L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 giugno 2022. La prima settimana di giugno possiamo dire che è già andata via. Il caldo dell'estate 2022 inizia proprio in questi giorni a fare le prove per poi, prossimamente, dare sfogo a tutta la sua calorosa potenza. Si prevede tanto, tantissimo caldo con fuoco e fiamme pronti a devastare, a sconquassare e forse anche a gelare il sangue nelle vene. Come certamente avrete intuito, riguardo la predetta calura, il riferimento non è verso il meteo - quello lo lasciamo ovviamente agli esperti - bensì alle fiamme dell'amore, con la passione pronta a riesplodere dopo mesi di forzata incubazione...

Tra i segni della seconda sestina ad essere direttamente interessati da questa nuova ondata di accaloramento dei sensi, Scorpione e Pesci: entrambi i segni probabilmente saranno travolti da venti di passione e brucianti innamoramenti, tali da lasciare letteralmente senza fiato! Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Partenza del nuovo weekend allineata alla stanchezza generale. Si prevede un periodo all'insegna del sottotono, sia in ambito sentimentale quanto nella parte lavorativa. Anche se generalmente siete aperti, vivaci, socievoli ed estroversi, quando qualcosa vi impensierisce, perdete tutto d’un tratto l’entusiasmo.

Tralasciate le preoccupazioni materiali. L’importante è non scialacquare: con qualche piccolo sacrificio in più riuscirete forse a tirar fuori il meglio dalla giornata. Nel lavoro è risaputo, con l’amicizia giusta non è mai un problema trovare il posto che si cerca. Vero o no, pensate comunque a dare il meglio all'eventuale colloquio.

In amore i rimpianti non fanno altro che legarvi con fili invisibili, ma tenaci, al vostro passato. Invece, è ormai tempo di pensare al futuro prima che sia troppo tardi. La peggior pena d'amore sapete qual è? Avere rimpianti...

Scorpione: ★★★★★. Ottimo sabato da vivere a pieno ritmo, cercando di preparare al meglio fisico e cuore ai prossimi accaloramenti dei sensi.

È il momento adatto per fare come pure per disfare a proprio piacimento, certi dell'appoggio astrale. Se aveste qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, amorevoli e soprattutto sinceri. Tutto filerà liscio, sarete piacevoli, sereni e le occasioni d’incontro e di confronto saranno numerose, quasi tutte favorevoli. Perciò rilassatevi e per un bel po’ non pensate negativo. Sarete molto presto attratti dal fascino di una persona conosciuta da poco, con la quale trascorrerete una piacevole serata e (forse) anche un dopo-cena da fuochi artificiali! Interagendo in squadra, parlando di lavoro, potrete apprezzare il lato positivo della collaborazione. Ognuno metta l'esperienza accumulata al servizio del team.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 4 giugno indica con una certa sicurezza la venuta di una giornata abbastanza buona. Per certe cose bisognerà aspettare ancora un po', magari lasciare che maturino prima di poterne approfittare. È cosa normalissima, ogni tanto, provare un po’ d’insoddisfazione. Non potete realizzare infatti subito tutti i vostri più ambiti desideri. Tuttavia, avete buone possibilità d’incamminarvi nella direzione giusta, che vi porterà al successo. Nel lavoro, invece, meglio non fare troppo gli schizzinosi ma adeguarsi a ciò che dicono anche gli altri. A meno che, secondo voi, non siano completamente nel torto. In amore intanto, anche se dovessero esserci delle difficoltà all’interno della coppia, la volontà di superarle insieme sarà sicuramente più forte.

Dai, andrete davvero alla grande! Cercate nel frattempo di riposare a sufficienza, in quanto potreste aver bisogno di qualche ora di sonno in più, specialmente se ultimamente siete stati "sotto torchio".

Oroscopo e stelle del 4 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La routine questo sabato è di casa. La flemma in alcuni istanti potrebbe prendere il sopravvento, gettando tanti di voi nell'apatia più assoluta: calma! Volendo ridare verve al periodo basterà fare qualsiasi cosa, purché piacevole. Non sarà facile scoprire quella verità dalla quale vorreste conferma su qualcosa che da un po' vi rode il cervello. Se vi darete da fare, investigando senza troppo dare nell’occhio, prima o poi qualcosa verrà sicuramente a galla.

Se però sentiste odore di guai, cambiate strada e lasciate il brivido del rischio a qualcun altro. Nel lavoro, nelle cose in cui avete già una buona esperienza, sarete di gran lunga avvantaggiati. Rispetto alle novità, dovrete invece sudare. In amore, prima eravate baldanzosi e spavaldi, ma nel fatidico momento anche voi vi ritrovate impacciati e titubanti, quasi come scolaretti. Siete degli infaticabili lavoratori ma, per andare sul sicuro, riposate il tempo necessario. Le cellule hanno bisogno di rigenerarsi.

Acquario: ★★★. Se il sottotono dovesse incombere, come lasciato presagire dalla posizione astrale del vostro segno, allora mettetevi il cuore in pace agendo d'anticipo sugli eventi. Non date per scontate certe cose/situazioni; non lasciate che siano gli altri a decidere per voi; fate una cosa per volta iniziando dalle più importanti.

Alcune occupazioni potrebbero risultare pesanti. Ma vi aiuterà il pensiero di star facendo qualcosa non solo per voi, ma anche per chi avete nel cuore. Se a causa degli impegni vi steste isolando, rimediate con una serata in compagnia in modo da rigettare indietro malinconia e stress. Nel lavoro, in genere siete pacati e godete di un buon autocontrollo. Ma se notate qualcuno che non fa il suo dovere, andate su tutte le furie: ebbene, questo sabato non fatelo, fatevi i casi vostri! In amore, se in passato vi foste illusi riguardo a certe faccende, da ora invece vorrete guardare in faccia la realtà, anche se non sempre piacevole. Quando ce la mettete tutta poi, in pochi riescono a starvi dietro.

Merito della vostra costanza e perseveranza negli allenamenti che la vita quotidianamente vi propina.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 4 giugno, predice la presenza di uno splendido weekend. Questo sabato e poi ancora la domenica seguente a portare un soffio di positiva serenità sarà la presenza della Luna in Leone. L'estate si avvicina e con essa i primi batticuori estivi: la pelle "brivida" sotto i colpi evanescenti di pensieri lavici. Il sangue nelle vene scorre come lava al solo pensiero di ritrovarsi: chissà... Senz'altro avrete modo, appoggiati anche da una persona favorevole al vostro modo di pensare, di far valere tutte le vostre conoscenze teoriche e pratiche. Se lo vorrete, potrete mettervi utilmente al servizio degli altri, che ve ne saranno molto riconoscenti.

Nel lavoro ottimizzate il vostro tempo: grazie ad una pianificazione meticolosa degli impegni tutto filerà liscio. In amore, i social media potranno essere il tramite per ritrovare una vostra vecchia fiamma, mai del tutto spenta. Basterebbe poco per ravvivare il vulcano dell'amore che alberga in voi.