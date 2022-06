L'Oroscopo di domani è pronto a soppesare - in termini di positività/negatività - la giornata di questo mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 29 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere il destino riservato dalle stelle al vostro simbolo astrale di nascita? Ebbene, se appartenente ad uno dei segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sappiate che potreste iniziare a sorridere già da adesso. Per essere esaustivi, se nel vostro Tema Natale risulta il Toro, il Cancro o la Vergine allora ritenetevi baciati dalla fortuna.

Nella fattispecie, il sestile Luna-Urano andrà a favore dei nativi del Toro; invece l'amore è pronto a dare nuove gioie a più di qualcuno del Cancro o della Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 29 giugno, segno per segno.

Oroscopo, le previsioni astrologiche del 29 giugno

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 29 giugno vede miglioramenti in ambito sentimentale. Le coppie dovrebbero prendersi qualche ora per starsene insieme, possibilmente da soli, cercando di comprendere quale sia il prossimo passo da fare per il futuro. Anche se avete dei periodi di alternanza, potete stare tranquilli perché saprete gestirli al meglio, grazie alla consapevolezza di avere a fianco qualcuno che vi ama davvero.

Single, sfrutterete questa giornata per ascoltare il vostro cuore e capire che cosa volete veramente, che cosa vi fa stare bene e che cosa no. Riceverete molti stimoli a perseguire ciò che più vi interessa e questo renderà il vostro mercoledì particolarmente sereno. Nel lavoro, giornata abbastanza positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite.

Ad ogni modo, presto potrebbero arrivare delle interessanti soddisfazioni, dovete essere pazienti. Agite con diffidenza verso promesse di guadagno facile.

Toro: ★★★★★. Bellissima giornata in arrivo. Una relazione nata quasi per gioco si sta trasformando in una storia seria, grazie alla Luna, pianeta di romanticismo e di sensibilità pronto ad agire a vostro favore, sostenuta dall'ottimo sestile con Urano nel segno.

Alcuni rapporti, sia pure con lentezza, si avviano a diventare progressivamente sempre più sentiti e profondi. Una buona condizione psicofisica vi accompagnerà in questa giornata e vi darà modo di alimentare la vostra gioia interiore. Single, avete un cielo davvero interessante per mettere dei punti fermi. Avrete quelle certezze che vi servono in questo preciso momento, in ogni ambito della vostra esistenza. Approfittatene per rilassarvi, ricaricare le batterie e pianificare mentalmente i programmi della giornata. Anche perché una buona qualità del tempo libero è sempre alla base di una vita felice e serena. Nel lavoro, sarà il momento di rompere le righe, attuare cambiamenti, prendere decisioni di una certa importanza.

Gemelli: ★★★★. Giornata in prevalenza normale, certamente non negativa, anzi con momenti anche gradevoli da vivere. In amore, migliorerete il dialogo con la persona del cuore ed insieme farete dei progetti interessanti per i giorni a venire. L’umore di questa giornata sarà buono e lo si vedrà anche nei vostri comportamenti, nettamente più attenti e sereni rispetto ai giorni scorsi. Il pianeta dell’amore è ormai quasi totalmente tornato dalla vostra parte. Diciamo che questa sarà una di quelle giornate in cui potete permettervi persino il lusso di fare piccoli sbagli o avere dimenticanze. Single, terminata la giornata, sentirete il bisogno di prendervi cura di voi. Concedetevi qualcosa che vi faccia svagare mentalmente e rilassare a livello fisico.

Contattate magari una persona di fiducia, giusto per farsi consigliare l'attività idonea al vostro fisico: potreste iniziare un corso di yoga, meditazione, ma anche di pittura, pasticceria o qualsiasi altra cosa attiri la vostra attenzione. Nel lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche o apportare dei cambiamenti al quotidiano.

Mercoledì 29 giugno, l'amore e il lavoro secondo l'oroscopo

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti tira aria di passione e sensualità. Amerete prendervela comoda e scambiarvi piccoli gesti inattesi. Questo aumenterà la complicità di coppia facendo crescere il rapporto. È bello poter contare l'uno sull'altra, senza oppressioni: in aumento serenità e fascino. Ciò renderà più facile l’approfondimento della vita a due, anche perché sarete pronti ad assaporare la maggior parte dei piaceri che il destino senz'altro metterà a vostra disposizione.

Single, l'entusiasmo salirà alle stelle, mentre l'ottimismo diventerà effervescente e la comunicativa insieme alla generosità raggiungeranno vertici mai visti. Insomma, dovrebbe essere il vostro momento, perché la sfera del tempo libero sarà coccolata dai pianeti gentili che vi offriranno divertimento, svago e piaceri. Vi distrarrete dalle solite cose facendo qualcosa di nuovo, il che vi darà molto brio e ancor più voglia di fare. Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con le persone e gli ambienti giusti. La diplomazia invece vi aprirà la strada verso nuovi guadagni.

Leone: ★★★. In amore, il cielo grigio vi ricorda che non potete fare sempre quello che volete, ci sono anche altre esigenze da rispettare.

Qualcuno ha bisogno di voi, ad iniziare dal partner: chi amate forse avrà voglia di trascorrere la giornata in vostra compagnia. Purtroppo ultimamente siete stati particolarmente concentrati su voi stessi e avete dato poca considerazione alla persona che vi sta vicino. Single, provate a cambiare look, più che un consiglio potrebbe essere quasi "un ordine". Le stelle invitano a dare corpo ad un rinnovamento radicale. Quante volte avete desiderato ricominciare da voi stessi? Ora è il momento, soprattutto perché siete più nostalgici del solito. Ricordate con malinconia le relazioni passate e siete sempre più convinti dell’idea di voler qualcuno al vostro fianco, per sempre. Nel lavoro, per uscire da una situazione che vi desta un poco di preoccupazione, le stelle consigliano di ascoltare i colleghi.

Questo potrebbe aiutare ad avere una visione più unitaria ed oggettiva dei problemi, fornendo una valida soluzione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 29 giugno, in campo sentimentale preannuncia tanta fortuna. Le stelle vi faranno innalzare velocemente l'attenzione verso il partner, rendendovi dolci e sensuali. Il vostro affiatamento con la persona amata sarà più che ottimo, grazie anche alla vostra grande capacità di ascolto e di comprensione. La vostra situazione astrale promette un'ottima intesa e tanti bellissimi momenti da condividere insieme. Single, vi metterete alla prova ed il risultato sarà brillante, superando anche le vostre migliori aspettative. Avete l'ottimismo dalla vostra parte, perciò sentirete di avere le forze per provare a dare più del solito.

Riceverete infatti un sacco di proposte e sarete circondati da molte belle persone, cosa che vi farà un immenso piacere data la rarità con cui si presentano tali occasioni. Nel lavoro, vi sentirete carichi di entusiasmo: sentirete di poter osare l'inosabile. Di certo avrete eccellenti opportunità per ottenere quello che volete.

