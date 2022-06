L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 7 giugno 2022. La giornata numero due interessante la seconda settimana di giugno, è messa sotto analisi per conto dei soli Bilancia, scorpione, Sagittario, capricorno, Acquario e Pesci. A meritare la palma di segno migliore, in questo primo martedì di giugno, senz'altro il Capricorno, in questo caso considerato al "top del giorno". Invece ad andare incontro ad un probabile periodo "flop", gli amici nativi dello Scorpione, nel contesto considerati in leggera difficoltà.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata buona, anche se a tratti lievemente ripetitiva: insomma da vivere alla solita. Intanto, se non aveste idee personali forti, gli altri potrebbero influenzare le vostre scelte, positivamente o negativamente, perciò attenzione a eventuali consigli! Se invece si trattasse di mettere in atto spese do un certo livello, ascoltate più di una campana e decidete saggiamente: i soldi una volta usciti dal portafogli non tornano più indietro! Nel lavoro invece, scartoffie e solite burocrazie rallenteranno l’attività e voi dovrete prendervi più di una pausa per non cadere nello sfinimento: con questo caldo poi...

Tranquilli, alla fine tirerete un gran sospiro di sollievo per aver concluso (quasi) ogni cosa. In amore, parlando non solo di single (capisci a me...), invece di giocare coi sentimenti altrui sappiate che la verità va detta sin dal primo momento, evitando perciò pericolosi fraintendimenti.

Scorpione: ★★★. Un martedì con la spunta dei periodi "flop".

Concentratevi dunque, mettendo attenzione sulle cose pratiche: la situazione potrebbe essere estremamente sfavorevole se vi lascerete andare alla distrazione o alla faciloneria. Tutto dipenderà dalla vostra analisi obiettiva dei fatti. Se aveste intenzione di attuare qualche cambiamento nella vita affettiva, non dimenticate riflessione e cautela nel valutare le circostanze.

Umore alquanto instabile se single: soffrirete di inquietudine, il che potrebbe accendere la vostra tendenza a disperdervi in mille impegni e in rapporti includenti. Dai, un minimo di saggezza vi aiuterà a concentrare le energie! Intanto, ricercate in voi stessi le cause dei vostri malesseri. Stanchezza cronica nel lavoro? Il riposo e qualche ora di sonno in più vi rimetteranno in sesto.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 7 giugno preannuncia una giornata nella quale immaginazione e sensibilità diventeranno i vostri punti di forza. Una bella persona, quasi certamente amica di vecchia data, vi aiuterà a risolvere una situazione di stallo che negli ultimi tempi cominciava a preoccuparvi. Potrete sentirvi inquieti riguardo ad una decisione da prendere in ambito sentimentale: seguendo il cuore non sbaglierete.

Meglio un atteggiamento d’amicizia o magari di perdono verso chi vi avesse fatto un torto. Nel lavoro sapete bene che la costanza, in questo momento, non è certo il vostro forte, però riuscirete lo stesso ad arrampicarvi sugli specchi per un po’. In amore "l’altro" già vi parla di seri progetti di vita ma voi non siete del tutto convinti di essere pronti al cento per cento per fare il grande passo. Forse avete bisogno di pensare, anche se per pochi minuti.

Oroscopo e stelle del 7 giugno da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Splendido martedì improntato alla serenità mentale, ai piaceri della vita e, perché no, anche aiutato da quel pizzico di buona fortuna che non guasta. I pianeti vi renderanno particolarmente intuitivi e strateghi.

Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto! Bella l’atmosfera affettiva, con tanta dolcezza. Anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno. Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Nel lavoro, certi progetti al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro. Dedicate del tempo al riposo.

Acquario: ★★★★. Giornata abbastanza piacente, sulla solita linea della scontata, buona normalità.

Cercate di mantenere saldo il controllo della situazione, senza lasciarvi spiazzare dal malumore messo in campo dalla quadratura da Mercurio. Buone le capacità di poter percepire in anticipo eventuali situazioni scomode, dalle quali riuscirete a tenervi alla larga grazie all’istinto, la vostra "arma segreta". Potete puntare a ogni obiettivo che riuscirete a proporvi, senza cedere all’ansia o alla paura di fallire. Nel lavoro, non lasciate che siano altri a prendere le decisioni importanti: mettete in moto il vostro sesto senso e andate dritti alla meta. In amore invece è il momento ideale per consolidare i rapporti importanti: accettate con un sorriso anche eventuali responsabilità del legame affettivo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 7 giugno, premia il segno con cinque ottime stelline di buona sorte. La Luna in Vergine, intanto, esalta il cielo positivo del periodo: potrete concentrare le energie sulla realizzazione di un progetto grandioso. Non dovete mai mettere in dubbio il vostro valore: siete perfettamente in grado di cavarvela egregiamente. Nel lavoro avrete diverse carte da giocare e ottime saranno le occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva su empatia e riflessione. In amore vi sentirete intraprendenti e, soprattutto, sarete capaci di rendere la giornata con la persona amata leggera, piacevole e frizzante. Volendo/potendo, dedicate del tempo a una disciplina spirituale, vi aiuterà a sintonizzarvi con la vostra più profonda essenza.