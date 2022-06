L'oroscopo della giornata di sabato 11 giugno vedrà la Luna spostarsi nel segno dello Scorpione, mentre la stabilità in amore soddisferà molto i nativi Pesci. La passione dei nativi Cancro sarà travolgente, mentre Mercurio in trigono per la Vergine permetterà ai nativi del segno di fare le giuste scelte al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 11 giugno 2022.

Previsioni oroscopo sabato 11 giugno 2022 segno per segno

Ariete: periodo che tornerà a essere coinvolgente in amore ora che la Luna non sarà più opposta.

Con il giusto atteggiamento e un po' di maturità, risolverete eventuali problemi e godrete di bei momenti insieme al partner. Sul fronte lavorativo sarete precisi e organizzati in quel che fate, evitando contrattempi e andando sempre dritti al sodo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo secondo l'oroscopo della giornata di sabato. La Luna si metterà contro di voi, ciò nonostante avrete ancora Venere dalla vostra parte per cercare di vivere un rapporto quantomeno tranquillo. Se siete single vi concentrerete di più sulle vostre amicizie in questa giornata. Sul fronte lavorativo vi occuperete delle vostre mansioni con impegno e professionalità, ma non andrete molto lontano questo sabato.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo stabile in amore per voi. Questo cielo non sarà particolarmente influente da questo punto di vista, tuttavia vi piacerà trascorrere piacevoli momenti insieme alla persona che amate. I cuori solitari si sentiranno spesso a loro agio insieme a persone a amici fidati. Per quanto riguarda il lavoro Marte, Giove e Saturno vi renderanno produttivi quanto basta per ottenere discreti risultati.

Voto - 9️⃣

Cancro: sarà un sabato pieno d'amore secondo le stelle. Single oppure no, il vostro romanticismo e la vostra passione saranno travolgenti, riuscendo così a fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito lavorativo ci saranno ancora imprevisti da risolvere che purtroppo continueranno a rallentarvi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi vedrà ancora in crisi per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere saranno contro di voi, dunque, single oppure no, avrete bisogno di rimettere al centro dell'attenzione la vostra relazione di coppia, senza causare ulteriori crisi. Sul fronte professionale v'impegnerete tanto per trovare progetti o impegni davvero ambiziosi. D'altronde, avrete tutte le carte in regola per ottenere buoni risultati, ciò nonostante dovrete essere anche piuttosto pazienti. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in eccellente aspetto, pronti a regalarvi piacevoli emozioni insieme al partner. Se siete single queste stelle promettono nuovi incontri da coltivare, che potrebbero presto diventare molto importanti.

Nel lavoro questo cielo non sarà il massimo, ma con Mercurio in trigono dal segno amico del Toro, sarete in grado di prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata tutto sommato tranquilla dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, seguite il vostro cuore, non perdetevi in dubbi o giri di parole, e soprattutto, cogliete l'attimo. Per quanto riguarda il lavoro la vostra strategia potrebbe non essere così efficace, dunque meglio non incaponirsi. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna che si sposterà nel vostro cielo, questo inizio di weekend non sarà niente male per quanto riguarda i sentimenti. Ricordatevi però che Venere è ancora in opposizione, dunque, anche se le cose tra voi e il partner miglioreranno, meglio non essere troppo diretti o avere grandi pretese.

Nel lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, ciò nonostante dovrete essere ben organizzati anche i vostri progetti vadano in porto. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di sabato nel complesso positivo per voi. Sul fronte lavorativo coprirete una buona posizione, che vi permetterà di crescere professionalmente e ottenere risultati migliori. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo non sarà molto influente. Single oppure no, la vostra simpatia sarà ben vista, e quando siete in buoni rapporti con le persone che amate, tutto è più semplice per voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: essere intransigenti al lavoro a volte va bene, ciò nonostante con Marte e Giove in quadratura, sforzarsi di portare avanti progetti difficili per voi sarà solo controproducente.

In ambito amoroso invece godrete di un ottimo rapporto con il partner grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Insieme, riuscirete a superare qualunque ostacolo. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo piuttosto difficile in questa giornata per quanto riguarda i sentimenti. Astri come Venere e la Luna saranno di voi, e non sarà affatto semplice cercare di vivere serenamente il vostro rapporto. Se siete single potreste essere poco tolleranti, soprattutto nei confronti di certe persone. Sul fronte lavorativo invece avrete buone abilità e competenze in quel che fate, ma attenzione agli imprevisti che Mercurio pone tra voi e il successo. Voto - 6️⃣

Pesci: avere una relazione di coppia stabile per voi sarà motivo di grande soddisfazione.

Riuscirete a sfruttare ogni singolo momento insieme alla vostra anima gemella, da godere di un'ottima intesa di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, con mercurio in sestile arriveranno buone idee che potrete sviluppare nel giro di poco tempo. Voto - 8️⃣