopo.

Pesci ansioso

9° Pesci: lasciarvi sopraffare dall’ansia non sarà un metodo efficace per combattere lo stress di queste giornate, mentre fare del vostro meglio concentrandovi sul lavoro potrebbe essere una via per sfuggire da altre problematiche, almeno per il momento.

10° Capricorno: far valere le vostre decisioni sul lavoro non sempre sortiranno l’effetto previsto, dunque cercare di mantenere un basso profilo, almeno per il momento, potrebbe regalarvi anche un po’ di svago e di spensieratezza.

11° Vergine: purtroppo questa sarà una giornata alle prese con tante difficoltà lavorative e con la prospettiva di riflessione che avreste dovuto avviare da tanto tempo, specialmente nei confronti della vostra relazione di stampo amoroso. Secondo l’oroscopo avrete anche qualche attimo di nervosismo.

12° Leone: stare dietro a troppe cose al momento potrebbe stancarvi, e stancarvi nel vostro linguaggio vuol dire anche far crescere un comportamento molto schivo e avviarvi alla ribellione. Una amicizia che vi sappia ascoltare vi farà passare una bella serata.