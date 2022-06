L'oroscopo del fine settimana che va dal 4 al 5 giugno vedrà la Luna sostare nel segno del Leone, e sarà molto utile per provare a stabilire un dialogo in amore, mentre Bilancia dovrà fare attenzione alle scadenze al lavoro. Una forte serenità sarà nei nativi Sagittario, mentre la relazione di coppia dei nativi Scorpione sarà mesa in difficoltà. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 4 al 5 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana positivo per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Leone.

Single oppure no, avrete modo di far valere i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro metterete in campo idee e iniziative con un grande potenziale, che se sfruttato bene, può permettervi di arrivare a ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo però, il vostro fine settimana rimarrà comunque discreto in amore. Concentratevi su quelle cose che veramente contano del vostro rapporto, e non trascurate mai il partner. In ambito lavorativo questo periodo potrebbe essere indicato per lavorare in squadra. Voto - 7️⃣

Gemelli: tra voi e il partner ci sarà tanta serenità e voglia di condividere bei momenti insieme.

Questo weekend dunque potrebbe essere ideale per prendervi un po’ di tempo solo per voi e la vostra anima gemella, sfruttando anche la buona posizione della Luna. Nel lavoro rigore e puntualità saranno importanti in quel che fate, dunque meglio non temporeggiare. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo del fine settimana positivo in amore per voi nativi del segno.

Venere in sestile vi accompagnerà verso un rapporto splendido, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single questo weekend potrebbe essere l'inizio di una nuova storia. Nel lavoro questo cielo non sarà dei migliori, ma voi non vi darete per vinti, e cercherete di portare a termine le vostre mansioni, nonostante tutto.

Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna che sosterà nel vostro cielo, le cose miglioreranno un po’ in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, quello di cui avrete bisogno prima di tutto sarà cercare il dialogo con la vostra anima gemella. In ambito professionale, anche se state facendo un buon lavoro, vorreste qualcosa in più, non solo a livello economico, ma che possa anche rendervi fieri. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo fine settimana per voi nativi del segno grazie alla buona posizione di Venere. Sul fronte sentimentale avrete molto da dimostrare, e la vostra anima gemella noterà sicuramente il vostro modo sincero di amare. Per quanto riguarda il lavoro a volte incaponirsi aiuta a portare a termine progetti difficili, ma per il momento meglio essere pazienti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna in sestile sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, stimolando il dialogo e la comprensione nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro dovrete saper rispettare le scadenze, e non potrete più permettervi di temporeggiare. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita di coppia difficile da gestire quando la Luna e Venere sono contro di voi. Secondo l'oroscopo, dovreste evitare di concentrarvi solo sui difetti della vostra anima gemella, e pensare invece a come risolvere alcuni problemi di coppia, e vedere il lato positivo delle cose. Per quanto riguarda il lavoro sarà meglio non forzare alcuni progetti, perché rischierete solo di sbagliare.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana piacevole per voi nativi del segno, dominato da una forte serenità, soprattutto in ambito sentimentale. Con questo cielo quindi, vi sentirete felici insieme alle persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro arriveranno discrete occasioni con Giove e Marte favorevoli, che vi daranno tutto il necessario per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo del fine settimana. Emozioni e bei momenti non mancheranno grazie a Venere nel segno, e sarete incentivati anche a fare qualcosa in più per la vostra relazione di coppia. per quanto riguarda il lavoro ci sarà ancora molto da fare affinché le cose vadano per il verso giusto.

In ogni caso, con Mercurio favorevole, non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Acquario: non il weekend ideale per far valere le vostre emozioni. La Luna e Venere saranno contro di voi e, single oppure no, dovrete impegnarvi molto per riuscire a incontrare le simpatie della vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio in quadratura metterà qualche ostacolo tra voi e il successo, ciò nonostante Giove e Marte vi daranno comunque una mano per raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner ci sarà intesa, ma vi piacerebbe anche poter avere qualcosa in più, che possa rendere il vostro rapporto magico, unico. Per quanto riguarda il lavoro state rispettando appieno la vostra tabella di marcia, e lentamente arriveranno diverse soddisfazioni. Voto - 8️⃣