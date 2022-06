Secondo le previsioni dell'oroscopo del 30 giugno, i nati sotto il segno della Bilancia sono un po' ansiosi, mentre i Pesci e gli Acquario sono in splendida forma. I Vergine, invece, devono pensare di più al presente.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci vuole un po' di pazienza per riuscire a raggiungere tutti i risultati che vi siete prefissati. In amore bisogna osare, ma cercate di non essere troppo pretenziosi.

11° Bilancia: i nati sotto questo segno stanno affrontando un momento pieno di alti e bassi. Cercate di non farvi prendere troppo dall'ansia da prestazione per quanto riguarda le faccende professionali.

10° Vergine: meglio sbrigare tutte le faccende in sospeso entro oggi. Non rimandate in quanto p sempre meglio fare le cose quando si ha la possibilità. La stessa cosa vale anche per i rapporti, pensate al presente e poi con calma al futuro.

9° Gemelli: aprite la vostra mente e allargatela a nuove aspettative. Ci sono degli alti e bassi nella vita e questa è una cosa del tutto normale. Cercate di non abbattervi e arrendervi alle apparenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: non siate troppo rigidi nelle decisioni. Ricordate che non esiste solo il bianco e il nero, ma ci sono tantissime sfumature da prendere in considerazione.

7° Capricorno: buon omento per quanto riguarda i rapporti di coppia.

Chi ha vissuto un momento di allontanamento, adesso potrà fare la pace. I single, invece, potranno fare nuove conoscenze.

6° Toro: l'Oroscopo del 30 giugno vi invita ad essere più pretenziosi. In amore e nel lavoro non vi dovete accontentare. Lottate per riuscire a realizzare tutti vostri desideri.

5° Ariete: se avete degli scopi nella vita, lottate fino a quando non li avrete raggiunti tutti.

Ottimo momento anche per cimentarsi in nuove relazioni di tipo sentimentale.

Oroscopo segni fortunati 30 giugno

4° in classifica Scorpione: in amore vi sentite piuttosto tranquilli, tuttavia, è il caso di rivedere alcune cose. Se non sapete bene dove dirigere le vostre attenzioni, forse è il caso di agire d'impulso.

3° Sagittario: gli affetti sono la cosa che più conta per voi.

Cercate di agire seguendo il vostro cuore e non i rigidi schemi che vi siete imposti con il tempo per tutelarvi.

2° Acquario: giornata interessante in amore. Allo stesso tempi, però, cercate di non vivere in maniera troppo avventurosa. Nella vita è necessario anche avere delle certezze e delle basi solide.

1° Pesci: i nati sotto questo segno sono al top. L'oroscopo del 30 giugno vi invita a mettere da parte l'orgoglio per godere appieno dei piaceri della vita. Non siate troppo esigenti.