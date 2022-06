L'Oroscopo della giornata di lunedì 6 giugno vede un possente Saturno nel segno dell'Acquario, che insieme a Marte e Giove sarà in grado di ottenere discreti successi al lavoro, mentre Mercurio in quadratura al Leone porterà diversi ostacoli da superare. Bilancia sarà piuttosto comunicativa, mentre Toro sarà pieno di idee e con tanta voglia di fare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 6 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 6 giugno 2022 segno per segno

Ariete: il passaggio della Luna in Vergine potrebbe innervosirvi un po’ in amore.

Intendiamoci, la relazione di coppia procede bene, ma se c'è qualcosa che non vi piace parlatene con il partner senza alcun timore. In ambito lavorativo sarete particolarmente impegnati in questa giornata, ma avrete le idee abbastanza chiare su come portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in miglioramento secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La Luna tornerà a sorridervi e insieme a Venere in amore non mancheranno bei momenti con il partner. Se siete single l'umore positivo influenzerà i rapporti personali. Nel lavoro investirete più tempo in attività che possono davvero portare a un profitto. Voto - 9️⃣

Gemelli: non un ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in quadratura e potrebbe creare qualche malinteso con la vostra anima gemella. Se siete single eventuali problemi o momenti di crisi andranno risolti. Sul fronte lavorativo sarete impegnati in progetti particolari, che vanno vanno gestiti alla perfezione per raggiungere i giusti risultati. Voto - 6️⃣

Cancro: Venere in sestile vi permetterà di rendere più romantica la vostra relazione di coppia.

Con la Luna che passerà in Vergine, single oppure no, sarete in grado di stabilire legami piuttosto profondi. Nel lavoro sarà un periodo importante, dove sarete chiamati a concludere progetti che hanno richiesto tempo e impegno. Con Giove e Marte in quadratura, però, non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Leone: potrebbe essere un buon momento dal punto di vista professionale grazie a Giove e Marte in trigono.

Sarete piuttosto bravi in quel che fate, ma avrete bisogno di qualche entrata in più. In ambito amoroso non sarete così affiatati con il partner, ciò nonostante non mancherà quella voglia di provare a mettere le cose a posto. Per farlo, però, dovrete compiere le cose per bene. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale piena d'amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Il legame con l'anima gemella sarà chiaro e ben definito, ma soprattutto non mancheranno momenti d'oro che porterete per sempre nel cuore. Per quanto riguarda il lavoro dovreste procedere con maggiore discrezione e affidarvi a quello che Mercurio vi suggerirà. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno.

In questa giornata sarete piuttosto comunicativi con il partner e in grado di portare avanti serenamente il rapporto. I cuori solitari investiranno tempo ed energie per provare a conquistare la loro fiamma. In ambito lavorativo dovrete mostrare maggiore intuito in quel che fate e non prendere certe iniziative sottogamba. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì 6 giugno. L'influenza negativa di Venere continuerà a farsi sentire, ciò nonostante con la Luna in sestile vivrete una relazione un po’ più morbida. Sul fronte professionale l'importante è non essere troppo ambiziosi, ma soprattutto non dovrete commettere errori di valutazione, perché Mercurio sarà in agguato, pronto a farvi cadere.

Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata poco convincente sul fronte amoroso. Il vostro cuoricino palpita d'amore, ma la Luna in quadratura non vi metterà spesso a vostro agio. Single oppure no, per sentirvi davvero vicini alla persona che amate dovrete esprimere in modo piuttosto convincente i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro, invece, sarete piuttosto abili in quel che fate grazie a Giove e Marte in trigono. Non vi sfuggirà nulla e sarete in grado di raggiungere la perfezione. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata favorevole per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno ben allineate e vi concederanno splendidi momenti insieme all'anima gemella, soprattutto, se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale sarete organizzati in quel che farete, ma i tanti imprevisti o la mancanza degli strumenti giusti, a causa di Giove e Marte negativi, vi impedirà di fare le cose come volete. Voto - 8️⃣

Acquario: inizio di settimana migliore in amore, ma saranno ancora tanti i problemi da sistemare in ambito amoroso. Single oppure no dovrete essere più comprensivi nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Saturno sarà dalla vostra parte e con un po’ di fortuna e impegno sarete in grado di centrare discreti risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: non un ottimo lunedì secondo l'oroscopo. Venere sarà in posizione favorevole, ma con la Luna in opposizione non potrete pretendere troppo dalla vostra vita sentimentale, almeno in questa giornata.

Siate pazienti e mostrate sempre comprensione e gentilezza nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio sarà in buon aspetto e vi aiuterà a prendere le giuste decisioni. Voto - 6️⃣