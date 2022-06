Per la settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022, l’Oroscopo si rivelerà decisamente fortunato per i segni di aria. Gemelli avrà il Sole nella sua costellazione, mentre ci sarà una atmosfera molto romantica per i nati sotto i segni di acqua.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: impegni per Gemelli

1° Leone: ora come ora avrete soltanto belle sensazioni nell’ambito privato. Prenderete una decisione molto positiva sia per voi stessi che per il partner, mentre con la famiglia vivrete una settimana molto tranquilla, piena di iniziative come ad esempio un viaggio fuori porta e con una grande propensione alla collaborazione.

Sul lavoro riuscirete a realizzare un progetto decisamente ambizioso.

2° Scorpione: le questioni amorose in questa settimana potrebbero fare un passo in avanti molto più solido, portando la vostra relazione ad una affinità decisamente invidiabile. Secondo l’oroscopo, potreste avere una carrellata di affari che potrebbero portarvi più di qualche guadagno. L’attività fisica in questo momento, specialmente nel fine settimana, potrebbe essere la preferita a fronte di pomeriggi di sedentarietà.

3° Gemelli: sicuramente avrete tanti impegni professionali che potrebbero risollevare la vostra carriera o comunque portarla davvero molto in alto. Con le questioni sentimentali ci saranno scenari fatti di passione e di romanticismo, che potrebbero anche essere determinanti per andare a vivere insieme oppure a concretizzare qualche progetto che avete lasciato nel cassetto troppo a lungo.

Nel weekend potrebbe subentrare qualche malessere o stanchezza, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: avrete tempo libero, opportunità di incontri e qualche bella notizia sul lavoro. Nel complesso avrete una situazione che potrebbe portarvi ad una tranquillità insuperabile, che possa permettervi di dare libero sfogo alla creatività, anche in amore.

Focalizzarvi sulla famiglia tralasciando le vostre esigenze però in questo momento potrebbe compromettere qualche momento di divertimento o di riposo.

Riflessioni per Toro

5° Toro: questa settimana sarà fatta di profonde riflessioni e di situazioni che prevedono non soltanto una grande concentrazione da parte vostra, ma anche qualche piccola novità che finalmente stavate attendendo da tanto tempo, anche se non definitive come potreste credere in un primo momento.

Avrete qualche tentennamento in amore, mentre in solitaria respirerete una libertà molto creativa e incline all’azione. Ci sarà qualche spesa di troppo nel corso del fine settimana.

6° Ariete: potrebbero esserci dei momenti in cui potreste sentirvi molto giù di tono, mentre in altre occasioni le distrazioni potrebbero essere molto produttive se si parla di lavoro. Svolgere attività fisica all’aria aperta vi darà quella carica energetica che potrebbe fare la differenza anche sul piano mentale. Con i sentimenti potreste non essere del tutto disposti ad adattarvi all’altro, perciò venirvi incontro reciprocamente potrebbe essere una soluzione che riuscirete a prendere nel fine settimana.

7° Sagittario: prendere una decisione che vi spinga a fare qualcosa di diverso in questo momento potrebbe farvi aprire un mare di opportunità.

Sarete però ancora piuttosto incerti, e difficilmente abbandonerete la vostra zona di comfort, però nel fine settimana sarà doveroso prendere una decisione. Riuscirete a fare qualche incontro, ma non porterà ad una relazione né ad una amicizia, secondo l’oroscopo.

8° Acquario: fare attenzione al denaro in questo momento vi sarà di enorme aiuto per le settimane successive. Ora le questioni lavorative subiranno una battuta d’arresto, anche se per breve tempo, ma avrete la possibilità di fare del vostro meglio per prepararvi a qualche evenienza. Dedicarvi all’esercizio della mente potrebbe essere molto più produttivo di quello che pensate, secondo l’oroscopo.

Cancro e Pesci al rallentatore

9° Bilancia: in questa settimana l’attenzione nei confronti delle vostre finanze dovrebbe essere più forte.

Risparmiare, anche per questioni legate ad un investimento futuro, potrebbe essere una strada molto produttiva. Avrete qualche malumore all’interno del contesto lavorativo, mentre con l’amore dovrete rivedere cosa vorreste in questo momento. Rimanere soli al momento potrebbe essere molto produttivo per stringere qualche amicizia importante. Weekend di riposo.

10° Cancro: sul lavoro e sulle questioni finanziarie potreste avanzare abbastanza lentamente, o forse avere delle problematiche legate a qualche spesa in più. Anche sul piano amoroso ci potrebbero essere delle incomprensioni e dei tentennamenti abbastanza significativi. Le consolazioni per eccellenza in questo momento saranno caratterizzate dalle amicizie e dalla famiglia di origine.

Nel weekend si prospetta una piccola sorpresa positiva.

11° Pesci: probabilmente i vostri progetti potranno andare avanti solo al rallentatore, ma non ci saranno presupposti che vi costringeranno a fermarvi. Dovrete rivedere anche qualche situazione emozionale che ora vi sta mettendo a dura prova, mentre in amore potrebbe esserci un calo sensibile dell’intesa, anche se non ci sarà niente che possa separarvi davvero, in questo momento.

12° Vergine: sarà opportuno concedervi una pausa, sia dalla sfera familiare che dal lavoro. Probabilmente non ci saranno novità e avrete a che fare con delle sfide molto difficili che vi stancheranno abbastanza da rinunciare a qualche appuntamento importante. Secondo l’oroscopo, potreste avere qualche punta di nervosismo nel fine settimana, ma anche qualche incontro interessante in alcune serate.