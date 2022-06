Una nuova calda giornata sta per iniziare, cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per i dodici segni dello zodiaco per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute? Dopo tanto soffrire, per i Gemelli è arrivato di prendersi la rivincita in ambito sentimentale e lasciarsi alle spalle i dolori del passato. Si presagisce un buon recupero fisico per i Pesci, al contrario, il Cancro farà bene a muoversi con cautela ed evitare le distrazioni. Nuove esperienze per l'Acquario. Di seguito ecco l'oroscopo completo di giovedì 9 giugno 2022 per tutti i segni.

Previsioni astrologiche del 9 giugno 2022

Ariete: è una giornata vantaggiosa per i rapporti interpersonali. In ambito lavorativo, potrete fare grande affidamento sull’aiuto dei vostri collaboratori. Con un buon lavoro di squadra, si possono ottenere risultati entusiasmanti.

Toro: sono 24 ore di successi e di passi in avanti. Anche se, poco a poco, ogni scelta intrapresa fino ad ora non fa che avvicinarvi alla metà desiderata. Continuate a lavorare sodo, ma non siate impazienti, usate metodo.

Gemelli: l’Oroscopo del 9 giugno lascia presagire l’arrivo di un’importante rivincita in ambito sentimentale. Chi nell’ultimo periodo ha sofferto per problemi di cuore, ora può tornare a sorridere e a guardare al futuro con ottimismo.

Cancro: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di essere prudenti. Potrebbero infatti rivelarsi 24 ore sottotono per il fisico. Sarà meglio evitare le distrazioni alla guida o alle prese con oggetti appuntiti.

Leone: chi deve firmare un contratto o avviare una compravendita, farebbe bene a muoversi durante questa giornata.

Le stelle sono tutte positive e proteggono il segno sotto tutti i punti di vista. Serenità e romanticismo non mancano in amore.

Vergine: l’oroscopo del 9 giugno lascia presagire una giornata interessante per la sfera finanziaria. Gli astri favoriscono coloro i quali intendono fare un investimento o richiedere un finanziamento.

Bilancia: i dolci influssi delle stelle proteggono l’amore e favoriscono gli incontri di tipo sentimentale. Risplendere di una luce magica, che attrae verso di voi gli altri come una calamita.

Scorpione: potrebbe rivelarsi una giornata faticosa dal punto di vista mentale. La vostra mente e affollata da mille pensieri. Qualcuno potrebbe dover prendere una decisione importante, ma essere ancora incerto sulla scelta da intraprendere.

Sagittario: durante le prossime 24 ore l’appoggio di una personalità forte e importante potrebbe darvi la spinta di cui avevate bisogno. Avere le spalle coperte vi rende sicuri e poi determinati del solito.

Capricorno: nulla viene regalato. Se è il successo che volete raggiungere, dovete lottare con tutte le vostre forze e giocate tutte le vostre carte per arrivate dove desiderate.

Non demoralizzatevi al primo fallimento, ma continuate ad inseguire il vostro sogno con determinazione.

Acquario: secondo l’oroscopo del giorno è il momento per il segno di fare nuove esperienze. Lasciatevi conquistare dalle novità e non abbiate paura di mettervi in gioco.

Pesci: è una giornata di recupero per il segno, che ricarica le energie e ritrova il buon umore. Tuttavia, le stelle consigliano di non abusare eccessivamente della carica ritrovata e continuare a muoversi con cautela.